（德国之声中文网） 本周一（7月27日），韩国军方称，一名3年前逃离朝鲜的脱北者可能以泅水方式越界重新进入了朝鲜。当事人身份已获确认。此前一天，朝鲜媒体报道了一名叛国者重返的消息，并称此人有新冠病毒感染症状，构成朝鲜首例疑似感染病例，朝鲜领导层因此对边境城市开城实施全面封锁，并宣布相关地区进入紧急状态。

韩国疫情监控机构通报说，疑似重返朝鲜的这名脱北者在韩国期间既未作为感染病例也未作为接触者登记在案，不能证明他有感染症状。

韩国参谋本部一名发言人表示，这名男子可能是于7月19日从毗邻边境的江华岛（Ganghwa）泅水进入朝鲜的。此前，他很可能爬行穿过一下水管道，以免被避边境哨兵发现。在可能是他下水的地点发现了他的一个包。

韩国联合通讯社报道说，这名男子24岁，2017年成功逃离朝鲜来到韩国。联合通讯社援引警方报道称，因涉嫌犯有强奸罪，此人新近受到调查，警方并获得了有关他想离开韩国的线索。

新冠大流行瘟疫爆发前，每年都有大批朝鲜人因饥馑和受迫害而逃亡。其中大多数人通过陆地边界潜入中国生活，此后再经由第3国前往韩国。根据韩国统一部提供的数字，过去5年当中，难民中只有11人重返朝鲜。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

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