一系列国际大牌纷纷陷入“辱华”风波

从纪梵希到范思哲，从Coach到CK，一系列奢饰品大牌从上周末起纷纷陷入“辱华”风波。中国不少明星随后宣布解除与这些品牌的合作关系。
（德国之声中文网）据路透社报道，一系列国际奢侈品大牌突然被卷入中国政治事件的漩涡。中国对其领土主权方面的主张显得更为强势，而且要求在中国开展业务的外国公司都遵从中国的主张。
上周末，网传范思哲的一款T恤上将香港、澳门列为国家。8月11日凌晨范思哲官方账号在微博上发表道歉声明，称是由于"错误设计导致某些城市没有使用正确的国家名称"，并表示为疏忽"深表歉意"，称争议T恤已于7月24日在范思哲所有销售渠道下架并销毁，同时强调"我们热爱中国，坚决地尊重中国领土国家主权"。
仅过了一天，中国籍国际超模刘雯在微博上发表声明，宣布终止和Coach的代言合作。她在微博上表示："任何时候，中国主权和领土的完整神圣不可侵犯！由于我选择品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉！我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权！ "
Coach的一款T恤衫被爆出"涉嫌损害中国国家主权和领土完整"。在这件T恤上被标注出Beijing, China；Chicago, United States；Hong Kong；Taipeh, Taiwan…… 另外，Coach的官网也将港澳台列为了国家。
Coach在微博上的官方账号迅速做出反应，发表声明称"COACH一贯尊重并维护中国主权及领土完整"。声明中还表示，"在2018年5月，我们当时发现几款T恤设计存在重大失误，我们深刻认识到这次问题的严重性，立刻采取紧急措施，主动在全球范围的所有渠道将所涉商品下架"。
声明中还强调，"同时，我们还对产品进行了全面的审视，并加强了内部流程管理，以杜绝同类错误再次发生"。
中国社交媒体微博上#coach#话题得到13.9亿阅读量。
另外中国人气组合TFBoys的成员易烊千玺也在微博上发表声明表示，因纪梵希将香港台湾以与其他国家并列的形式印在T恤上，易烊千玺及其工作室终止与纪梵希美妆的一切合作。声明还强调，"易烊千玺工作室以及易烊千玺先生始终坚持一个中国原则，坚决维护国家主权与领土完整！ "
纪梵希在微博上的官方账号周一发表声明称，"关于今日引起部分网友讨论的海外市场纪梵希印花T恤中的错误而引发大家的关注，对此我们深表歉意。对于任何的人为疏忽与错误，我们一定立即纠正并引以为戒。纪梵希品牌一贯尊重中国主权，坚决拥护一个中国原则，坚定不移。 "
在中国消费者和中国监管机构不断增加的压力下，外国品牌不得不在有关领土主权的问题上和中国保持一致。
洪沙/石涛 （路透社）
意大利奢侈品范思哲近日卷入“辱华”风波：该品牌的一款T恤将香港和澳门列为单独国家。事发后，范思哲“深表歉意”，其品牌代言人、女明星杨幂迅速解约合作、进行“切割”。中国官媒则评论质疑，这样的错误在目前“港独分子肆意妄为的语境下”，究竟是“无知还是故意”？ (11.08.2019)
重压之下，涉“辱华”的D&G（杜嘉班纳）正式道歉。此前，不管是“墙内”的微博，还是“墙外”的Instagram，该意大利奢侈品牌都成为了网友齐声批评的对象。 (23.11.2018)