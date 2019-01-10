《丁丁历险记》90岁啦

（德国之声中文网）整整90年以前，丁丁及其爱犬白雪的形象首次出现在比利时报刊Le Vingtième Siècle《二十世纪》的儿童副刊上。第一辑讲的是斯大林治下的苏联，丁丁在这里的一举一动都受到秘密警察的严密监控。这个故事一直连载到1930年5月，最后结集出版，书名叫《丁丁在苏联》。从内容上看，丁丁的这次历险其实是面向青少年的反共宣传。

患难与共

为了使丁丁成为一名活灵活现的英雄，作者埃尔热煞费苦心为主人公杜撰了一系列英雄事迹，其中既有刑事案件、又有政坛丑闻，甚至还有科幻内容。除了忠实的小狗白雪之外，丁丁的各类冒险经历中当然还有很多其他伙伴，比如阿道克船长、高度重听的天才教授向日葵以及总是帮倒忙的侦探搭档杜邦和杜庞。

早期作品中的种族主义和殖民思想

《丁丁历险记》第二集讲的是丁丁和白雪在比利时殖民地刚果的冒险经历。由于原作中有一些涉及殖民思想和种族主义的内容，比利时、瑞典和美国等国家后来曾发出禁止该书发行的威胁。为此，作者作了一些必要的修正。但他本人对异国文化和古老文明的热爱却丝毫没有受到影响。在布鲁塞尔求学期间，埃尔热认识了中国艺术家张仲仁，后者为《蓝莲花》（1934）的创作提供了很多灵感。

纳粹帮凶

三十年代末期，埃尔热的作品也暗藏着一些对欧洲法西斯政权的隐晦批评。在《奥托卡王的权杖》中，丁丁前往虚构国家西尔达维亚，在这里，丁丁同歹徒墨索特勒（法文原名Musstler显然来自独裁者墨索里尼和希特勒两个名字的组合）斗智斗勇，阻止了他吞并邻国的阴谋。

1940年，德国军队占领比利时后，德方关闭了埃尔热的报社。这位漫画家只好听天由命，到一家从事纳粹宣传的报社谋生。1944年9月，比利时被盟军解放后，这家报社被关闭，全体员工均被指控为纳粹同谋。埃尔热本人多次被捕，后来又被禁止从业两年之久。

丁丁和白雪被搬上银幕

战后，《丁丁历险记》曾被多次改编成电视剧和戏剧，电影版本也有六个之多，其中五部影片是在埃尔热在世时上映的。

埃尔热于1983年逝世。生前他曾表露不希望其他艺术家继续从事丁丁和白雪的漫画创作，要为《丁丁历险记》画上句号。《丁丁历险记》一共出版了24集，最后一集是在埃尔热去世后的1986年出版的。

作为漫画集的《丁丁历险记》虽然被画上了句号。但是，2011年美国导演斯皮尔贝格执导的3D动画片《丁丁历险记-独角兽的秘密》又赋予了丁丁和白雪新的生命。斯皮尔贝格还透露，新西兰导演杰克逊正在拍摄该片的续集。由此看来，丁丁和白雪的故事还远远没有结束。