丁家喜许志永罪名加重 囚禁一年首见律师

(德国之声中文网) 中国维权律师丁家喜与维权人士许志永在与外界失联超过一年後，於21日首次在看守所会见律师。丁家喜的妻子罗胜春听闻丁在指定居所监视居住期间曾遭遇酷刑，因此交代律师彭剑在会见时特别询问相关细节。

罗胜春告诉德国之声，根据律师转述，丁家喜在指定居所监视居住期间，曾有7天7夜被5个人轮流「审判」、质问，且不被允许睡觉。此外，丁家喜也告诉律师说，在看守所每餐只能吃四分之一个馒头。

她说：「听到这些我就全身冒冷汗，因为不知道他是如何熬过来的。其实我去年7月便透过朋友得知相关消息，但是因为那些消息不是朋友亲眼见证的，我当时尽管很难受，也没像家喜本人证实後，冲击力来的那麽大。」

另一名被关押人士许志永的未婚妻李翘楚则是向德国之声表示，许志永与律师会见过程中，看守所的视频讯号不稳，导致原本将近一个小时的会见时间被缩短为不到40分钟。她说：「志永只提到被剥夺睡眠。他大概在被指定居所监视居住的前5天，每天只能睡4小时，後面5天则只被允许睡2小时。」

李翘楚本身曾在2020年遭指定居所监视居住4个月，因此她担心许志永的遭遇比她当时还差。李翘楚2020年9月曾公开自己在指定居所监视居住期间，被套上黑头套并铐上手铐，房间里24小时都是白灯光与监视录影机。

她告诉德国之声：「许志永提到看守所内的伙食量很少，每餐只给一颗馒头。他也提到了被剥夺合法通信权，并强调他在看守所期间从未收到来自外界或家人讯息。现阶段他被允许购买看守所内的食物，但是看守所的物价是外面的三倍。」

与世隔绝一年多

丁家喜与许志永都与外界失联超过一年，因此两人在会见过程中都急於了解家人或外界动态。罗胜春说，丁家喜在听律师转述家人情况後，忍不住落下泪来。他也请律师转告家人与外界，自己会继续为信念努力，并强调他已做好任何准备。

罗胜春告诉德国之声：「家喜透过律师向外界转达『我所做的一切都是为了你们生活得更好，也同样为了我的同胞生活得更好。』不管如何，知道家喜是安全的之後，我心里还是有些安慰。彭剑说他神情看起来非常坚定与刚毅。」

许志永则是请律师转告他过去一年多来国内外的大事和情势变化，也询问了未婚妻李翘楚的情况。他向律师表示他十分惦记着未婚妻。

李翘楚告诉德国之声：「我有请律师向志永转达我对他的想念，以及我愿意一直坚守在他身边。因为我也经历过指定居所监视居住那种与世隔绝的状态，所以我觉得在里面的人都很害怕自己被忘记。我想让志永知道他只要照顾好自己，调整好自己的精神状态，不用担心外面的事，因为我会尽最大的努力让外界不断听到他的声音。」

罪名遭变更

丁家喜与许志永的律师除了证实两人在指定居所监视居住期间都曾遭受酷刑，也告知两人的家属，原本的「厦门会议案」已被拆成许志永「涉嫌颠覆国家政权案」跟丁家喜「涉嫌颠覆国家政权案」。这表示，两人的罪名从原本被捕时的「煽动颠覆国家政权」升级为「颠覆国家政权」罪。

临沂市检察院上周告知两人的律师，丁家喜与许志永的案件属机密案件，所以律师必须签署保密协议後，才能阅卷。丁家喜的妻子罗胜春告诉德国之声，由於此案从一开始便没有按照中国的法律程序走，所以她不会因丁家喜罪名被更改而去猜测他的刑期是否会因此被加重。

她说：「我对案子从来就是做最坏的打算与最好的预估。我对於他们变换罪名已习以为常了，所以我尽管很气愤，我觉得这不会是他们想把丁家喜重判的一个标志。判决结果取决於律师们的辩护与检察院的审核，还有法院到底是谁执法，以及执法的人有没有一点良心。」

李翘楚则向德国之声表示，比起罪名变化，她更在意的是整起案件是否所有程序都是在合法的程序下进行。她说：「我认为罪名不管怎麽变，许志永都应该被合法对待。我希望他们能保障他在被羁押期间的权益。许志永在我心中一直是一个很正直勇敢的人，作为他的家人，我必须坚持。」

丁家喜丶许志永与十多名来自中国各地的异议人士在2019年12月参与了一场在厦门举办的聚会，他们在聚会期间谈论了中国时政与公民社会建设。但在同年的12月26日，中国政府开始在各地对参与聚会的人士进行大抓捕。虽然大多数的参与者都陆续获释，但丁家喜丶许志永与维权律师常玮平三人遭中国政府逮捕起诉。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。