 一跌未平 一跌又起 | 经济纵横 | DW | 05.12.2021

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经济纵横

一跌未平 一跌又起

本周末，不少投资人的心情可能宛若瀑布倾泻。先是经历了周五美股中概股的集体暴跌，继而周六再次经历以比特币为代表的加密货币市场的大跳水。

Symbolbild DiDi bei der Börse

（德国之声中文网）12月3日，中国第一大出行企业滴滴出行宣布，即日起启动在美国退市得工作，并启动在香港上市的准备工作。受退市消息影响，滴滴股价开盘便大幅下挫。与此同时，美国证券交易委员会(SEC)2日宣布通过一项法规修正案，要求在美上市中资企业披露更多信息。次日，中证协出台了收益互换新规。再加上奥密克戎（omicron）变异毒株的担忧情绪主导市场，11月非农数据逊于预期均拖累指数等多重因素的叠加，3日，中概股集体暴跌。

蔚来汽车美国存托凭证(ADR)当日下跌12%，一周内累计下跌超过20%。理想汽车下跌16%，周内累计跌幅达到13%左右。

被看作是中国互联网龙头的阿里巴巴跌幅超过8%。中国证券类媒体报道称，2021年以来，阿里巴巴美股及港股均大幅下挫超47%，港股市值蒸发2.39万亿港元，接近腰斩。与港股头名腾讯相比，阿里市值仅剩下半个多腾讯。

很多市场观察人士认为，滴滴不会是唯一一家从美国退市的中国企业。有传闻称，阿里巴巴将是下一个。

纽约米谢特金融服务公司（Meeschaert Financial Services）的投资组合经理佛洛凯（Gregori Volokhine）说：“几个月来，我们看到共产党对企业的控制越来越严。”

很多市场观察人士认为，滴滴不会是唯一一家从美国退市的中国企业。有传闻称，阿里巴巴将是下一个。

很多市场观察人士认为，滴滴不会是唯一一家从美国退市的中国企业。有传闻称，阿里巴巴将是下一个。

法新社报道指出，滴滴在美国上市之后不久，中国网络安全监察机构就开始对初创公司全卡车联盟(Full Truck Alliance)和职场信息平台看准网进行调查。

中国政府还加强了对教培行业的监管，此举对在纽约上市的公司造成损害。

根据美国政府机构公布的5月份的数据，共有248家中国企业在美国上市，总市值达2.1万亿美元。

复兴资本（Renaissance Capital）资深IPO市场策略师肯尼迪（Matthew Kennedy）在接受法新社采访时说：“今年年初中国企业曾一度相当活跃，但是6月之后基本停止了在美国股市的IPO，有原因是两国都增加了监管以及政策阻碍。”

米谢特金融服务公司投资组合经理佛洛凯说：“从目前的情况来看，可以说不会再有新的中国企业在美IPO，正在筹备中的IPO会一个接一个地被撤回。”

交易所交易基金EMQQ创始人卡特(Kevin Carter)说，对中国公司施加的政治压力造成一种很奇怪的现象：中国科技明星企业在股市上大跌，但却不是因为它们的收益报告造成的。“这些公司仍在盈利，利润还会继续增长。”他说。

4日，比特币24小时内最大跌幅达到20%，一度最低触及41967美元。

4日，比特币24小时内最大跌幅达到20%，一度最低触及41967美元。

这个周末让很多投资人心神不宁的不仅仅是中概股的集体大跌，还有加密货币比特币的大跳水。

4日，比特币24小时内最大跌幅达到20%，一度最低触及41967美元。

今年11月，比特币曾一度升值高达69000美元。进入12月后，便开启了瀑布行情。

不过今年年初比特币币值仅为27700美元。年初入手的投资者，虽然目前比特币正在经历震荡，但仍然收益颇丰。

市场分析人士认为加密货币近期大跳水主要归结于获利回吐和市场对宏观经济的担忧。本周，新冠病毒新变种奥密克戎d的出现导致全球金融市场出现相当大的波动，因为还很难预测这一新变种的出现会在多大程度上危及经济的恢复。另外包括美国就业市场在内的最新经济数据也令市场相当失望。

加密货币交易所EQONEX销售主管德阿内森（Justin d'Anethan）说，从另一个角度看，加密货币市场下跌刚好也是之前错过机会的投资者买入的好机会。

（法新社、路透社）

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