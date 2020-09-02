一篇评论惹的祸 中美再爆口水战

(德国之声中文网) 美国与中国周四 (9月10日) 又为自今年初展开的「媒体战」再添新页。美国国务卿蓬佩奥周四发表了一个标题为「中国政令宣导系统的虚假」的公开声明，抨击中国官媒《人民日报》拒绝刊登一篇由美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad) 撰写的评论文章。

蓬佩奥在声明中称，布兰斯塔德的文章主要是建议中美应该建立更正面关系，并透过不受干预的互动、不受审查的讨论来完成此目标，「《人民日报》的回应凸显了中国共产党害怕言论自由与严肃的思辨，也再次显示中国总爱抱怨不受到其他国家同等对待时，但他们的宣传机构才是真的以虚伪不对等的方式对待别人」。

声明中也提到，中国官员在美国可以直接对美国人民表达意见，并通过美国的自由媒体分享中国政府的立场。其中，中国驻美大使崔天凯2020年已在美国主要媒体发表了5篇评论。

蓬佩奥写道：「中国外交部与其政令宣传机构如《环球时报》与《中国日报》，时常运用美国的社交媒体推特与脸书，来抨击美国的政策丶生活方式以及保障他们能在社交媒体上自由发表言论的体系。他们也在其他民主国家做类似的事。」

声明末段指出，如果中国想成为一个「成熟的大国」，加强与自由世界的关系，就应该尊重西方外交官直接对中国人民说话的权利，允许外国记者回到中国，并停止恐吓与骚扰为公众利益服务的中国及外国调查记者。

他强调：「拒绝这麽做会显示中国那些未经选举便当权的中国共产党菁英，多麽害怕自己的人民能自由思考问题，害怕自由世界评价他们治理中国的表现。」

中方反击

中国官媒《人民日报》发声明反击蓬佩奥的指控，称美驻华使馆在8月26日联系该报，要求在9月4日前刊登布兰斯塔德大使文章，美国使馆在信函中明确表示「美国驻华大使馆认为，文章全文刊发丶不做任何修改尤为重要。」

《人民日报》接着批评布兰斯塔德的文章内容「漏洞百出」，与事实「严重不符」，不符合该报在筛选投稿时所使用的标准。该报声明也历数美国政府最近对中国官媒采取的多项限制性措施，称这种做法严重限制新闻自由。

此外，中国外交部发言人华春莹9月10日晚间也在推特上回击蓬佩奥，称如果中国政府将一篇充满「谎言」与「恶意抨击」的文章分享给美国媒体，并要求美国媒体隔天针对该文章做出回覆，且发布前不许对该文章做任何修改，美国媒体是否能接受如此要求。

她写道：「美国的做法与新闻自由一点关系也没有，因为他们很明显是计画性地要找出中国的错误。美国这篇所谓的评论，其实是要害中国掉入陷阱的诱饵。」

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