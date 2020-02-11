 一篇文让你看懂所有新冠相关专业术语 | 科技环境 | DW | 24.04.2020

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科技环境

一篇文让你看懂所有新冠相关专业术语

传染数、患病率、发病率等等，疫情期间我们常常遇到这些听起来很复杂的专业术语。许多概念来自医学或者相近的学科。让我们来逐一解释。

Coronavirus Großbritannien Oldham Mann vor Illustration (AFP/O. Scarf)

所有重要术语都在这篇文中了

（德国之声中文网）

传染数 R和R0

传染数指的是一种疾病在人群中的平均传染程度。如果病毒传染数大于1，则每个感染者会将疾病至少传播给另外一个人。如果传染数为3，可以平均传染三人。如果传染数小于1，则被感染的人数会越来越少，感染者总数便随之下降。

患病率

患病率指的是在特定时间内总人口中某种疾病患病病例所占的比例。患病率是流行病学中的一个术语。

发病率

发病率表示在一定期间内，一定人群中某种疾病的新病例出现的频率，因此也被称为新感染率。

病毒性

毒力是指病原体的危害性和攻击性以及导致的疾病严重程度。如果病原体很容易附着在细胞上，它就会迅速繁殖并破坏很多组织，具有非常强的毒性。

分诊

在疾病感染案例出乎意料的大量增加，而医务人员和医疗设备短缺的情况下，将会采取对患者分诊救治的办法。医务人员必须决定哪些患者将获得相应的医治而哪些无法得到。这是关系重症患者生死的决定。

FFP口罩

FFP系列口罩主要用于保护人体在呼吸过程中，免受细微颗粒物侵袭呼吸系统，也适用于防止吸入病毒。该系列口罩具有多种不同的分类。

Deutschland | Coronavirus | Maskenpflicht (imago images/A. Friedrichs)

其一是外科口罩：医生和外科助手戴该类型口罩主要是避免病人在手术台上感染病菌。当戴口罩的人咳嗽或打喷嚏时，大部分的飞沫会阻挡在口罩内。

FFP-1型口罩虽然比外科口罩性能更好，但是不能提供理想的病毒防护。它可以保护呼吸道免受污染并防止异味。 FFP-2型口罩防护作用较强。根据罗伯特·科赫研究所（RKI）的说法，FFP-2型口罩之所以在有前提条件的情况下获准用于医疗防护，主要是由于口罩匮乏。 FFP-3口罩防护功能最强，可以防止飞沫、气溶胶、病毒、细菌、真菌和孢子。

飞沫传染

病毒从一人那里直接传染给另一人，可以在咳嗽或打喷嚏时发生，因为，这时，最小的微粒释出，若微粒本身带有病毒，则可经由在咳嗽或打喷嚏时产生的口液或肺液及鼻涕进入他人体内，导致感染。

气溶胶

在咳嗽或打喷嚏时，尤其是在牙医清洗或钻牙时，会释放出最小的飞沫。飞沫在空气中形成气溶胶。气溶胶是最小的液体物质和气体合成物的混合。后者是我们呼吸所需的空气。

空间距离

空间距离旨在遏制病毒的传播。人际空间距离越小，经由飞沫传染的危险便越高；距离越大，人际间不传染病毒的机会便越大。

查找接触者

所谓的"接触追踪"（Contact Tracing）是瘟疫学使用的一种方法，用以确定某感染者同哪些人有过接触。该方法旨在尽可能精确绘出传染途径，由此打破感染链。被找到的当事人会被建议，如何采取正确的措施，并在很多情况下自己做相关检测。

潜伏期

指称从感染某病毒到出现首批症状、病毒在人体内落脚之间的时间。感染病毒后并非总会出现患病体征。某些疾病在不被察觉的情况下生成。在很多情况下，当事人仍可感染他人。

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff (picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress)

免疫

人们经由注射疫苗获得基础免疫性。至于需要注射多少次，取决于患病程度。现在还没有针对Covid-19新冠病毒的疫苗。曾经被感染的人便有了一种自然的免疫性。

群体免疫

意指一定数量的人拥有对某病毒的免疫能力。若出现这一情况，则病毒就不能导致大规模感染。

抗原和抗体

抗原是我们的免疫系统视为异物的蛋白，为抵抗它们，免疫系统建构起本体抗素即抗体。人体自身免疫系统会产生专门用于抵抗侵入人体的相关病毒的抗体。

人畜共患病

指称可由动物传给人类的疾病。禽流感、疯牛病、狂犬病等便是其中的一些。某些人畜共患病又可由人传给动物。蝙蝠尤其会携带多种潜在病毒，它们具有特别强大的免疫系统，而病毒必须不断变异。狂犬病是一种经典的人畜共患病，不过，在德国，该疾病已不再扮演重要角色。该病毒疾病常导致死亡。

 

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