一目了然！ 图表看两岸军力对比

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台加剧了两岸的紧张关系。这是25年来美国现任众议院议长首度访台，引发北京强烈抗议。佩洛西周二晚间（8月2日）抵达台湾，中国随即宣布8月4日到7日将在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演，并组织实弹射击。中国外交部发言人华春莹在8月2日例行记者会上表示“美方将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。”

北京认为台湾是中国的一部分。就军力而言，无论是空军陆军，台湾都远不及北京。不过有台湾着强大的预备役，以更好应对来自中国大陆的武力威胁。

台湾制定了“豪猪战略”（porcupine strategy）的防卫措施，包括部署水雷、反坦克导弹、快速攻击的突击艇等等，防止北京从海路发动攻击。若是中国成功登岛，台湾也在城市和山区做好游击战的准备。

中国是继美国后全球第二大军费开支国。外界普遍估计，从数量上看，中国海军现役的军舰数量已超过美国海军，位居全球第一。

不过，美国拥有对整个太平洋地区的军事主导权，在日本、韩国和新加坡都有空军和海军基地。虽然中国迄今只有一个位于吉布提的海外军事基地，但它通过在有主权争议的南中国海岛屿上建设军事设施来扩大其影响力。中国的海军优势主要保持在 "第一岛链 "范围内，尽管近年来中国的势力已扩展超出了这一范围。

近年来，中国试图改善与邻国的关系，并通过贸易和基础设施项目等方式扩大其影响力。根据美国国防部的说法，中国正在寻求建立更多的海外基地，以扩大其军事影响力，并“可能已经考虑 ”在柬埔寨、缅甸、泰国和斯里兰卡等附近国家建立基地。

然而，美国仍然是许多亚洲国家青睐的伙伴，华盛顿依然拥有日本、韩国、新加坡和台湾这些关键盟友。





© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。