 一系列国际大牌纷纷陷入“辱华”风波 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2019

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时政风云

一系列国际大牌纷纷陷入“辱华”风波

从纪梵希到范思哲，从Coach到CK，一系列奢饰品大牌从上周末起纷纷陷入“辱华”风波。中国不少明星随后宣布解除与这些品牌的合作关系。

China Peking | Schauspielerin Yang Mi (Imago Image/imaginechina/H. Shengchun)

范思哲陷入风波后，中国女星杨幂迅速宣布终止与该品牌的合作

（德国之声中文网）据路透社报道，一系列国际奢侈品大牌突然被卷入中国政治事件的漩涡。中国对其领土主权方面的主张显得更为强势，而且要求在中国开展业务的外国公司都遵从中国的主张。

上周末，网传范思哲的一款T恤上将香港、澳门列为国家。8月11日凌晨范思哲官方账号在微博上发表道歉声明，称是由于"错误设计导致某些城市没有使用正确的国家名称"，并表示为疏忽"深表歉意"，称争议T恤已于7月24日在范思哲所有销售渠道下架并销毁，同时强调"我们热爱中国，坚决地尊重中国领土国家主权"。

延伸阅读：范思哲问题T恤"撞枪口上" 明星解约官媒狠批

Frankreich Paris - Chanel Fashion Winter Show (Getty Images/P. L. Segretain)

刘雯也宣布终止和Coach的合作

仅过了一天，中国籍国际超模刘雯在微博上发表声明，宣布终止和Coach的代言合作。她在微博上表示："任何时候，中国主权和领土的完整神圣不可侵犯！由于我选择品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉！我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权！ ​​​​"

Coach的一款T恤衫被爆出"涉嫌损害中国国家主权和领土完整"。在这件T恤上被标注出Beijing, China；Chicago, United States；Hong Kong；Taipeh, Taiwan…… 另外，Coach的官网也将港澳台列为了国家。

Coach在微博上的官方账号迅速做出反应，发表声明称"COACH一贯尊重并维护中国主权及领土完整"。声明中还表示，"在2018年5月，我们当时发现几款T恤设计存在重大失误，我们深刻认识到这次问题的严重性，立刻采取紧急措施，主动在全球范围的所有渠道将所涉商品下架"。

声明中还强调，"同时，我们还对产品进行了全面的审视，并加强了内部流程管理，以杜绝同类错误再次发生"。

中国社交媒体微博上#coach#话题得到13.9亿阅读量。

另外中国人气组合TFBoys的成员易烊千玺也在微博上发表声明表示，因纪梵希将香港台湾以与其他国家并列的形式印在T恤上，易烊千玺及其工作室终止与纪梵希美妆的一切合作。声明还强调，"易烊千玺工作室以及易烊千玺先生始终坚持一个中国原则，坚决维护国家主权与领土完整！ ​​​"

UN-ECOSOC Jugendforum (picture-alliance/Xinhua News Agency/Xie E)

易烊千玺担任世界卫生组织中国健康特使

纪梵希在微博上的官方账号周一发表声明称，"关于今日引起部分网友讨论的海外市场纪梵希印花T恤中的错误而引发大家的关注，对此我们深表歉意。对于任何的人为疏忽与错误，我们一定立即纠正并引以为戒。纪梵希品牌一贯尊重中国主权，坚决拥护一个中国原则，坚定不移。 ​​​​"

在中国消费者和中国监管机构不断增加的压力下，外国品牌不得不在有关领土主权的问题上和中国保持一致。

  • Taiwanesische Cellistin Nana Ou-Yang (Getty Images for Marc Jacobs/J. McCarthy)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    欧阳娜娜

    台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


洪沙/石涛 （路透社）

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范思哲问题T恤“撞枪口上” 明星解约官媒狠批

意大利奢侈品范思哲近日卷入“辱华”风波：该品牌的一款T恤将香港和澳门列为单独国家。事发后，范思哲“深表歉意”，其品牌代言人、女明星杨幂迅速解约合作、进行“切割”。中国官媒则评论质疑，这样的错误在目前“港独分子肆意妄为的语境下”，究竟是“无知还是故意”？ (11.08.2019)  

明星网友齐声骂 D&G低头道歉

重压之下，涉“辱华”的D&G（杜嘉班纳）正式道歉。此前，不管是“墙内”的微博，还是“墙外”的Instagram，该意大利奢侈品牌都成为了网友齐声批评的对象。 (23.11.2018)  

长平观察：奔驰追星达赖喇嘛，会有多大麻烦

奔驰公司一则广告又“伤害了中国人民的感情”。时评人长平认为，爱国网民的“愤怒”被党严格操控，此事不会产生比唾沫更多的后果。 (07.02.2018)  

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中共曾经惯于将政策灌输给缺乏质疑精神的公众，但现在复兴的执政党却不得不与国内蓬勃兴起的娱乐业以及由此孕育产生的名人文化争夺眼球。 (23.10.2017)  

曾因「分裂中国」惹议的艺人们

欧阳娜娜上周因为在社群媒体上发布「自己是中国人」一文而引发两岸网友挞伐与热议。 她受访时强调，发布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法。让我们看看，还有哪些艺人曾在中国的舆论重压之下道歉？ (04.08.2018)  

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媒体看中国

China Mittelstreckenraketen in Peking (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

德语媒体：中美间的导弹棋局与厨房故事

《南德意志报》撰文指出中国在太平洋地区的军事实力已影响到美国在该地的行动自由，而后者寻找新的部署导弹的地点是符合逻辑的发展。此外，《创业者场景》还关注了手机应用软件"厨房故事"在中国走红的原因。  