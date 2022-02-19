丁香医生大战连花清瘟

(德国之声中文网) 围绕"连花清瘟"的这场最新风波起始于4月13日。当天，中国著名富翁王思聪在新浪微博上转发了一则视频："世卫组织'推荐'连花清瘟，谁告诉你的？"他在转发时点评称：证监会应严查 (连花清瘟生产商) 以岭药业。后来，王思聪删除了这条评语，但是依然保留了质疑连花清瘟的视频。

在随后两天中，大量中国网民开始在微信、微博等社交网络平台上质疑中国当局官方长期推介连花清瘟的做法。尤其是已经被封城居家半个多月的上海市民，他们纷纷发帖揶揄称，家里缺粮少菜，唯独不缺防疫部门多次配发的连花清瘟，戏称今后要靠连花清瘟果腹。

其中，一篇题为"我在盒马当司机，才明白上海送菜难在哪"的微信公众号文章，获得了特别多的关注和大量转发。这篇文章的作者参与组建了一支民间志愿车队，为盒马等物流配送企业分担送货压力。作者写道："车队4月5号的排班表显示，各种意外减员后，最终还留下6辆车，其中2辆运人，2辆送货，还得有2辆必须腾出来拉规定配送的连花清瘟……如果不参与志愿车队，没人想得到连花清瘟会占去三分之一的运力。"

香港特区政府也在疫情高峰期间大量投入中成药连花清瘟

官媒发声：没病不要乱吃药

到了4月16日，这篇文章被具有医学专业背景的"丁香医生"公众号在微信、知乎等多个社交网络平台上转发，并且配发点评"我们认为不应该这样"。当天晚些时候，丁香医生更是发布题为"不要吃连花清瘟预防新冠"的长文，短时间内就获得了数十万网友的点赞。

"丁香医生"在文章中指出，许多被封控在家的上海居民多次收到随防疫物资以及民生物资一同发放的连花清瘟，但是"很遗憾，连花清瘟不能预防新冠。给健康市民发放连花清瘟，真的没有必要"。文章认为，预防新冠病毒感染，主要有3种途径：戴口罩、保持距离的物理阻断法，诱导免疫反应的疫苗法，以及提前用药预防感染。目前西方国家唯一批准的提前预防感染药物是一种长效抗体组合，即直接注射现成抗体。

"丁香医生"指出，即便在中国官方的资料中，也没有出现"推荐使用连花清瘟预防新冠病毒感染"的表述，最新版《新冠诊疗方案》中也只是提到可以将连花清瘟作为轻症或普通型新冠患者的治疗药物。

中共上海市委的机关报《解放日报》4月11日也曾刊文警告上海市民"没病不要乱吃药"，连花清瘟"不是新冠预防药"。

多年未作双盲对照试验

"丁香医生"还指责连花清瘟没有经历过严谨的临床试验流程，无法验证其预防或治疗疾病的实际效果。即便2020年和2021年的两项对照研究指出连花清瘟可降低核酸检测阳性概率、可改善症状，但是这两项研究缺乏"盲法对照"，其结论具有很大的局限性。

和《解放日报》一样，"丁香医生"也呼吁收到连花清瘟的民众"没病不要乱吃药"，指出"对于想要预防新冠的普通健康人来说，服用的收益可以说为零"。而且在用药风险方面，说明书上的副作用并没有明确标注，且"连花清瘟中至少含 61 种化合物，成分极其复杂"。文章最后得出结论："连花清瘟不能预防新冠，还可能带来副作用。一种不能预防新冠的药物，被大批量发放给没有感染的健康人，这本身就是不应该发生的事情。如果真的如一些报道中所说，为了这些药物的运输发放，还占用了其他物资的运力，那更不合理。我们认为不应该这样。"

"丁香医生"在末尾还列出了文章的合作作者，分别是暨南大学药理学硕士谢望时、北京积水潭医院呼吸科副主任医师王小燕、空军军医大学唐都医院传染科副主任医师王素娜。这篇文章随后也获得了一些中国官方媒体的转载。

在文章的评论区，不少网民还挖掘出多年前的新闻，指出2003年抗击SARS疫情期间"吴以岭院士带领团队以络病理论仅仅用了15天就开发出来了连花清瘟胶囊"。许多网民质问道，一款仅用时15天开发、获得审批已有18年、新冠疫情也持续了两年有余，为何至今没有进行盲法对照的严谨临床试验？

暗中助力美国辉瑞 ？

不过，也有少数网民质疑"丁香医生"居心不良，认为其受到美国资本的操纵，恶意诋毁中医药产业，有借机推销美国辉瑞新冠治疗特效药Paxlovid的嫌疑。中国药监局、国家医保局不久前刚刚批准这款药物，包括复星医药在内的五家中国企业获得了这款药物的仿制权。

网民针对丁香医生的这一指控没有提供具体证据，这种说法也没有得到证实。根据公开资料，丁香医生曾经在2020年春天疫情刚爆发时与辉瑞等西方药企建立合作进行有关新冠疫苗的科普。但是这一合作并不涉及新冠治疗药物领域。

值得注意的是，连花清瘟的生产商"以岭药业"的股价已经在王思聪发帖质疑后的4月15日大幅下挫10%跌停。该公司回应质疑称"相信'清者自清'，并会持续跟踪事态发展情况，必要时会通过法律手段维护自身的合法权益。"而在此之前，该公司的股价从今年初的不到20元人民币一路飙涨到43元，创下历史新高。4月18日，以岭药业股价在深圳证交所再度重挫10%跌停。

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