一波未平一波又起 越南网友声称抵制H&M

（德国之声中文网）网信上海微信公众号 4月2日通报称，中国一些网民举报瑞典服装巨头H&M官网（hm.com）存在“问题中国地图”。上海市规划和自然资源局立即通知其迅速改正。报道称，“H&M官网运营企业海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司在接到通知第一时间纠正错误后，市规划和自然资源局、市互联网信息办公室又对其进行了联合约谈”。 约谈中，两部门严肃指出了企业的违法违规事实，责令其依法办网，要认真学习《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国测绘法》《地图管理条例》等法律法规，树牢国家版图意识，真正做到“规范使用地图 一点都不能错”。

央视还对此事发表热评称：“H&M因官网涉问题地图被约谈。伤疤未好又‘闯祸’，H&M究竟唱的哪一出？纠错只是第一步，绝不能犯了再改，改了又犯。敬告H&M等企业，别突破底线、触碰红线、挑战高压线。中国人热情好客，但不欢迎冒犯核心利益的企业。因为：中国地图，一点都不能错！中国领土，一点都不能少！”

去年，H&M发布过一份声明，表示出于对新疆棉花田可能存在强迫劳动的担忧，不再从新疆采购棉花。这则声明在今年3月下旬被曝光出来之后，H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。

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3月31日，H&M再发声明，表示将"致力于重新获得中国消费者的信任和信心"。在这份英文的声明中，H&M公司表示，中国对于该公司来说是一个非常重要的市场，"我们对中国的长期承诺依然坚定"。声明全文未提及新疆二字，仅仅表示在采购方面"希望在中国和其它地方成为一个负责人的采购者，目前正在指定前瞻性的战略，并积极开展下一步的材料采购工作"。声明表示，希望"重新获得中国消费者、同仁和商业伙伴的信任和信心"。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 瑞典服装品牌H&M去年秋季发布的一份声明中表示，“对公民社会团体和媒体报道的新疆少数民族受歧视及强制劳动等指控深表关切”。声明称该公司 “不与位于新疆的任何服装制造工厂合作，也不从该地区采购产品或原材料”。2021年3月这份声明被中国网友在社交媒体上广为转帖，也依次掀起了一场抵制H&M产品的风暴。3月25日，H&M品牌被中国多个电商平台下架。还有一些抗议者前往H&M在中国多地的实体店门前表达抗议之情。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因抵制新疆棉花一系列服装品牌遭抵制 除了H&M还有一系列国际知名的服装品牌都在2020年发表过类似的停用新疆棉花的声明。这些品牌被中国网民公布在社交媒体上，包括Adidas、Nike、CK、优衣库、Puma、Burberry在内的多个品牌同样开始遭抵制。这些品牌在中国的形象代言人也纷纷表示终止合作。事件后，Adidas和Nike的股价分别出现一定程度的下跌。



不过这份声明似乎并不能让中国网友感到满意。新浪微博上"中国新闻周刊"发布相关新闻的帖子下面，热度第一的评论只有一个字"滚！"。还有一则得到近9万点赞的评论写道："中国对你们来说仍是重要的市场，但是你们对于中国来说是多余的品牌。"

在新疆棉事件发酵之前，H&M销售额的差不多6%来自中国，在中国境内开设的门店数量也占到其全球店铺总数的将近10%，中国是该服装公司在全球的第三大市场。该公司并未透露中国的抵制给其造成多大损失。

越南网民声称“捍卫主权、抵制H&M”

上海网信办的对外通报中并没有指出“问题中国地图”的问题出在哪里。 但是《人民日报》早期报导的九段线地图在微博上得到了广泛的分享。

此后有消息报道称，越南网民对H&M修改其官方网页地图的做法表示强烈不满，他们认为这种做法是“对越南主权的侵犯”并在网络上扬言抵制。

据《南华早报》报道，越南一名网民写道：“愚蠢的H&M，你怎么敢！黄沙群岛和长沙群岛属于越南！！！滚出我们的国家！！”

中国和越南都宣称对西沙群岛和南沙群岛拥有主权。

不过， H&M在越南全国仅12家门市。 H&M越南第一家门市2017年9月在胡志明市开张。迄今，河内5家，胡志明市4家，芹苴市、下龙市、岘港市各一家门市。

而H&M在中国拥有520家门店。

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