一系列国际大牌纷纷陷入“辱华”风波

（德国之声中文网）据路透社报道，一系列国际奢侈品大牌突然被卷入中国政治事件的漩涡。中国对其领土主权方面的主张显得更为强势，而且要求在中国开展业务的外国公司都遵从中国的主张。

上周末，网传范思哲的一款T恤上将香港、澳门列为国家。8月11日凌晨范思哲官方账号在微博上发表道歉声明，称是由于"错误设计导致某些城市没有使用正确的国家名称"，并表示为疏忽"深表歉意"，称争议T恤已于7月24日在范思哲所有销售渠道下架并销毁，同时强调"我们热爱中国，坚决地尊重中国领土国家主权"。

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刘雯也宣布终止和Coach的合作

仅过了一天，中国籍国际超模刘雯在微博上发表声明，宣布终止和Coach的代言合作。她在微博上表示："任何时候，中国主权和领土的完整神圣不可侵犯！由于我选择品牌的不严谨，给大家带来了伤害，在这里我向大家道歉！我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权！ ​​​​"

Coach的一款T恤衫被爆出"涉嫌损害中国国家主权和领土完整"。在这件T恤上被标注出Beijing, China；Chicago, United States；Hong Kong；Taipeh, Taiwan…… 另外，Coach的官网也将港澳台列为了国家。

Coach在微博上的官方账号迅速做出反应，发表声明称"COACH一贯尊重并维护中国主权及领土完整"。声明中还表示，"在2018年5月，我们当时发现几款T恤设计存在重大失误，我们深刻认识到这次问题的严重性，立刻采取紧急措施，主动在全球范围的所有渠道将所涉商品下架"。

声明中还强调，"同时，我们还对产品进行了全面的审视，并加强了内部流程管理，以杜绝同类错误再次发生"。

中国社交媒体微博上#coach#话题得到13.9亿阅读量。

另外中国人气组合TFBoys的成员易烊千玺也在微博上发表声明表示，因纪梵希将香港台湾以与其他国家并列的形式印在T恤上，易烊千玺及其工作室终止与纪梵希美妆的一切合作。声明还强调，"易烊千玺工作室以及易烊千玺先生始终坚持一个中国原则，坚决维护国家主权与领土完整！ ​​​"

易烊千玺担任世界卫生组织中国健康特使

纪梵希在微博上的官方账号周一发表声明称，"关于今日引起部分网友讨论的海外市场纪梵希印花T恤中的错误而引发大家的关注，对此我们深表歉意。对于任何的人为疏忽与错误，我们一定立即纠正并引以为戒。纪梵希品牌一贯尊重中国主权，坚决拥护一个中国原则，坚定不移。 ​​​​"

在中国消费者和中国监管机构不断增加的压力下，外国品牌不得不在有关领土主权的问题上和中国保持一致。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



洪沙/石涛 （路透社）