一生坎坷 诤言灼谏 毛泽东秘书李锐去世

曾任毛泽东秘书、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在学生一边、晚年大力呼吁实行宪政改革的中共元老人物李锐本周六早晨在北京去世。他还曾举荐年轻的习近平，却在后者权居高位后斥其刚愎自用、文化水平低。
(德国之声中文网) 李锐的女儿李南央对外界确认了其父亲已经在周六(2月16日)早晨去世，享年101岁又十个月。
出生于1917年的李锐，其父亲曾是追随孙中山的早期同盟会成员。痛恨腐败国民政府的李锐，30年代就读国立武汉大学期间，就已经成为了左翼组织"武汉秘密学联"的负责人，参与过1935年的"一二九运动"，反对南京国民政府的"攘外必先安内"，要求国共两党一致抗日。1937年，20岁的李锐正式加入了中国共产党。此时不久，抗日战争全面爆发，国共两党结成抗日统一战线，李锐从北平、济南、武汉、长沙、重庆辗转，最终在1939年到达延安。
1943年初，时任延安《解放日报》编辑的李锐，在整风运动中遭到诬陷，被捕接受调查。经周恩来亲自干预后，李锐在1944年夏天获得平反出狱。
1952年，李锐脱离新闻宣传以及青年工作，前往水利部门任职，并于1958年出任水利部副部长。同年，他因分析指出三峡工程的弊端，获得了毛泽东的赏识，被指定兼职担任毛泽东的工业问题秘书。不过，仅仅1年后的庐山会议上，李锐就因为赞同彭德怀的观点，被打为"右倾机会主义分子"、"李锐反党集团"，遭到流放、劳改。文革初期，他又因试图写信揭发中央文革小组组长陈伯达而遭拘捕，关押在秦城监狱的单人牢房。
1979年，李锐终获平反，再次出任水利电力部副部长，此后还任中共中央组织部副部长、青年干部局局长、中共中央委员等重要党政职务。期间，他撰写《论三峡工程》一书，再次反对建设三峡工程。
在89年六四事件中，已经离休的李锐还曾支持失势的赵紫阳，同情请愿学生。此后，在多次中共党代会上，李锐都公开发言要求为六四事件平反，并呼吁启动政改，实现"宪政大开张"。
追求民主
李锐晚年最为人所知的就是其中共党史以及毛泽东研究专家的身份。他以亲历者的身份，完成了《庐山会议实录》、《中国共产党组织史资料》、《大跃进亲历记》等重要著作，还撰写了《毛泽东的早年与晚年》、《毛泽东的晚年悲剧》等在中国大陆出版的书籍，评论其"革命有功，执政有错，文革有罪"。而《毛泽东的功过是非》等没能在中国出版的作品，则通过境外出版社发表。
在这些著作中，李锐大声疾呼中国尽快实行宪政改革，也让自己成为了中共体制内的"敏感词"，许多著作被禁止再版。他还曾任党内自由派、改革派杂志《炎黄春秋》编委及顾问，并多次亲自撰文批判毛泽东、批判中国共产党违背早年的宪政民主承诺。
据李锐女儿李南央在接受BBC中文网采访时透露，李锐说早年投奔共产党"正是因为看到国民党不民主、不抗战"，"我们参加了共产党，共产党搞到今天这个样子，我们有责任。"
"权力使人变化"
李锐与习近平的父亲习仲勋是好友。李锐曾回忆说，自己80年代任中共中央组织部副部长、中共青年干部局局长期间，曾前往河北正定去和担任县委书记的习近平谈话，"那时侯组织部想提拔他"。后来习近平在河北仕途遇阻，组织部出面协调将习近平调任去福建厦门担任副市长。
在去年春天接受美国之音采访时，已经101周岁的李锐则表示，对习近平执掌最高权力以来所表现出来的文化水平感到失望。"我那个时候不晓得他文化程度那么低。他小学程度。"他还曾在《李锐口述往事》中如此评价习近平："人有了权以后是会变化的。这样的人我接触多了。"
李锐最后一次与习近平见面，是2005年前后习近平任浙江省委书记期间；当时习近平在私人场合宴请李锐夫妇。据李锐向美国之音透露，当时他建议习近平"你现在地位不同了，可以讲一点有意义的话了，应该（向上）讲点意见啦"，而后者则回答说："你可以打擦边球啊，我哪里敢。"
李锐在美国之音采访中还曾表示，如今的习近平"不可能"会再接受忠告了。