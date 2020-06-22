丁家喜传狱中遭酷刑 其妻：北京用秘密关押散播恐惧

(德国之声中文网) 维权律师丁家喜因参与了去年12月於厦门举办的一场聚会而被中国当局拘捕，上个月才刚正式被检方以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，他的妻子罗胜春周日 (7月19日) 却在推特上发文表示，她所掌握的消息指出，丁家喜在看守所疑似长期遭受酷刑对待。

罗胜春在推特上表示，她所掌握的消息显示丁家喜长时间被剥夺睡眠，看守所也以噪音整日骚扰他，甚至用日光灯24小时照射他。此外，所方还要求丁家喜要固定睡姿丶长时间固定坐姿，接受审讯时，应该坐在一个装在铁笼子里面的铁椅子上，并不时会不给他餐食或仅给他极少量的餐食。

罗胜春写道：「专案组不仅从各地抽调了一百多名警察负责看管丁家喜等被监视居住的人，而且不断捕风捉影试图将案件性质升格。从一开始试图把案件办成涉枪涉恐，后来又把参会人员参加过的非暴课程描绘成颠覆政权的培训。把这次厦门聚会确定为非法组织的成立大会。」

此前，丁家喜与许志永的律师多次申请到临沂看守所探视两人，都遭临沂市公安局驳回。罗胜春与许志永的女友李翘楚也分别在推特上分文表示，虽然临沂市看守所与公安局都证实两人被关於临沂市看守所，但看守所的电子系统却没有登入两人的名字。当许志永的二姊询问公安局办案警官为何系统内没有两人名字时，据传办案警官回覆表示，公安局的专案组不允许丁家喜与许志永的名字被登入进系统。

罗胜春接受德国之声访问时表示，她与律师已根据中国政府的信息公开指南，写了陈情书给临沂市公安局，要求他们把丁家喜与许志永的名字与案件讯息登录至系统内。根据指南的规定，公安局有20天的时间来回覆家属的陈情书，而罗胜春也表示目前尚未收到公安局的回覆。

对於消息显示丁家喜可能在狱中遭受酷刑，罗胜春告诉德国之声：「我主要是为家喜感受到切身的痛苦。中国当局的做法比『709大抓捕』时还更高明与隐晦，他们不鞭打这些被关押的人，免於让这些人身上留下皮肉伤痕。他们运用看不到伤痕的方式来折磨这些被关押的人，我认为这样的做法十分恶毒。我现在看不到丁家喜，所以无法想像他的状态到底如何。而这些折磨是无形的，这也是最叫人担心的地方。」

许志永的女友李翘楚因为仍在取保候审的阶段，所以无法接受媒体采访。然而，她可以在推特发文，她透过表示，担忧许志永也遭受类似酷刑。罗胜春也说，她估计许志永可能也面临与丁家喜类似的处境。

罗胜春向德国之声表示，中国政府对待许志永与丁家喜两人的方式，延续了过去几年来，他们以秘密关押来对待异议人士的手法。她説：「首先他们将被逮捕人定一个『煽动颠覆国家政权罪』，然後号称因案件涉及国家机密，不让律师会见。他们的司马昭之心，路人皆知。只要稍微分析一下其他过往案例，便可以清清楚楚明白他们的做法。」

人权组织「中国人权捍卫者」的人权研究与倡导顾问蓝宁 (Leo Lan) 告诉德国之声，丁家喜的案件再次突显中国政府如何透过「指定监所居住」对被关押的异议人士实施酷刑。他说，由於丁家喜无法与他的律师会见，所以外界无法确认丁家喜被关押时的真实情况与条件。

蓝宁表示：「联合国的专家多次对被关押者在『指定监所居住』期间可能遭受酷刑表达担忧，而当中国警察决定使用这种方式来关押异议人士时，中国国内没有一套制衡体系来防止警察滥用职权。」

罗胜春重申，她将持续从海外挖掘与秘密关押案件相关的资讯，并运用这些资讯让国际社会了解中国政府如何运用秘密关押对中国人民散播恐惧。她也指出，虽然李翘楚在中国国内会遭遇到中国国保所施加的压力，但她认为李翘楚应该继续坚持替许志永发声，并公开案件的相关真相。她説：「翘楚只能透过慢慢努力与中国当局对抗，并在面临国保施压威胁时，鼓起勇气慢慢走出来。」