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一级方程式赛车

英文Formula 1 Grand Prix，正式全名为“FIA Formula 1 World Championship”一级方程式赛车世界锦标赛。

以共同的方程式(规则限制)所造出来的车就称为方程式赛车，而其中等级最高者就属F1，犹如赛车界的世界杯或奥运会。F1也是各汽车制造商尝试、展示新技术、新产品的最佳广告平台。目前F1共有11支参赛车队，每场比赛最多只有22位车手上场，每年规划有16至17站的比赛，通常约在三月中开跑，十月底结束赛季。

Mick Schumacher faehrt ab 2021 in der Formel 1 fuer das Team Haas. Archivfoto; FOTOMONTAGE:Ferrari-Teamchef Å_ber Mick Schumacher Wie koennten wir zu diesem Namen Nein sagen? In der Formel 3 kÅ mpft Mick Schumacher aktuell um den Titel. Kein Wunder, dass sein Name auch schon bei Formel-1-Teams kursiert. Auch Ferrari scheint nicht abgeneigt zu sein. Die Ferrari-Bosse koennen sich eine Zukunft von Mick Schumacher beim Traditionsrennstall bestens vorstellen und damit in die Fussstapfen seines Vaters Michael Schumacher treten. Ein Portraet,Bild von Michael Schumacher haengt in der Hall of Fame. Formel 1:GP von Oesterreich, Red Bull Ring Zeltweg,Spielberg,Saison 2017,am 09.07.2017.

有志者事竟成 舒马赫之子晋升F1赛车手 02.12.2020

传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
Aerial view of Munchen: Marienplatz, New Town Hall and Frauenkirche munich; munchen; marienplatz; frauenkirche; rathause; cityscape; aerial; cathedral; church; bavaria; german; germany; bavarian; architecture; landmark; acrhitectural; ancient; beautiful; blue; building; castle; center; city; europe; european; famous; historic; house; monument; new; panoramic; red; roof; rooftop; scenic; sky; square; tile; touristic; tower; town; urban; view; zzzallaaaoejenehfpgnhffpdadcdidcdgdchc; munich; munchen; town hall; marienplatz; frauenkirche; city hall; rathause; cityscape; aerial; cathedral; church; bavaria; german; germany; bavarian; architecture; landmark; acrhitectural; ancient; beautiful; bird eye; blue; building; castle; center; city; europe; european; famous; historic; house; monument; new; panoramic; red; roof; rooftop; scenic; sky; square; tile; touristic; tower; town; urban; view

到慕尼黑 找国王聊一聊 22.06.2020

维特尔斯巴赫家族（Wittelsbach）是德国赫赫有名的王室家族，历史上出过神圣罗马帝国皇帝、巴伐利亚选帝侯和公爵。在慕尼黑，你能找到很多这个王公世家留下来的遗迹。看完这些景点，就像和这些历史上的传奇帝王进行了一番对话。
August 28, 2019, FILE Photo: USA race car driver Jessi Combs has been killed in a crash while attempting to set a new land speed record. PICTURED: Oct 8, 2013, Alvord Desert, Oregon, USA: JESSI COMBS has broken the women's land speed record with a two-way average speed of 344 miles per hour, surpassing the previous FIA women's land speed record of 308 mph set in 1965. North American Eagle (NAE) Supersonic Speed Challenger is a 14,000 pound, 50,000 horsepower converted F 104 Lockheed Starfighter jet that once served as a chase plane for the X-15 and SR-71. The jet-powered car is designed to travel at more than 800mph. Combs is an automotive metal fabricator and currently co-hosts All Girls Garage (Velocity by the Discovery Channel). (Credit Image: © David Cohn/North American Eagle/ZUMAPRESS.com |

女极限快车手为挑战纪录而身亡 29.08.2019

库姆斯曾是世界上最出色的赛车女选手。本周，她在冲击自己保持的世界纪录时，因车祸身亡。
ABD0002_20190521 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD ++ ZU APA0008 VOM 21.5.2019 - Niki Lauda während eines Interviews mit der APA am 05.02.1999 in Wien. Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Der 70-jährige dreifache Formel-1-Weltmeister und Flug-Unternehmer sei am Montag, 20. Mai 2019, im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen, teilte die Familie in der Nacht auf Dienstag mit. (ARCHIVBILD VOM 9.2.1999) - FOTO: APA/TECHT HANS KLAUS - 19990209_PD0410 |

一生不当失败者：尼基·劳达去世 21.05.2019

传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
28.07.2018+++Spa, Belgien+++ 4 Mick Schumacher (DEU, PREMA Theodore Racing, Dallara F317  Mercedes-Benz), FIA Formula 3 European Championship, round 5, race 3, Spa-Francorchamps (BEL), 26. - 28. July 2018 | Verwendung weltweit

小舒马赫——天生的赛车手 13.10.2018

他踌躇满志，要跟随名气极响的父亲的脚印。这位后继赛车手大有希望进入一级方程式赛手行列。现在，只要在决赛中获第二名，他就能正式入列了。
17.04.2016 *** SHANGHAI, CHINA - APRIL 17: Daniel Ricciardo of Australia driving the (3) Red Bull Racing Red Bull-TAG Heuer RB12 TAG Heuer leads Nico Rosberg of Germany driving the (6) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes F1 WO7 Mercedes PU106C Hybrid turbo and Daniil Kvyat of Russia driving the (26) Red Bull Racing Red Bull-TAG Heuer RB12 TAG Heuer during the Formula One Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on April 17, 2016 in Shanghai, China. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) © Getty Images/M. Thompson

上海遭遇大雾天 F1车手只能车内发呆 07.04.2017

浓雾笼罩上海，阻碍了F1中国大奖赛上海站的正常训练。这样，比赛结果对德国车手维特尔及其同伴来说将犹如猜谜。
25 October 2015 epa05656527 (FILE) A file picture dated 25 October 2015 of German Formula One driver Nico Rosberg of Mercedes AMG GP waving after taking the pole position after the qualifying session of the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, USA. Formula One 2016 World Champion Nico Rosberg announced on 02 December 2016 his immediate retirement from Formula One after claiming his first F1 world championship title at the final race of the 2016 season, the Abu Dhabi Grand Prix. EPA/SRDJAN SUKI +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国车手罗斯伯格挥泪告别F1 02.12.2016

刚刚首次获得一级方程式世界冠军的德国车手尼科·罗斯伯格宣布结束车手生涯。效力梅赛德斯车队的罗斯伯格上周日在本赛季最后一站阿布扎比获得亚军，从而保持总赛季积分榜首位置，成为第三位赢得F1世界冠军的德国车手。
July 27, 2016*** Motorsport: Benefiz-Fußball-Spiel mit Dirk Nowitzki und Sebastian Vettel, am 27.07.2016 in Mainz (Rheinland-Pfalz). In Tradition von Michael Schumachers «Spiel des Herzens» und «Kick für Kinder» treffen kurz vor dem Formel 1-Grand Prix in Hockenheim die «Nazionale Piloti» um den Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel auf die «Dirk Nowitzki All Stars». Foto: Torsten Silz/dpa | picture alliance/dpa/T. Silz

向舒马赫致意 体坛名人献艺足球场 28.07.2016

德国籍国际超级篮球名星诺维茨基继承舒马赫的传统，在霍肯海姆一级方程式车大赛前组织了一场足球赛。众多体育明星纷至沓来，上场献艺，向仍在病床上的著名赛车纪录冠军舒马赫表达问候。
Beschreibung Jaguar F-Type SVR Quelle: Jaguar Land Rover Ltd *** Frei zur Verwendung für Pressezwecke ****

在德国体验现实版“速度与激情” 24.05.2016

德国的旅游业兴隆继续，外国游客人数不断增多。来到德国的外国游客，不光是想参观新天鹅堡、游童话之路，不少人也想感受感受德国可以驾车不限速的刺激。
06.06.-13.06.2010 Le Mans (FR), Andy Priaulx (GB), Dirk Müller (DE), Dirk Werner (DE), No 79, Team BMW Motorsport, BMW M3 GT2 Art Car designed by Jeff Koons, 2010 Le Mans 24 Hours (LM24). This image is Copyright free for editorial use © BMW AG

宝马艺术车诞生40周年 06.06.2015

汽车和艺术——两者可以结合在一起？至少宝马是这么认为的。40年来，宝马曾和众多艺术家合作，不定期地推出艺术车，有些甚至还真的上过赛车跑道。
Lewis Hamilton (GB), Mercedes F1 Team. Shanghai International Circuit podium.

香槟喷脸：性暗示还是分享喜悦？ 14.04.2015

F1赛车手汉密尔顿在上海站夺冠庆祝时将香槟直接喷射在中国礼仪小姐脸上的行为引起争议，有人批评他此举有性别歧视之嫌，也有不少中国网友认为这无伤大雅。
ARCHIV - Eine Glasscheibe mit dem Logo der Rennstrecke Nürburgring steht am 20.07.2011 an der Zufahrt zur Rennstrecke Nürburgring. Foto: Roland Weihrauch/dpa (zu dpa «Nürburgring: Kein Formel-1-Rennen in diesem Jahr» vom 19.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

德国赛车“圣地”发生致命事故 28.03.2015

在全世界的赛车迷所向往的德国纽博格林（Nürburgring）赛道，发生了一起严重事故，导致至少一名观众死亡，多人受伤。
ARCHIV - Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg von Mercedes AMG steuert seinen Rennwagen am 19.07.2014 während des Qualifyings auf dem Hockenheimring in Hockenheim (Baden-Württemberg). Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa-Meldung: «Bericht: Chancen auf Deutschland-Rennen in Formel 1 weiter gesunken» vom 17.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

F1老板“焦头烂额”、 德粉“抓耳挠腮” 27.03.2015

热爱世界一级方程式的"德粉"们恐怕要失望了，因为国际汽联（FIA）取消了2015年F1德国站大奖赛的赛程。而2016年这一赛事是否还能在德国举行目前还无法确定。
FILE - A grid girl stands on the track ahead of the South Korea Formula One Grand Prix at the Korean International Circuit in Yeongam, South Korea, 06 October 2013. EPA/DIEGO AZUBEL (zu dpa-Meldung: «Formel-1-Kalender 2014 mit 19 Rennen » vom 04.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

F1韩国站出局 07.01.2015

韩国赛车迷今年想在本国观看F1比赛的愿望暂时未能实现。原本定于2015赛季的韩国赛段因资金问题被临时取消。
SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 23: Michael Schumacher of Germany and Mercedes GP prepares to drive during practice for the Brazilian Formula One Grand Prix at the Autodromo Jose Carlos Pace on November 23, 2012 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ker Robertson/Getty Images)

事发一年 舒马赫近况仍是谜 28.12.2014

2013年12月29日，“世界车王”舒马赫滑雪发生意外，陷入昏迷。一年过去后，他回到家中，但有关其健康状况的讯息却依然少得可怜。
Mercedes Formula One driver Lewis Hamilton of Britain celebrates on the podium after winning the Abu Dhabi F1 Grand Prix at the Yas Marina circuit in Abu Dhabi November 23, 2014. REUTERS/Ahmed Jadallah (UNITED ARAB EMIRATES - Tags: SPORT MOTORSPORT F1)

汉密尔顿拿下F1年度总冠军 23.11.2014

英国车手汉密尔顿在F1赛季最后一站阿布达比的比赛中胜出，并夺得本赛季年度总冠军。他在梅塞德斯车队的队友、德国车手罗斯博格则遭遇技术故障，无力回天。
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