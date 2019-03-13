“一致对华”？欧盟讨论新战略

（德国之声中文网）欧盟国家正设法达成应对中国争霸努力的共同路线。本周一（3月18日），欧盟成员国外长聚会布鲁塞尔，首次讨论欧委会的一项建议。建议涉及将中国定义为"制度对手"、对不公平竞争行为和侵犯人权现象至少表现出更坚定的抵制态度。联邦德国外长马斯强调，为能顶住中国的压力，捍卫自身利益和价值，欧盟应作为整体建立对华关系，而非各自为战，这一点非常重要。

这位社民党政治家此言亦是对意大利政府目前所循方针的间接批评。在未与欧盟磋商的背景下，罗马新近宣布，将同中国签署有关"一带一路"动议的框架协定。

中国计划经由"一带一路"项目拓展纵贯亚、欧、非三大洲的贸易通道。罗马则期待着从中国获得对热那亚（Genua）和塔伦托（Tarent）等地海港的投资。美、日以及多个欧盟成员国怀疑，北京试图通过这一项目增加其对亚欧及其以外地区的影响力。到目前为止，欧盟成员国中只是东欧国家以及较小的国家同中国签有关于"一带一路"动议的框架协定。

为能对中国在政治和经济领域的争霸行为有所遏制，欧委会希望能落实一份相关的《十点计划》。具体而言，根据《十点计划》，未来的公共项目招标必须更多遵循欧盟的劳工及环境保护标准。此外，欧委会还要求欧盟成员国同意一项法规，根据该法规，可以对倾销实施惩罚。

然而，尤其是后一项建议最终能否兑现，并不确定。包括德国在内，批评者们担心，随着使用所谓的国际采购业工具（IPI），欧盟可能发出市场封闭信号，从而有悖于市场和竞争公开这一基本理念。

马斯外长在其公开发言中未涉及这一议题。不过，涉及中方致力于参与欧洲扩建快速5G移动通信网的重要基础设施项目，他警告欧盟不应过于天真。他强调，"当然必须看到，中国的战略利益也体现在其经济政策上"。与其他政治家一样，马斯由此表达了反对毫不设防让中国电信巨擘华为参与欧洲5G扩建工程的立场。

美国指控这家企业，有可能利用其电信产品实施间谍活动或从事破坏。不过，迄今并无相关证据。

中国外长王毅周一再度驳回相关指控，称其"毫无根据"，是"反常的、不道德的"行为，旨在打垮一家外国企业。他称，中方只要求企业能在欧洲受到"公平、客观和非歧视性的"对待。

王毅外长应邀参加了欧盟外长午餐会，并为定于4月9日举行的欧中峰会做准备。

欧盟外交事务委员莫盖里尼在会晤后表示，对华关系提供了大量可能性，但也带来了众多挑战。和德国外长马斯一样，她也强调了采取一致立场的必要性。她指出，没有任何一个欧盟国家有足够的规模、影响力或力量，能与中国平起平坐地谈判。

这也可以被理解为是对欧盟各国元首和政府首脑发出的一个信息。本周四晚间，他们将举行峰会，在最高层面磋商未来对华战略。

凝炼/叶宣（德新社）