“一种特殊的感情”——朝鲜中国游客爆棚

（德国之声中文网）在中国被称为"抗美援朝"的朝鲜战争结束近70年后，中国仍是朝鲜最重要的外交后盾以及贸易和援助伙伴。平壤的中朝友谊纪念碑，吸引着成群结队的中国游客。近日这座纪念碑被修缮清洗，本周，中国领导人习近平访问了朝鲜。

普通的中国旅游者付上2500元人民币，就可以参加一个朝鲜三日游。坐火车抵达平壤后，先游览从凯旋门到金日成广场等各个市内景点。第二天，向南到达板门店，自1953年朝鲜战争停战后，停火区半岛南北分隔开。第三天就打道回府了。

"我对朝鲜很感兴趣，想看看朝鲜是什么样子"，来自安徽、已经退休的余女士对法新社记者说，她对朝鲜"有一种"特殊的感情"。"中国对朝鲜很友好"，另一位金女士说，"我们是好几代的朋友了"。

据中国旅游行业的统计，前往朝鲜的中国旅游者创下了新高，以至于平壤当局不得不设定了接待人数的上限。而从朝鲜官方目前无法获得可靠的数据。不过组织西方旅游者到朝鲜旅行的高丽旅行社（Koryo Tours）的总经理科克雷尔（Simon Cockerell）证实，中国游客人数大幅上升。

他说，高峰阶段每天平均有2000人抵达平壤。"这样的规模有点太大了，因为这里的基础设施接待不了这么多人，所以订火车票、机票或酒店房间就会出现问题。"

因此，朝鲜有关部门设定了每天1000人的游客上限。但科克雷尔说，不清楚这个限制仅针对中国团还是针对整个行业。到朝鲜旅游的外国人中，中国人占了绝大多数。

经验表明，中国有时会利用旅游业作为地缘政治的谈判筹码。在韩国部署美国的萨德导弹防御系统后，中国曾禁止旅行社组团前往韩国 。 目前朝核问题谈判陷入僵局，朝鲜仍然受到联合国安理会的多项制裁，此外在美国大学生沃姆比尔（Otto Warmbier）在朝鲜被捕并死于非命后，美国也禁止本国公民前往朝鲜。沃姆比尔被控在朝鲜一家酒店试图盗窃一副宣传标语而入狱。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 惊鸿一瞥 虽然给人“闭关锁国”的印象，但朝鲜还是欢迎外国游客去那里探访名胜。不过游客在那里会受到很多限制，政府派遣的“导游”始终跟随左右。不过，先后7次前往朝鲜的德庞特还是努力记录下当地人日常生活的一些画面。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 “跛脚”资本主义 2013年，德庞特首次前往朝鲜，此后便开始研究这个极权国家不断变化的面貌。在过去的两三年里，他观察到“在平壤，一个人展示自己的富有变成了可以接受的事情”。随着中产阶级的成长和房产建设热潮兴起，朝鲜首都似乎可以无视国际经济制裁的影响。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 平壤Style 德庞特表示，与朝鲜老百姓进行接触并不容易。“我与一些陌生人进行过几次即兴对话，总是有一名导游在一边旁听。”他觉得，大部分朝鲜人不喜欢被拍照。“朝鲜妇女绝对变得更加时髦了。但是你只能在城市里看到这一现象。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 城乡差别 现代化通勤设施：平壤的这座地铁站似乎是用大理石墙和水晶灯吊灯打造，让游客赞叹不已。德庞特认为，朝鲜是一个摄影的绝佳场合，“你根本看不到广告，没有让人分散注意力的东西。就像是在一场全新的游戏里。”但尽管精英聚居的首都平壤看上去蓬勃兴旺，朝鲜其他地区依然陷于赤贫之中。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 不为人知的艰苦 直至今日，朝鲜依然是一个高度军事化、以农业为主的社会。但是游客不太可能对农村居民的生活条件有所了解。“每小片土地都被开垦，每一寸都得到利用”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 粉饰繁荣？ 对朝鲜乡村生活感兴趣的游客会被安排参观样板农村合作社。德庞特曾前往朝鲜第二大城市咸兴市附近的这样一个农场，那里有一个小商场，里面精心摆放着许多商品。德庞特当时的感觉是，“似乎这些都是摆摆样子的”。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 旅游热点——精英学校 在许多旅游路线中，参观一所模范学校都是重要组成部分。2014年，朝鲜元山松涛国际儿童夏令营经过装修后重新开放，金正恩本人也曾前往视察。德庞特表示：“那里有些东西不太真实……孩子们在游乐室里玩相当新潮的电子游戏，还有20多台现代化电脑。”

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 无所不在的先军主义 军队是朝鲜最为鲜明的标志之一，也是社会的主干。朝鲜人口中四分之一是军队人员。就国防预算占经济总量的比例而言，朝鲜的军费开支是世界最高之一。朝鲜人从小就开始接受军事教育。图片上的坦克小雕像是德庞特在咸兴市附近一处儿童游乐场上见到的。

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常 领袖崇拜 除了军事化之外，高度政治控制和营造对于金家的个人崇拜的例子在朝鲜也是俯拾皆是。朝鲜人每天对于最高领袖的顶礼膜拜让德庞特印象深刻。“你看到他们为了高举伟大领袖事迹和庞大雕像所付出的大量金钱和努力。” 作者: Helena Kaschel, Christine Bayer



不过联合国的制裁范围并不包括旅游业。法新社认为，朝鲜目前的中国游客潮是市场需求发展的结果，而非政府推动所致。有方面是中国的庞大人口，一方面是中朝边界提供了廉价跨境游的条件。

首尔延世大学的研究者John Delury表示，中国默许这样的发展，因此"我们可以设想北京做出了某种选择，这是一个可以随时启用的开关"。

他接着说，虽然外交进程受阻停滞，"中国方面认为应该利用这个机会推动事情的发展，应该有一条双方都能接受的管道，而开放旅游是一条提供这种可能的不错的途径。"

在平壤的"祖国统一三大宪章纪念碑"前，一位来自上海的彭姓中学老师对法新社说："我们都是社会主义国家，我觉得会有更多中国人到朝鲜旅游。"

叶宣/李鱼（法新社）