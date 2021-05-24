一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确

（德国之声中文网）当地时间11月7日晚间，白俄罗斯 1 号电视台报道说，于 8 月中旬越过乌克兰和白俄罗斯边境的美国公民埃文·诺伊曼（Evan Neumann）向明斯克当局提出政治庇护申请。报道称， “一名美国公民在白俄罗斯寻求庇护，听起来不可思议，但千真万确。”

在该媒体播出的采访中，留着胡子的诺依曼称，自己原本无辜。家住加利福尼亚州的这名男子被列入美国联邦调查局通缉名单。美调查人员指控他犯有6项与 1 月 6 日美国国会大厦袭击事件有关的严重罪行，其中包括攻击警官。

白俄电视一台报道说，今年 3 月，诺伊曼飞抵意大利，然后从那里前往乌克兰西部城市日托米尔（Schytomyr）。在非法进入白俄罗斯之前，他在那里呆了4个月。在采访中，诺伊曼称，他觉察到，乌克兰特勤局 SBU 正在追捕他。他说， “这是政治迫害”。

白俄电视一台称，诺伊曼是一名“普通美国人”，想要“正义”并提出“令人不快的问题”，现在，他“失去了一切”，遭到美国政府“迫害”。

1月6日，时任美国总统特朗普的支持者在华盛顿冲进国会大厦，试图搅扰国会对民主党候选人拜登胜选的官方确认。暴力事件中有5人丧生。特朗普被控在此前的一次演讲中煽动支持者冲击国会。直到今天，这位右翼民粹主义者仍不承认自己败选，并在拿不出任何证据的情况下继续声称存在选举舞弊现象。

美国司法当局称，诺伊曼过去曾去过东欧。根据美国司法部转引的领英（LinkedIn ）个人资料，在 2004 年和 2005 年所谓的橙色革命期间，这位美国公民曾前往乌克兰。

白俄罗斯政府被指组织或参与将难民偷渡到欧盟

随着进入白俄罗斯，诺伊曼进入了一个与西方关系紧张的国家。因涉嫌在 2020 年总统大选中存在选举舞弊及残酷迫害国内反对派人士，欧盟和美国对明斯克领导人实施制裁。目前，从1994 年起执政至今的卢卡申科总统被指控帮助难民偷渡进入欧盟以作为报复。

（德新社）

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