 “一种特殊的感情”——朝鲜中国游客爆棚 | 经济纵横 | DW | 22.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

“一种特殊的感情”——朝鲜中国游客爆棚

中国领导人习近平刚刚访问过朝鲜。而中国的这个"问题"邻国其实早已成为中国游客青睐的旅游目的地。由于客流量太大，平壤甚至已开始限制接待人数。

China-Nordkorea Grenze bei Dandong (Reuters/D. Sagolj)

普通的中国旅游者支付2500元就可以参加朝鲜三日游项目

（德国之声中文网）在中国被称为"抗美援朝"的朝鲜战争结束近70年后，中国仍是朝鲜最重要的外交后盾以及贸易和援助伙伴。平壤的中朝友谊纪念碑，吸引着成群结队的中国游客。近日这座纪念碑被修缮清洗，本周，中国领导人习近平访问了朝鲜。

DW.COM

本周四开始，中国国家主席习近平将对朝鲜进行国事访问。中方最高领导人选择G20大阪峰会召开前夕访问朝鲜，这其中是否隐含了一些深意？ (18.06.2019)

朝鲜宣称将国家战略重点从研发核武器转向经济改革，在鸭绿江对岸的中国小城丹东，人们对此表示谨慎乐观。毕竟，联合国针对朝鲜的多年制裁让这座边城也颇为受伤。 (05.08.2018)

普通的中国旅游者付上2500元人民币，就可以参加一个朝鲜三日游。坐火车抵达平壤后，先游览从凯旋门到金日成广场等各个市内景点。第二天，向南到达板门店，自1953年朝鲜战争停战后，停火区半岛南北分隔开。第三天就打道回府了。

"我对朝鲜很感兴趣，想看看朝鲜是什么样子"，来自安徽、已经退休的余女士对法新社记者说，她对朝鲜"有一种"特殊的感情"。"中国对朝鲜很友好"，另一位金女士说，"我们是好几代的朋友了"。

据中国旅游行业的统计，前往朝鲜的中国旅游者创下了新高，以至于平壤当局不得不设定了接待人数的上限。而从朝鲜官方目前无法获得可靠的数据。不过组织西方旅游者到朝鲜旅行的高丽旅行社（Koryo Tours）的总经理科克雷尔（Simon Cockerell）证实，中国游客人数大幅上升。

他说，高峰阶段每天平均有2000人抵达平壤。"这样的规模有点太大了，因为这里的基础设施接待不了这么多人，所以订火车票、机票或酒店房间就会出现问题。"

因此，朝鲜有关部门设定了每天1000人的游客上限。但科克雷尔说，不清楚这个限制仅针对中国团还是针对整个行业。到朝鲜旅游的外国人中，中国人占了绝大多数。

经验表明，中国有时会利用旅游业作为地缘政治的谈判筹码。在韩国部署美国的萨德导弹防御系统后，中国曾禁止旅行社组团前往韩国 。   目前朝核问题谈判陷入僵局，朝鲜仍然受到联合国安理会的多项制裁，此外在美国大学生沃姆比尔（Otto Warmbier）在朝鲜被捕并死于非命后，美国也禁止本国公民前往朝鲜。沃姆比尔被控在朝鲜一家酒店试图盗窃一副宣传标语而入狱。

  • Nordkorea - Kinder in der Nähe eines Bauernhofs auf Genossenschaftsbasis in Hamhŭng (DW/P. Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    惊鸿一瞥

    虽然给人“闭关锁国”的印象，但朝鲜还是欢迎外国游客去那里探访名胜。不过游客在那里会受到很多限制，政府派遣的“导游”始终跟随左右。不过，先后7次前往朝鲜的德庞特还是努力记录下当地人日常生活的一些画面。

  • Nordkorea - Imbiss in Pjöngjang (Pierre Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    “跛脚”资本主义

    2013年，德庞特首次前往朝鲜，此后便开始研究这个极权国家不断变化的面貌。在过去的两三年里，他观察到“在平壤，一个人展示自己的富有变成了可以接受的事情”。随着中产阶级的成长和房产建设热潮兴起，朝鲜首都似乎可以无视国际经济制裁的影响。

  • Nordkorea - Unbekannte Frau in Pjöngjang (DW/P. Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    平壤Style

    德庞特表示，与朝鲜老百姓进行接触并不容易。“我与一些陌生人进行过几次即兴对话，总是有一名导游在一边旁听。”他觉得，大部分朝鲜人不喜欢被拍照。“朝鲜妇女绝对变得更加时髦了。但是你只能在城市里看到这一现象。”

  • Nordkorea - U-Bahn-Station in Pjöngjang (Pierre Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    城乡差别

    现代化通勤设施：平壤的这座地铁站似乎是用大理石墙和水晶灯吊灯打造，让游客赞叹不已。德庞特认为，朝鲜是一个摄影的绝佳场合，“你根本看不到广告，没有让人分散注意力的东西。就像是在一场全新的游戏里。”但尽管精英聚居的首都平壤看上去蓬勃兴旺，朝鲜其他地区依然陷于赤贫之中。

  • Nordkorea - Unbekanntes Dorf in Nordkorea (Pierre Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    不为人知的艰苦

    直至今日，朝鲜依然是一个高度军事化、以农业为主的社会。但是游客不太可能对农村居民的生活条件有所了解。“每小片土地都被开垦，每一寸都得到利用”。

  • Nordkorea, Geschäft in der Nähe eines Bauernhofs auf Genossenschaftsbasis in Hamhung (DW/P.Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    粉饰繁荣？

    对朝鲜乡村生活感兴趣的游客会被安排参观样板农村合作社。德庞特曾前往朝鲜第二大城市咸兴市附近的这样一个农场，那里有一个小商场，里面精心摆放着许多商品。德庞特当时的感觉是，“似乎这些都是摆摆样子的”。

  • Nordkorea - Internationales Kinder-Feriencamp Songdowan in Wonsan (DW/P.Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    旅游热点——精英学校

    在许多旅游路线中，参观一所模范学校都是重要组成部分。2014年，朝鲜元山松涛国际儿童夏令营经过装修后重新开放，金正恩本人也曾前往视察。德庞特表示：“那里有些东西不太真实……孩子们在游乐室里玩相当新潮的电子游戏，还有20多台现代化电脑。”

  • Nordkorea - Spielplatz in der Nähe eines Bauernhofs auf Genossenschaftsbasis in Hamhung (Pierre Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    无所不在的先军主义

    军队是朝鲜最为鲜明的标志之一，也是社会的主干。朝鲜人口中四分之一是军队人员。就国防预算占经济总量的比例而言，朝鲜的军费开支是世界最高之一。朝鲜人从小就开始接受军事教育。图片上的坦克小雕像是德庞特在咸兴市附近一处儿童游乐场上见到的。

  • Nordkorea, Großmonument Mansudae in Pjöngjang (DW/P.Depont)

    一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

    领袖崇拜

    除了军事化之外，高度政治控制和营造对于金家的个人崇拜的例子在朝鲜也是俯拾皆是。朝鲜人每天对于最高领袖的顶礼膜拜让德庞特印象深刻。“你看到他们为了高举伟大领袖事迹和庞大雕像所付出的大量金钱和努力。”

    作者: Helena Kaschel, Christine Bayer


不过联合国的制裁范围并不包括旅游业。法新社认为，朝鲜目前的中国游客潮是市场需求发展的结果，而非政府推动所致。有方面是中国的庞大人口，一方面是中朝边界提供了廉价跨境游的条件。

首尔延世大学的研究者John Delury表示，中国默许这样的发展，因此"我们可以设想北京做出了某种选择，这是一个可以随时启用的开关"。

他接着说，虽然外交进程受阻停滞，"中国方面认为应该利用这个机会推动事情的发展，应该有一条双方都能接受的管道，而开放旅游是一条提供这种可能的不错的途径。"

在平壤的"祖国统一三大宪章纪念碑"前，一位来自上海的彭姓中学老师对法新社说："我们都是社会主义国家，我觉得会有更多中国人到朝鲜旅游。"

叶宣/李鱼（法新社）

 

 

DW.COM

一位英国Instagram博主镜头下的朝鲜日常

尽管今年多次成为全球媒体的焦点话题，但朝鲜依然是全世界最具神秘色彩的国家之一。活跃于Instragram的英国博主德庞特（Pierre Depont）经常去朝鲜，并尝试用镜头记录那里的日常生活。 (24.12.2017)  

相关内容

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un

习金会 中国赞赏朝鲜经济改革 21.06.2019

在周四晚间于平壤举行的晚宴上，习近平发表讲话，对朝鲜近年来聚焦于经济建设的政策表示了鼓励。中国官媒报道称，金正恩在会晤中抱怨美国没有对朝鲜的努力予以“积极回应”，而朝鲜媒体则对朝美会谈僵局只字不提。

Nordkorea Frau mit Handy

朝鲜旅游 此时不去更待何时？ 19.06.2019

朝鲜宣称将国家战略重点从研发核武器转向经济改革，在鸭绿江对岸的中国小城丹东，人们对此表示谨慎乐观。毕竟，联合国针对朝鲜的多年制裁让这座边城也颇为受伤。

Nordkorea Pjöngjang Vorbereitungen 70 Jahre Nordkorea

专访：习近平为何选在此时访朝？ 18.06.2019

习近平首次访朝，正值中美贸易战背景下，距离大阪G20峰会也仅有一周。这位中国党和国家领导人希望借此发出怎样的信号，这又会给国际政治舞台带来何种影响？针对这些问题，德国之声采访了中国的朝鲜问题专家王生。

广告
Washington Pentagon Luftaufnahme (Reuters/Y. Gripas)

研究：美国军方碳排放超过葡萄牙全国

据一项研究，美国仅在军事方面的温室气体排放量就超过瑞典、葡萄牙等工业国。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  