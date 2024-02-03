“一箭九星”:中国捷龙三号运载火箭发射成功

（德国之声中文网）据中国官方媒体报道，捷龙三号运载火箭周六成功在广东阳江附近海域发射升空，并且将9枚卫星送入预定轨道。这是中国航天科技集团一院在两个月时间之内实施的第三次固体运载火箭发射，而2024年预计也将是中国商用卫星发射业务十分繁忙的一年。

据《科技日报》报道，这也是捷龙三号运载火箭首次承揽外国卫星（包括埃及NEXSAT-1卫星）的搭载发射，标志着火箭迈出了国际化发射的第一步。捷龙三号运载火箭由中国航天科技集团一院负责研制，由中国火箭公司投资。

路透社指出，中国国家主席习近平曾要求大力发展战略性产业——包括商业航天领域，该行业被认为是建设通信、遥感和导航卫星体系的关键。

吉利旗下“吉利未来出行星座”第二轨11星入轨

也是在2月3日这一天，吉利控股集团（Geely）旗下商业航天企业时空道宇自主建设和运营的“吉利未来出行星座”第二轨的11颗卫星也在西昌卫星发射中心成功发射。据媒体报道，卫星顺利进入轨道且状态正常。本次发射也刷新了西昌发射场单次发射卫星的数量纪录。

“吉利未来出行星座”是全球首个商用通信导航遥感一体星座，首轨9星已经与2022年6月发射入轨。按照运营方的规划，星座预计将于2年内完成星座一期72颗卫星部署，实现全球实时数据通信；二期将扩展至168颗卫星，实现全球厘米级高精定位服务。

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路透社指出，对于构建商业卫星网络来说至关重要的是开放更多的发射窗口，扩大火箭类型以适应不同的有效载荷大小，降低发射成本，并增加发射场的数量，例如建造更多的航天港和使用海上发射船。

捷龙三号总长31.8米，箭体最大直径2.65米，起飞质量140吨，500千米太阳同步轨道运载能力1.5吨，可海上发射和陆地车载发射，任务适用性强。

中国火箭公司此前表示，捷龙三号火箭具备“一箭20星”以上的多星发射能力，可将单位载荷的发射成本降低至1万美元/公斤，对于即将到来的商业卫星星座大规模组网发射需求，具有较强的市场竞争力。

中国在商用航天领域的雄心

捷龙三号与2022年完成首飞的力箭一号运载火箭在性能方面旗鼓相当。后者又称中科一号甲运载火箭，是中国科学院力学研究所和中科宇航研制的一种小型固体运载火箭，500千米太阳同步轨道运载能力也是1.5吨。

其它的中国商业卫星运载火箭还有星河动力（Galactic Energy）运营的谷神一号（Ceres-1）。这是一家总部位于北京的民营商业航天公司。谷神一号在2020年11月实现首飞，成为首个进入500千米太阳同步轨道的中国民营商业火箭。它的最大有效荷载为300公斤。

在更大运力的运载火箭领域，中国民营航天公司东方空间的引力一号（Gravity-1）于今年1月在山东近岸海域发射成功。该火箭的近地轨道运载能力高达6.5吨，刷新了中国民营航天公司运载火箭的最大运力纪录。

路透社指出，小型运载火箭的近地轨道运载能力为最多2吨，中型运载火箭则能达到20吨，而运载能力超过20吨的即为重型运载火箭，比如SpaceX的猎鹰重型运载火箭则能将64吨的运载物送入近地轨道。

（路透社）

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