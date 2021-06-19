一港牵动全球 盐田港拥堵威胁圣诞季

（德国之声中文网）由于深圳盐田港附近数百艘货船拥堵，德国消费品的价格或会增加，交货时间也可能会延长。"德国编辑部网络"（Redaktionsnetzwerk Deutschland）周五刊出的一期采访，德国批发、外贸及服务业联合会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）表示，巨型货轮“长赐号”搁浅导致苏伊士运河拥堵，现今虽然复航，但拥堵现象依旧严重，深圳盐田港拥堵让这种状况雪上加霜。在某些领域已经明显可以看出价格上涨和交货时间延误的现象：“在未来几个月可能也会这样。“

伯尔纳还指出，因为各大商家都提前准备年底的圣诞购物季，尤其是食品行业：“"由于海运延误，交货时间就得延后，当然打乱了原本精密的计划。“

他仍然态度乐观，安慰地表示，这并不代表买不到圣诞礼物，人们还是会有很多的购物选择，因为6月末盐田港已经复工。

今年5月，广东省开始爆发疫情，深圳盐田港也发现了新冠病毒确诊病例。港口运输一度因为严格的防疫措施而陷入停滞。根据中国官媒央视新闻报道，深圳市卫健委副主任常巨平6月24日在疫情防控新闻发布会上表示，截至6月24日，这波疫情已连续18天零新增，度过14天的病毒潜伏期。他表示这波疫情已基本结束。盐田港当天开始全面复工。不过台湾财经杂志《财讯》指出，虽然港口已经开工，但货柜仍处于短缺状态，导致营运效率受限。

盐田港是全世界最繁忙的大型集装箱港口之一，仅次于上海、新加坡和宁波。

《纽约时报》援引总部位于香港的集装箱航运公司文华航运(Mandarin Shipping)董事长赫胥黎(Tim Huxley)表示：“现在好像是高峰期——有很多船在等着。”他预测，可能要一直到年底才能解决盐田和其他地方的所有航运延误问题。

长赐号脱困苏伊士运河复航 终于通了 “长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。

长赐号脱困苏伊士运河复航 难以脱身 从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。

长赐号脱困苏伊士运河复航 航线瘫痪 悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。

长赐号脱困苏伊士运河复航 数百货轮排长龙 在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。

长赐号脱困苏伊士运河复航 缩短航行时间 苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。

长赐号脱困苏伊士运河复航 价值100亿美元的货物被阻 除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚 欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。

长赐号脱困苏伊士运河复航 最坏的状况——放弃集装箱 “长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 平均50艘货船/天 据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。



今年3月，"长赐"号巨型货轮是在前往荷兰鹿特丹的途中卡在了苏伊士运河 。巨轮搁浅苏伊士运河近一周后终于重新浮起，苏伊士运河航道重新变通畅，不过运河瘫痪的几天造成了巨大的经济损失。苏伊士运河事件后，欧洲两大港口荷兰鹿特丹和德国汉堡港都出现了严重堵塞和延误。

（法新社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。