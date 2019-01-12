一生坎坷 诤言灼谏 毛泽东秘书李锐去世

(德国之声中文网) 李锐的女儿李南央对外界确认了其父亲已经在周六(2月16日)早晨去世，享年101岁又十个月。

出生于1917年的李锐，其父亲曾是追随孙中山的早期同盟会成员。痛恨腐败国民政府的李锐，30年代就读国立武汉大学期间，就已经成为了左翼组织"武汉秘密学联"的负责人，参与过1935年的"一二九运动"，反对南京国民政府的"攘外必先安内"，要求国共两党一致抗日。1937年，20岁的李锐正式加入了中国共产党。此时不久，抗日战争全面爆发，国共两党结成抗日统一战线，李锐从北平、济南、武汉、长沙、重庆辗转，最终在1939年到达延安。

1943年初，时任延安《解放日报》编辑的李锐，在整风运动中遭到诬陷，被捕接受调查。经周恩来亲自干预后，李锐在1944年夏天获得平反出狱。

1952年，李锐脱离新闻宣传以及青年工作，前往水利部门任职，并于1958年出任水利部副部长。同年，他因分析指出三峡工程的弊端，获得了毛泽东的赏识，被指定兼职担任毛泽东的工业问题秘书。不过，仅仅1年后的庐山会议上，李锐就因为赞同彭德怀的观点，被打为"右倾机会主义分子"、"李锐反党集团"，遭到流放、劳改。文革初期，他又因试图写信揭发中央文革小组组长陈伯达而遭拘捕，关押在秦城监狱的单人牢房。

1979年，李锐终获平反，再次出任水利电力部副部长，此后还任中共中央组织部副部长、青年干部局局长、中共中央委员等重要党政职务。期间，他撰写《论三峡工程》一书，再次反对建设三峡工程。

在89年六四事件中，已经离休的李锐还曾支持失势的赵紫阳，同情请愿学生。此后，在多次中共党代会上，李锐都公开发言要求为六四事件平反，并呼吁启动政改，实现"宪政大开张"。

追求民主

李锐晚年最为人所知的就是其中共党史以及毛泽东研究专家的身份。他以亲历者的身份，完成了《庐山会议实录》、《中国共产党组织史资料》、《大跃进亲历记》等重要著作，还撰写了《毛泽东的早年与晚年》、《毛泽东的晚年悲剧》等在中国大陆出版的书籍，评论其"革命有功，执政有错，文革有罪"。而《毛泽东的功过是非》等没能在中国出版的作品，则通过境外出版社发表。

在这些著作中，李锐大声疾呼中国尽快实行宪政改革，也让自己成为了中共体制内的"敏感词"，许多著作被禁止再版。他还曾任党内自由派、改革派杂志《炎黄春秋》编委及顾问，并多次亲自撰文批判毛泽东、批判中国共产党违背早年的宪政民主承诺。

据李锐女儿李南央在接受BBC中文网采访时透露，李锐说早年投奔共产党"正是因为看到国民党不民主、不抗战"，"我们参加了共产党，共产党搞到今天这个样子，我们有责任。"

"权力使人变化"

李锐与习近平的父亲习仲勋是好友。李锐曾回忆说，自己80年代任中共中央组织部副部长、中共青年干部局局长期间，曾前往河北正定去和担任县委书记的习近平谈话，"那时侯组织部想提拔他"。后来习近平在河北仕途遇阻，组织部出面协调将习近平调任去福建厦门担任副市长。

在去年春天接受美国之音采访时，已经101周岁的李锐则表示，对习近平执掌最高权力以来所表现出来的文化水平感到失望。"我那个时候不晓得他文化程度那么低。他小学程度。"他还曾在《李锐口述往事》中如此评价习近平："人有了权以后是会变化的。这样的人我接触多了。"

李锐最后一次与习近平见面，是2005年前后习近平任浙江省委书记期间；当时习近平在私人场合宴请李锐夫妇。据李锐向美国之音透露，当时他建议习近平"你现在地位不同了，可以讲一点有意义的话了，应该（向上）讲点意见啦"，而后者则回答说："你可以打擦边球啊，我哪里敢。"

李锐在美国之音采访中还曾表示，如今的习近平"不可能"会再接受忠告了。