一波未平一波又起   海康威视高管遭调查

被指帮中国当局监控维吾尔人的监控设备制造商海康威视再陷风波。该公司两名董事被证监会立案调查。与此同时，视频监控研究公司IPVM在该公司网站上查到可自动识别维族人的监控设备，对海康威视发出问讯后发现相关产品的页面被删除。
（德国之声中文网）全球最大的视频监控设备制造商之一海康威视再陷风波。该公司两名董事胡扬忠、龚虹嘉被证监会立案调查。
他们是海康威视两大个人股东。龚虹嘉担任副董事长一职，持有该公司股份的13.4%。2019年福布斯中国富豪榜上，龚虹嘉排名第26位，财富值90亿美元。
胡扬忠是海康威视的总经理，福布斯中国富豪榜上他排名第265位，财富值15亿美元。
海康威视的「维族人自动辨识系统」
海康威视是全球最大视频监控设备制造商，该公司周三晚间（11月13日）发布公告指出，董事胡扬忠、龚虹嘉于 2019 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，两人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。
在接受彭博社采访时，海康威视的一名代表拒绝就声明以外的内容发表评论。
就在今年10月，海康威视被指帮助北京打压新疆穆斯林，向新疆各地区警察部门提供监视设备，因此被美国列入黑名单。该公司否认有任何不当行为。
视频监控研究公司IPVM发现海康威视在中国网站上销售一款可以自动识别维族人的智能监控设备，但是IPVM几天前对海康威视发出问讯后，海康威视删除了相关产品的页面。
这种人工智能技术让中国政府得以自动追踪维吾尔人的行踪。
IPVM在网站上指出，这款产品叫做AI泛智能抓拍筒型网络摄像机，IPVM留下了这款产品介绍的截屏，其中写道，这款监视设备支持分析人员目标的性别属性（男、女），支持分析人员目标的种族属性（如维族、汉族）以及人种肤色属性（如白人、黄种人、黑人）；支持分析人员是否戴眼镜、是否戴口罩、是否戴帽子、是否蓄胡子，识别准确率均不低于90%。产品适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。
IPVM问询海康威视后再次访问同一链接，显示的是："您要查看的页面已无法打开，请返回首页。"
根据《纽约时报》之前的报道，中国政府正在使用一个庞大、先进的面部识别技术系统来跟踪和控制维吾尔人。面部识别技术已整合到中国的监控摄像机网络，可以根据外貌专门识别维吾尔人，并记录、审查他们的行踪。这种做法使中国成为利用高科技对民众进行监控的先行者，或将开启一个自动化种族主义的新时代。
文木 / 罗法（路透社等）