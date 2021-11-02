一阿富汗空中导航员控告德国 

（德国之声中文网）德国电视一台最先特别报道了这一诉讼事件。起诉人的律师及支持者们认为，这桩官司有可能开创先例。

根据报道，起诉人及其他同事曾为联邦国防军工作到最后一刻，他们和家人曾被预约疏散，但在约定之日未被德方接走，此后，出于安全考虑，疏散使命被取消。报道称，从那时起，共10名空中导航员及家人一直被困在阿富汗。

原告现通过律师向柏林行政法院提出申诉，要求为他自己、妻子和两个幼儿获得入境德意志联邦共和国签证。 在他的律师莱纳特 (Matthias Lehnert)看来，很明确，德国承担保护责任。他对媒体表示，即使联邦政府坚称，导航员主要是基于工作合同而非当地雇员，这样的划分也是站不住脚的。他强调，同样明确的是，他的委托人在阿富汗处于危险之中。

目前，未知已有多少类似诉讼案，但肯定有一些诉讼案已在酝酿之中。

旨在向阿富汗当地雇员提供帮助的一个赞助网络的负责人弗勒利希（ Alexander Fröhlich ）向媒体透露说， “我们目前在准备诉讼。我们希望，新的联邦政府能立即作出有利于当事人的政策变更。”

他强调指出，塔利班并不区分与德国政府机构合作的法律基础，此外，法律程序通常旷日持久，因此， “我们担心，很多目前被拒绝入境的当地雇员将活不到判决下来的那一天。”

观看视频 02:31 “当部长和送外卖 都是为人民服务”

（福音教通讯社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。