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英文Formula 1 Grand Prix，正式全名为“FIA Formula 1 World Championship”一级方程式赛车世界锦标赛。
以共同的方程式(规则限制)所造出来的车就称为方程式赛车，而其中等级最高者就属F1，犹如赛车界的世界杯或奥运会。F1也是各汽车制造商尝试、展示新技术、新产品的最佳广告平台。目前F1共有11支参赛车队，每场比赛最多只有22位车手上场，每年规划有16至17站的比赛，通常约在三月中开跑，十月底结束赛季。
F1沙特站赛场附近的一个油库周五遭遇胡塞叛军的导弹袭击。但主办单位决定如期举行赛事。参赛车手们直至深夜才被说服继续比赛。
传奇F1车王舒马赫之子、现年21岁的米克·舒马赫将在下个赛季加盟美国哈斯（Haas）车队。这样，他成为一级方程式赛车手的愿望终告实现。
一级方程式赛车“七冠王”汉密尔顿新冠检测呈阳性后，进入隔离。梅赛德斯车队将派替代人选参加本周末的萨基尔大奖赛。
英国伦敦大学学院的工程师与伦敦大学医院 NHS 基金会信托的医生，以及宾士旗下的 F1 赛车引擎制造商，合作制造无需呼吸器即可将氧气输送到肺部的设备。这种称为连续正压呼吸器（CPAP）的设备目前已获医院采用，但供不应求。
新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出；众多体育赛事暂停举办。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消，而F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?
库姆斯曾是世界上最出色的赛车女选手。本周，她在冲击自己保持的世界纪录时，因车祸身亡。
传奇！—这话要是出自他自己口中，必定会带着他特有的那种奥地利腔。不消说，他完全清楚，自己就是一个传奇，赛车手传奇。
总共获得7次F1世界冠军，91次获分站赛第一，几乎刷新了每一项纪录：·舒马赫是当代最伟大的F1赛车手之一。在他50岁生日之际，让我们再来回顾一下他的传奇赛车生涯。
他踌躇满志，要跟随名气极响的父亲的脚印。这位后继赛车手大有希望进入一级方程式赛手行列。现在，只要在决赛中获第二名，他就能正式入列了。
浓雾笼罩上海，阻碍了F1中国大奖赛上海站的正常训练。这样，比赛结果对德国车手维特尔及其同伴来说将犹如猜谜。
对这一刑事案而言，这是迄今尚无先例的判决：在有关柏林的一次致人死亡非法车赛案中，两名被告被定犯有谋杀罪，获终身监禁。这一判决是否能成立？
一位年逾百岁的法国老人创下一个自行车运动新记录，准确说是在一个专门为他设立的年龄段：105岁以上组别。
刚刚首次获得一级方程式世界冠军的德国车手尼科·罗斯伯格宣布结束车手生涯。效力梅赛德斯车队的罗斯伯格上周日在本赛季最后一站阿布扎比获得亚军，从而保持总赛季积分榜首位置，成为第三位赢得F1世界冠军的德国车手。
德国的旅游业兴隆继续，外国游客人数不断增多。来到德国的外国游客，不光是想参观新天鹅堡、游童话之路，不少人也想感受感受德国可以驾车不限速的刺激。
汽车和艺术——两者可以结合在一起？至少宝马是这么认为的。40年来，宝马曾和众多艺术家合作，不定期地推出艺术车，有些甚至还真的上过赛车跑道。
F1赛车手汉密尔顿在上海站夺冠庆祝时将香槟直接喷射在中国礼仪小姐脸上的行为引起争议，有人批评他此举有性别歧视之嫌，也有不少中国网友认为这无伤大雅。
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