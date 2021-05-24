 一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确

白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。 

US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

2021年1月6日，特朗普支持暴力闯入美国国会大厦，造成人员上网，事后600多人被起诉

（德国之声中文网）当地时间11月7日晚间，白俄罗斯 1 号电视台报道说，于 8 月中旬越过乌克兰和白俄罗斯边境的美国公民埃文·诺伊曼（Evan Neumann）向明斯克当局提出政治庇护申请。报道称， “一名美国公民在白俄罗斯寻求庇护，听起来不可思议，但千真万确。” 

在该媒体播出的采访中，留着胡子的诺依曼称，自己原本无辜。家住加利福尼亚州的这名男子被列入美国联邦调查局通缉名单。美调查人员指控他犯有6项与 1 月 6 日美国国会大厦袭击事件有关的严重罪行，其中包括攻击警官。 

白俄电视一台报道说，今年 3 月，诺伊曼飞抵意大利，然后从那里前往乌克兰西部城市日托米尔（Schytomyr）。在非法进入白俄罗斯之前，他在那里呆了4个月。在采访中，诺伊曼称，他觉察到，乌克兰特勤局 SBU 正在追捕他。他说， “这是政治迫害”。 

白俄电视一台称，诺伊曼是一名“普通美国人”，想要“正义”并提出“令人不快的问题”，现在，他“失去了一切”，遭到美国政府“迫害”。 

1月6日，时任美国总统特朗普的支持者在华盛顿冲进国会大厦，试图搅扰国会对民主党候选人拜登胜选的官方确认。暴力事件中有5人丧生。特朗普被控在此前的一次演讲中煽动支持者冲击国会。直到今天，这位右翼民粹主义者仍不承认自己败选，并在拿不出任何证据的情况下继续声称存在选举舞弊现象。 

美国司法当局称，诺伊曼过去曾去过东欧。根据美国司法部转引的领英（LinkedIn ）个人资料，在 2004 年和 2005 年所谓的橙色革命期间，这位美国公民曾前往乌克兰。 

Polen Migranten im Grenzgebiet zu Belarus

白俄罗斯政府被指组织或参与将难民偷渡到欧盟

随着进入白俄罗斯，诺伊曼进入了一个与西方关系紧张的国家。因涉嫌在 2020 年总统大选中存在选举舞弊及残酷迫害国内反对派人士，欧盟和美国对明斯克领导人实施制裁。目前，从1994 年起执政至今的卢卡申科总统被指控帮助难民偷渡进入欧盟以作为报复。 

 

（德新社） 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

重回冷战？德国之声在白俄罗斯遭禁

自苏东剧变以来，德国之声的新闻产品首次在前苏联地区遭到封锁。白俄罗斯当局封锁了德国之声的网站。自从去年备受争议的大选结束之后，连续执政25年的卢卡申科加强了对独立媒体的打压。  

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器

欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。  

白俄罗斯关闭歌德学院

德国外交部通报说，迫于压力，歌德学院和德国学术交流中心（DAAD）不得不中止其在白俄罗斯的工作。  

“劫持”客机事件：美国宣布恢复制裁白俄罗斯

在发生一架民航班机被迫降落明斯克、政府批评人士普罗塔塞维奇被捕事件后，美国宣布将恢复制裁白俄罗斯。此前，欧委会主席冯德莱恩已经喊话卢卡申科，他的国家早晚都将出现民主变革。莫斯科则继续力挺明斯克。  

特朗普支持者衝进美国国会大厦 四人不幸丧命

政权和平移转一向是美国重要的民主传统，但就在参议院要确认选举人团票以接续美国总统交接程序时，特朗普支持者冲入国会大厦，引发国际哗然。  

相关内容

A woman holds a poster reads where is Raman Pratasevich?! as she waits to see passengers of the Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, after its landing at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

评论：请现在拿出行动，而不只是口头愤怒 24.05.2021

全球政要都强烈谴责白俄罗斯强令一架爱尔兰民航机中途降落、逮捕机上反对派人士罗曼·普罗塔塞维奇。对此，德国之声记者Miodrag Soric不禁发问，何时方能看到真正让对方疼痛的制裁？

Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, leaves home to attend her extradition hearing at B.C. Supreme Court, in Vancouver, on Monday, August 16, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

北京“人质外交”奏效? 孟晚舟事件传递出何种信息 26.09.2021

中国、美国和加拿大完成了一项高风险的“换囚”活动。被控诈欺的华为孟晚舟以及两名遭到中国关押的加拿大人分别获释返国。有评论认为，两名加拿大公民获释，背后传递出的信息令人不安。

Canadian Foreign Minister Marc Garneau, speaks during a meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. Top diplomats from the United States and Russia are set to square off this week in Iceland for their first face-to-face encounter that comes as ties between the nations have deteriorated sharply in recent months. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

孟晚舟案吵上联合国 中加各说各话 28.09.2021

华为高管孟晚舟与两名遭中国拘留的加拿大公民25日几乎同时获释。中加两国27日在联合国针对此案上演激烈交锋。中美加三国对这个事件的各自诠释为何?

广告

媒体看中国

Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

德语媒体:为什么要批评中国?

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。  