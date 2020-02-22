 ″一起呆在家″线上演唱会荟萃明星 | 文化经纬 | DW | 12.04.2020

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文化经纬

"一起呆在家"线上演唱会荟萃明星

女神卡卡(Lady Gaga)和克里斯·马丁（Chris Martin）等明星希望通过线上演唱会音乐节的形式呼吁人们支持全球抗击新冠病毒的斗争，以此声援全球的医护人员。

Lady Gaga Lichtblick (Getty Images/C. Polk)

女神卡卡

（德国之声中文网）在最近几周全球爆发新冠疫情危机期间，音乐以令人难忘的形式，显示了其尤其在危机时期的感召力。每天都有新视频或者新的私人音乐会在社交网站上传播。

其中包括虚拟合唱团彩排、私人阳台音乐会或者两位年轻意大利小提琴手淡定、愉快地演奏" Viva la Vida"的视频，令人一时忘却了新冠病毒给人们的生活带来的困扰。

酷玩乐队的主唱克里斯·马丁（Chris Martin）尤其对意大利年轻人尽兴的表演感到高兴。他也经常在Instagram上为其粉丝演唱。音乐界的许多国际巨星也纷纷效法，以"一起呆在家"为主题，在社交媒体上演唱。

Chris Martin Sänger der Band Coldplay (Getty Images/M. Winkelmeyer)

克里斯·马丁

当下，线上个人音乐会正在发展成为参与者更多的线上音乐节。 2020年4月18日，来自世界各地的音乐家，其中包括女神卡卡（Lady Gaga）、比莉·艾利什（Billie Eilish）、艾尔顿·约翰（Elton John）、保罗·麦卡特尼（Paul McCartney ）和史提夫·旺达（Stevie Wonder）等国际流行歌手，都希望通过名为"世界一起呆在家"的线上音乐节活动在全球范围内呼吁人们与新冠病毒做斗争。

其目标是敦促各国政府和大型国际公司为世界卫生组织互助基金提供更多资金。世卫组织基金支持世界各地的医院、医疗卫生工作者和当地慈善机构遏制冠状病毒的传播。世卫总干事谭德塞发推特赞扬艺术家。

4月18日中欧时间21:00点，线上音乐节的预告将开始在YouTube、Facebook、Instagram和Twitter等众多平台上发布。

2020年4月19日晚上2:00 至4:00，美国全国广播公司NBC、哥伦比亚广播公司CBS、澳大利亚广播公司ABC和英国广播公司BBC的电视频道将直播以"世界一起呆在家"为题的首场演唱会。 YouTube和Twitter随后提供在线视频。

 

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Lady Gaga Lichtblick (Getty Images/C. Polk)

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