一通电话再续前缘 中美谈判重启炉灶

(德国之声中文网) 周四，中国商务部新闻发言人高峰咋例行记者会上表示，中美双方经贸团队将按照两国元首G20大阪会晤的要求，“在平等和互相尊重的基础上重启经贸磋商”。

本周二(7月9日)，双方代表刚通过电话。一边是中国副总理刘鹤与商务部长钟山，另一边是美国首席经济顾问库德洛与财政部长姆努钦。通话后，白宫首席经济顾问库德洛就对记者表示，双方在电话上的讨论「十分有建设性」，而且也谈到可能在北京举行面对面磋商。

特朗普与习近平在G20见面之后，非官方的消息开始不胫而走，包括路透社引述消息人士称，大阪的峰会其实并没有为中美双方展开进一步谈判做好必要的准备；南华早报引述消息人士称，虽然特朗普与习近平见面之后声称中国会购买大量美国农产品，但是其实习近平没有做下承诺。曾经传出中美代表本周即将通电话的消息，却没有公布具体时间。如今，这通关键的电话重新启动中美贸易谈判。

库德洛提醒记者不要高兴得太早: 「没有所谓的奇迹...去年冬天和今年春天，也看似有所进展，但是之后都再度陷入停摆。顺利的话我们可以从上次停下来的地方继续对谈，但是我还不知道。」

暂时救命的「许可证」

上个月，为了要推进中美贸易谈判的进度，美国总统特朗普宣布，将会部份开放美国企业贩售商品给中国科技大厂华为。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二进一步表示，只要牵涉到的商品没有国安风险，美国将会发放许可给华为的美国供应商，尽管现在还不确定有哪些产品是列在「没有国安风险」的范围。

罗斯重申，华为仍然被列在实体清单当中，也就是在一般的情况下，任何美国企业都不得贩售商品给华为，而这项发放许可证的措施只是在一般情况下另开特例。他说，在这个前提下美国政府会确保这些所得不会从美国企业转移到境外企业。

另外，由于特朗普在五月颁布的行政命令禁止美国企业使用带有国安风险的商品，商务部因此必须要拟定执行计划，更可能进一步禁止美国企业采用华为设备。

周二(7月9日)，罗斯说商务部会在十月中旬公布一项「过渡期最终规则」来实施特朗普的行政命令。虽然政府会向大众寻求修正意见，但是该规则在公布后便会很快实施。

虽能转圜变数仍多

商业人士却认为罗斯的声明没有达到众人期待的解释与安抚效果。华府的贸易律师杰可森(Doug Jacobson)说，「关于什么是会具体影响到美国的国家安全的政策，并不清楚。」他说: 「美国企业如果想要知道界线在哪里，就得自己提交申请，然后看看哪些类型的申请会被接受、哪些不会。」

在华为被列入黑名单之后不久，美国商务部公布了一项通用的暂时性许可，让美国起有时间购买设备维护现有的网络，以及为现有的华为设备做系统升级。这个许可很快的会在8月19日失效，却也有可能继续延长。

白宫首席经济顾问库德洛表示，美国部份放松华为禁令可以帮助美国企业，但只是暂时性的措施。在同个研讨会上，被提名为商务部工业安全局部长的尼科赫塔尔(Nazak Nikakhtar)说，商务部希望尽快回应想要贩售商品给华为的美国企业。

罗法/杨威廉(综合报导)