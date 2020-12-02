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英文Formula 1 Grand Prix，正式全名为“FIA Formula 1 World Championship”一级方程式赛车世界锦标赛。
以共同的方程式(规则限制)所造出来的车就称为方程式赛车，而其中等级最高者就属F1，犹如赛车界的世界杯或奥运会。F1也是各汽车制造商尝试、展示新技术、新产品的最佳广告平台。目前F1共有11支参赛车队，每场比赛最多只有22位车手上场，每年规划有16至17站的比赛，通常约在三月中开跑，十月底结束赛季。
传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
维特尔斯巴赫家族（Wittelsbach）是德国赫赫有名的王室家族，历史上出过神圣罗马帝国皇帝、巴伐利亚选帝侯和公爵。在慕尼黑，你能找到很多这个王公世家留下来的遗迹。看完这些景点，就像和这些历史上的传奇帝王进行了一番对话。
库姆斯曾是世界上最出色的赛车女选手。本周，她在冲击自己保持的世界纪录时，因车祸身亡。
传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
他踌躇满志，要跟随名气极响的父亲的脚印。这位后继赛车手大有希望进入一级方程式赛手行列。现在，只要在决赛中获第二名，他就能正式入列了。
浓雾笼罩上海，阻碍了F1中国大奖赛上海站的正常训练。这样，比赛结果对德国车手维特尔及其同伴来说将犹如猜谜。
刚刚首次获得一级方程式世界冠军的德国车手尼科·罗斯伯格宣布结束车手生涯。效力梅赛德斯车队的罗斯伯格上周日在本赛季最后一站阿布扎比获得亚军，从而保持总赛季积分榜首位置，成为第三位赢得F1世界冠军的德国车手。
德国籍国际超级篮球名星诺维茨基继承舒马赫的传统，在霍肯海姆一级方程式车大赛前组织了一场足球赛。众多体育明星纷至沓来，上场献艺，向仍在病床上的著名赛车纪录冠军舒马赫表达问候。
德国的旅游业兴隆继续，外国游客人数不断增多。来到德国的外国游客，不光是想参观新天鹅堡、游童话之路，不少人也想感受感受德国可以驾车不限速的刺激。
汽车和艺术——两者可以结合在一起？至少宝马是这么认为的。40年来，宝马曾和众多艺术家合作，不定期地推出艺术车，有些甚至还真的上过赛车跑道。
F1赛车手汉密尔顿在上海站夺冠庆祝时将香槟直接喷射在中国礼仪小姐脸上的行为引起争议，有人批评他此举有性别歧视之嫌，也有不少中国网友认为这无伤大雅。
在全世界的赛车迷所向往的德国纽博格林（Nürburgring）赛道，发生了一起严重事故，导致至少一名观众死亡，多人受伤。
热爱世界一级方程式的"德粉"们恐怕要失望了，因为国际汽联（FIA）取消了2015年F1德国站大奖赛的赛程。而2016年这一赛事是否还能在德国举行目前还无法确定。
韩国赛车迷今年想在本国观看F1比赛的愿望暂时未能实现。原本定于2015赛季的韩国赛段因资金问题被临时取消。
2013年12月29日，“世界车王”舒马赫滑雪发生意外，陷入昏迷。一年过去后，他回到家中，但有关其健康状况的讯息却依然少得可怜。
英国车手汉密尔顿在F1赛季最后一站阿布达比的比赛中胜出，并夺得本赛季年度总冠军。他在梅塞德斯车队的队友、德国车手罗斯博格则遭遇技术故障，无力回天。
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