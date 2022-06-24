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英文Formula 1 Grand Prix，正式全名为“FIA Formula 1 World Championship”一级方程式赛车世界锦标赛。
以共同的方程式(规则限制)所造出来的车就称为方程式赛车，而其中等级最高者就属F1，犹如赛车界的世界杯或奥运会。F1也是各汽车制造商尝试、展示新技术、新产品的最佳广告平台。目前F1共有11支参赛车队，每场比赛最多只有22位车手上场，每年规划有16至17站的比赛，通常约在三月中开跑，十月底结束赛季。
唐山打人事件的舆情管控简单粗暴却行之有效？时评人长平解析媒体伦理的中国方程式。
F1沙特站赛场附近的一个油库周五遭遇胡塞叛军的导弹袭击。但主办单位决定如期举行赛事。参赛车手们直至深夜才被说服继续比赛。
传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
一级方程式赛车“七冠王”汉密尔顿新冠检测呈阳性后，进入隔离。梅赛德斯车队将派替代人选参加本周末的萨基尔大奖赛。
英国伦敦大学学院的工程师与伦敦大学医院 NHS 基金会信托的医生，以及宾士旗下的 F1 赛车引擎制造商，合作制造无需呼吸器即可将氧气输送到肺部的设备。这种称为连续正压呼吸器（CPAP）的设备目前已获医院采用，但供不应求。
新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出；众多体育赛事暂停举办。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消，而F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?
鲁尔区都市埃森（Essen）举办“埃森车展”，大名鼎鼎的赛车、大功率跑车和汽车配件竞相亮相，展期至2019年12月8日止。
库姆斯曾是世界上最出色的赛车女选手。本周，她在冲击自己保持的世界纪录时，因车祸身亡。
传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
总共获得7次F1世界冠军，91次获分站赛第一，几乎刷新了每一项纪录：·舒马赫是当代最伟大的F1赛车手之一。在他50岁生日之际，让我们再来回顾一下他的传奇赛车生涯。
法国足球夺冠、汉密尔顿称霸一级方程式赛、平昌冬奥会甚至让人看到朝鲜半岛实现和解的曙光。这就是体育的魅力。
他踌躇满志，要跟随名气极响的父亲的脚印。这位后继赛车手大有希望进入一级方程式赛手行列。现在，只要在决赛中获第二名，他就能正式入列了。
75年前，法国警方将13000名犹太人驱赶至巴黎自行车赛车场。内塔尼亚胡是首位参与这一纪念仪式的以色列领导人。
浓雾笼罩上海，阻碍了F1中国大奖赛上海站的正常训练。这样，比赛结果对德国车手维特尔及其同伴来说将犹如猜谜。
对这一刑事案而言，这是迄今尚无先例的判决：在有关柏林的一次致人死亡非法车赛案中，两名被告被定犯有谋杀罪，获终身监禁。这一判决是否能成立？
一位年逾百岁的法国老人创下一个自行车运动新记录，准确说是在一个专门为他设立的年龄段：105岁以上组别。
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