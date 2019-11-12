一波未平一波又起   海康威视高管遭调查

（德国之声中文网）全球最大的视频监控设备制造商之一海康威视再陷风波。该公司两名董事胡扬忠、龚虹嘉被证监会立案调查。

他们是海康威视两大个人股东。龚虹嘉担任副董事长一职，持有该公司股份的13.4%。2019年福布斯中国富豪榜上，龚虹嘉排名第26位，财富值90亿美元。

胡扬忠是海康威视的总经理，福布斯中国富豪榜上他排名第265位，财富值15亿美元。

海康威视的「维族人自动辨识系统」

海康威视是全球最大视频监控设备制造商，该公司周三晚间（11月13日）发布公告指出，董事胡扬忠、龚虹嘉于 2019 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，两人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

在接受彭博社采访时，海康威视的一名代表拒绝就声明以外的内容发表评论。

就在今年10月，海康威视被指帮助北京打压新疆穆斯林，向新疆各地区警察部门提供监视设备，因此被美国列入黑名单。该公司否认有任何不当行为。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



视频监控研究公司IPVM发现海康威视在中国网站上销售一款可以自动识别维族人的智能监控设备，但是IPVM几天前对海康威视发出问讯后，海康威视删除了相关产品的页面。

这种人工智能技术让中国政府得以自动追踪维吾尔人的行踪。

IPVM在网站上指出，这款产品叫做AI泛智能抓拍筒型网络摄像机，IPVM留下了这款产品介绍的截屏，其中写道，这款监视设备支持分析人员目标的性别属性（男、女），支持分析人员目标的种族属性（如维族、汉族）以及人种肤色属性（如白人、黄种人、黑人）；支持分析人员是否戴眼镜、是否戴口罩、是否戴帽子、是否蓄胡子，识别准确率均不低于90%。产品适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。

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IPVM问询海康威视后再次访问同一链接，显示的是："您要查看的页面已无法打开，请返回首页。"

根据《纽约时报》之前的报道，中国政府正在使用一个庞大、先进的面部识别技术系统来跟踪和控制维吾尔人。面部识别技术已整合到中国的监控摄像机网络，可以根据外貌专门识别维吾尔人，并记录、审查他们的行踪。这种做法使中国成为利用高科技对民众进行监控的先行者，或将开启一个自动化种族主义的新时代。

文木 / 罗法（路透社等）