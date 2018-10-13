一生不当失败者：尼基·劳达去世

（德国之声中文网）1979年，他曾说过这么一句话："驾车转圈，我可受够啦！"此时，他已度过一段会让很多人不知所措的体坛人生涯：获得了一生中三次世界冠军中的两次、活过了一次可怕的事故。此后，他又很快重返一级方程式赛车驾驶舱。能如此生活的只有那个将身体和灵魂全部献给体育运动的人。因此，"驾车转圈，我可受够啦！"这句话难以让人相信。

所有人只称"尼基"的这位安德雷亚斯·尼克劳斯·劳达（Andreas Nikolaus Lauda）需要的仍然只是 速度、竞赛、阔远、战斗。作为企业家和多家航空公司的经营者，他曾一再跌倒，又一再爬起，经历过命运的重击，却从未彻底放弃东山再起的梦想。享年70岁的这个维也纳人一生不当失败者。

与祖父闹僵

尼基出生在维也纳富人区波茨莱恩斯多夫（Pötzleinsdorf）的一个富庶之家。家人不愿他从事赛车业，祖父汉斯·劳达、奥地利第一银行监事会成员，阻止了第一份赞助合同。他的车手生涯开端好生艰难。为能加入一级方程式赛，他签署了一份人寿保险，为此欠债200万先令。他有一次在接受奥地利电视台采访时，会心一笑，这样谈及这一最初的债务："或许我因此才成了这么好的车手呢！"他从未与祖父重归于好。后来，尼基·劳达对此深感遗憾。

黄色背景下的那匹黑马

他加入的第一个赛车队March-Ford破产。尼基被吸收进了英国B.R.M.车队，战绩极佳，被恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）看中，力邀他加盟法拉利车队，与雷佳佐尼（Clay Regazzoni）为伍。这些意大利人，渴望成功、渴望桂冠、渴望只能属于"Scuderia Ferrari"（法拉利车队）的那种荣誉--直到今天，都是这样。米夏埃尔·舒马赫（Michael Schumacher）和塞巴斯蒂安·费特尔（Sebastian Vettel）都有资格讲述一番有关这一自信的故事、那个有一匹在黄色背景上作跳跃状的黑马徽标的故事。然而，从1964年起，来自马拉内罗（Maranello）的这些男子们未再能赢得世界冠军称号。

这个来自维也纳的年轻人，如此自信、冷静加无畏，让他们重又有了自信。

与蒙特泽莫罗（Luca di Montezemolo）和赛车构造师福尔希利（Mauro Forghieri）一起，尼基使法拉利更上了一层楼。1975年，车队成为赛季霸主。尼基以巨大优势成为世界冠军。一个伟大时代的开始。难道还会发生什么事情吗？

失去头盔

发生了：1976年8月1日。德国尼尔堡环（Nürburgring）大赛。此时，颇富个人魅力的英国人亨特（James Hunt）也成了竞争者。赛事开始前，下了雨。尼基在后来的一本书中写道，他车上右后边的纵向方向盘已有裂纹。在刚过了布赖特夏德（Breidscheid）之后的一段山路上，尼基的车撞上了一片岩墙，车子沿着赛道一路翻滚，燃起大火。

多位赛车手试图把尼基拽出熊熊燃烧的车子。梅扎里奥（Arturo Merzario）成功地解开了他的安全带。此时，有约200公升汽油流出油箱，并已起火。事故中，尼基失去了头盔。当时，面罩还不像以后那么安全--当时，无人曾想到，头盔会掉落。

"医生们一切都做对了"

然后：急速送入阿登纳医院，之后，再用直升机运往位于科布伦茨（Koblenz）的联邦国防军医院，再之后，送入位于路德维希港（Ludwigshafen）的急救创伤医院。诊断结果：皮肤烧伤、肺灼伤。作为相关治疗药物使用的结果，事故后，尼基的肾功能大大降低。1997年，他弟弟弗洛里安（Florian）为他捐献了第一个肾。他以后的妻子比尔吉特（Birgit）捐了第二个肾。

尼基后来这样回顾道："肺是我的主要问题，不过，医生们一切都做对了，因此，我得以重返。"而他又是怎样重返的！42天后，劳达又坐了在法拉利车里。当时，意大利人已找到了一名替换。这对那位奥地利人不啻一剂强心针。在蒙扎（In Monza），尼基排名第四。竞争对手斯特瓦特（Jackie Stewart）说，"事故后，他的重返是我平生所见的最富勇气的行为。"

然后呢？1977年，第二次荣膺世界冠军；与恩佐·法拉利分手；1977年退出法拉利车队；成立劳达航空公司；1982年，重返一级方程式赛，加入迈凯伦车队；两年后，又一次获得世界冠军，并使同队战友和竞争对手阿兰·普鲁斯特（Alain Prost）黯然失色。不过，当尼基于1985年彻底停赛时，普鲁斯特已然独占鳌头，教尼基徒唤奈何。

光这一体育生涯就足以画就一幅充满光彩细节的肖像。至于他后来的生活，《法兰克福汇报》经济版曾发表过一篇报道，题为《不倦的飞行者》。一位体育明星转变成了一名拥有飞行许可证的企业家。虽并不总成功，但即使在这个领域，他也是一名幸存战略的大师。就在这里，一次令人刻骨铭心的经历改变了尼基的生活。

坠落泰国

1991年月26日，劳达航空公司004班机从曼谷飞往维也纳。在陡然上升阶段，这架波音767客机的左引擎自动转到了推力反向器机制，导致飞机坠落于泰国境内，223人罹难。以后，调查结果显示，事故是由一设计错误的阀门引起。尼基表示，对他来说，这一坠机事故比他自己曾遭遇的那次事故更严重。戴着那顶早已成为他个人标志的红帽子，这位航空公司头头匆匆赶赴事故地点，不得不眼睁睁地看着那些赶热闹的人急猴猴地寻找罹难者们的财物。他说，"那是我永远不会忘却的场景。"

比利时赛车手伊克斯（Jacky Ickx）说，"无论如何，尼基是个生还者。"作为体育同行，尼基一度比他更成功，并因其出色知识，成了RTL的得到高度赞扬的电视解说人。他把自己的经验用在了佩饰银箭标徽的梅赛德斯车队上，在看管人劳达的吉星照耀下，梅赛德斯车队成长为世界冠军队伍。伊克斯说，"他仍在这里，而这就是一种成功。"

在维也纳接受肺移植手术

2018年夏，健康状况受挫：尼基必须接受肺移植手术。从这次大手术中，他恢复非常缓慢。因患流感，今年1月，他不得不再度入院。

2月22日，在他70周岁生日之际，尼基还通过奥地利电台简短致辞，向对他的生日祝愿致谢。他说，"我还会回来的，正在全面康复中。"他未能如愿。2019年5月20日，安德雷亚斯·尼克劳斯·劳达与世长辞，留下妻子和5个孩子。