 一目了然！ 图表看两岸军力对比 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一目了然！ 图表看两岸军力对比

中国和台湾之间的紧张局势因佩罗西访台再次升温。两岸军力相差有多大，如果不得不做出选择，东南亚国家更倾向与北京还是美国结盟呢？

Taiwan Han-Kuang-Militärübung l Soldaten verlassen das Angriffsfahrzeug AAV7

7月末台湾进行了年度军演汉光演习

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台加剧了两岸的紧张关系。这是25年来美国现任众议院议长首度访台，引发北京强烈抗议。佩洛西周二晚间（8月2日）抵达台湾，中国随即宣布8月4日到7日将在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演，并组织实弹射击。中国外交部发言人华春莹在8月2日例行记者会上表示“美方将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。”

北京认为台湾是中国的一部分。就军力而言，无论是空军陆军，台湾都远不及北京。不过有台湾着强大的预备役，以更好应对来自中国大陆的武力威胁。

台湾制定了“豪猪战略”（porcupine strategy）的防卫措施，包括部署水雷、反坦克导弹、快速攻击的突击艇等等，防止北京从海路发动攻击。若是中国成功登岛，台湾也在城市和山区做好游击战的准备。

Infografik Vergleich militärische Stärke China und Taiwan ZH

中国是继美国后全球第二大军费开支国。外界普遍估计，从数量上看，中国海军现役的军舰数量已超过美国海军，位居全球第一。 

Infografik Militärausgaben im Pazifik ZH

不过，美国拥有对整个太平洋地区的军事主导权，在日本、韩国和新加坡都有空军和海军基地。虽然中国迄今只有一个位于吉布提的海外军事基地，但它通过在有主权争议的南中国海岛屿上建设军事设施来扩大其影响力。中国的海军优势主要保持在 "第一岛链 "范围内，尽管近年来中国的势力已扩展超出了这一范围。

Infografik China Inselketten ZH

近年来，中国试图改善与邻国的关系，并通过贸易和基础设施项目等方式扩大其影响力。根据美国国防部的说法，中国正在寻求建立更多的海外基地，以扩大其军事影响力，并“可能已经考虑 ”在柬埔寨、缅甸、泰国和斯里兰卡等附近国家建立基地。

然而，美国仍然是许多亚洲国家青睐的伙伴，华盛顿依然拥有日本、韩国、新加坡和台湾这些关键盟友。

Infografik Welcher Großmacht vertrauen die Länder Südostasiens? ZH


 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

3.8.2022, Taipei, Taiwan, In this photo released by the Taiwan Presidential Office, U.S. House Speaker Nancy Pelosi speaks during a meeting with Taiwanese President President Tsai Ing-wen, right, in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi, meeting top officials in Taiwan despite warnings from China, said Wednesday that she and other congressional leaders in a visiting delegation are showing they will not abandon their commitment to the self-governing island. (Taiwan Presidential Office via AP)

德语媒体：佩洛西的信号与习近平不惜武统的“中国梦” 03.08.2022

美国众议院议长佩洛西对台湾的访问登上了德国各大媒体的头版头条。《每日镜报》的文章从此次访问是否危及和平、美欧对台政策是否在转变等角度进行了分析。《南德意志报》文章认为，北京正在秘密进行一场接近于战争的冲突。

02.08.2022, Malaysia, Kuala Lumpur: Nancy Pelosi (r), Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, geht bei einem Treffen mit Azhar Azizan Harun, Sprecher des malaysischen Parlaments, im Parlamentsgebäude. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China wegen eines möglichen Taiwan-Besuchs setzt Nancy Pelosi ihre Asienreise fort. Offen blieb weiterhin, ob sie trotz Warnungen aus China auch nach Taiwan reisen würde. Nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses heute in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Foto: Fathin Suhaira Abd Rahim/BERNAMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

佩洛西访台 中国网民这么说 02.08.2022

美国众议院议长佩洛西是否会在本周二到访台湾引起外界的高度关注，这也成了中国网民的热议话题。有人高呼“统一中国”之时，也有人反对诉诸武力。至于北京对佩洛西赴台可能采取什么样的反制措施，民众也议论纷纷。

佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列

佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列 30.07.2022

美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。

广告

媒体看中国

Taiwan Nancy Pelosi, während eines Treffens mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen

德语媒体：佩洛西的信号与习近平不惜武统的“中国梦”

美国众议院议长佩洛西对台湾的访问登上了德国各大媒体的头版头条。《每日镜报》的文章从此次访问是否危及和平、美欧对台政策是否在转变等角度进行了分析。《南德意志报》文章认为，北京正在秘密进行一场接近于战争的冲突。  