英文Formula 1 Grand Prix，正式全名为“FIA Formula 1 World Championship”一级方程式赛车世界锦标赛。

以共同的方程式(规则限制)所造出来的车就称为方程式赛车，而其中等级最高者就属F1，犹如赛车界的世界杯或奥运会。F1也是各汽车制造商尝试、展示新技术、新产品的最佳广告平台。目前F1共有11支参赛车队，每场比赛最多只有22位车手上场，每年规划有16至17站的比赛，通常约在三月中开跑，十月底结束赛季。