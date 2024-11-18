一週两起无差别杀人案件 中国怎么了？

继上週珠海汽车撞人致35死后，江苏一所职业学校16日传出校园持刀杀人，造成8死17伤。凶嫌犯案动机引发中国职校学生实习“潜规则”讨论；而这也是中国一週内发生的第二起致命攻击事件。

（德国之声中文网）上週六（11月16日），一名自江苏省宜兴区无锡工艺职业技术学院毕业的21岁徐姓男子晚间于校园内行凶，用刀刺死8人，另致17人受伤。

宜兴警方发布消息称，徐姓男子是因为“考试不合格未能获得毕业证书”，加上对实习期间的报酬不满，才会返校行凶泄愤。警方称，凶手犯案后已经落网，对于犯罪行为供认不讳，目前已被拘留。

港媒《香港01》发布多段疑似犯案现场影片，画面中可看到有多名被砍伤的学生倒卧在地上，一旁有人员大喊“有没有人会急救”。另外有一段画面显示凶嫌被多人包围压制逮捕。

中国社群平台微博也流传一段疑似为徐姓凶嫌留下的文字，内容指控实习工厂恶意拖欠薪资、压榨、剥削工人，并称校方恶意扣留其毕业证书，自认遭到各方欺负。

週一（18日）上午，该文章截图在微博上已无法查看，但仍引起不少中国网友讨论。

有人评论，“一张毕业证，8死17伤”、“真相被掩盖的严严实实的，属实老实人被欺负到家了”，也有人指出，中国职校学生在实习期间被当成“包身工”已经是所有职校的潜规则，呼吁官方应以这起事件为契机采取行动，而非任由不合理现象继续。

经济问题致民间“戾气升温”

上週一（11日）晚间，珠海市曾发生无差别冲撞事件，一名62岁的樊姓男子因对离婚后的财产分割结果不满，驾驶小型越野车闯入珠海市体育中心，冲撞正在体育中心内部道路运动的市民，致35人经抢救无效死亡、43人受伤住院治疗。

樊姓男子已遭珠海市人民检察院以涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”为由，批准逮捕。

在此之前，9月曾有一名37岁男子在上海市一家超市内，无差别持刀袭击超市内顾客，造成3人死亡，15人受伤。10月，一名50岁男子在北京一所小学外持刀伤人，导致5人受伤，其中包括3名未成年人。

一连串的“恶性事件”引起中国网络舆论热议，讨论内容涉及中国社会的心理健康。有人观察，这跟经济放缓带来更大社会压力有关，很多年经人的感受是，相较于受益于中国快速发展的前几代人，自己的处境更糟糕。

复旦大学教授曲卫国指出，近期中国的“肆意报复社会”案件都有一些共同特点，除了心理健康问题外，凶嫌认为自己处于社会弱势，受到不公平对待，感觉自己没有其他选择。

曲卫国在微博上发文称：“建立社会安全网和心理疏导机制固然重要，但为了最大限度地减少此类事件的发生，最有效的办法是开通公共管道，对权力的使用进行监督和揭露。”该篇文章在週日下午被审查删除。

珠海汽车冲撞事件之后，中国国家主席习近平称此事“性质极其恶劣”，要求依法严惩凶手。 图像来源: Fernando Vergara/AP Photo/picture alliance

无锡工艺职业技术学院网站称，该校提供的课程旨在帮助学生为电线电缆制造、室内设计、行销等领域的工作进行培训。

近年中国大学毕业的青年失业率居高不下，职校原意在于引导更多年轻人针对特定工作进行培训。但过去一年以来，中国网络平台上仍不乏中国青年对就业、收入前景不佳的讨论，今年7月还出现流行语“历史的垃圾时间”，暗示中国社会发展已不可逆转地恶化，执政者无论做什么都无法挽救。

过去几週以来，中国官方推出了一系列刺激措施以重振经济。上週在珠海发生的汽车攻击事件后，中国国家主席习近平还称此事“性质极其恶劣”，要求当地警方透过识别有可能发生攻击风险的人来“加强风险控制”。

（路透社、香港01等）

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