 一波未平一波又起：美提醒公民当心在华被拘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2020

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时政风云

一波未平一波又起：美提醒公民当心在华被拘

美国国务院周六向美国公民发出警告，称其在中国面对拘押和被禁止离境等风险增加，要其公民“多加小心”。该警告恐将进一步加剧中美两国的紧张现状。

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

（德国之声中文网）"美国公民可能被拘留，而且无法得到美国领事馆的服务以及其被指控罪名的信息"，美国国务院在一份发给其公民的安全警告中这样写道，并表示他们可能因为国家安全原因在中国面对"长时间的审问和拘押"。

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中美关系不断紧张，是否意味着中美贸易谈判已经彻底陷入了僵局？美国大选对贸易战到底有着多大的影响？欧洲与中国之间的经贸关系，又受到中美关系怎样的牵扯？德国之声就此专访了德国科隆经济研究所(IW)的贸易问题学者鲁舍。 (19.06.2020)

中美两国间的争斗早已不再局限于贸易领域，美国先后要求中国官媒缩减驻美人数，并将多家媒体定性为"外交使团"，而中国方面则对越来越多的美国驻华记者下达了逐客令。 (25.06.2020)

美国政府周四针对中国政府迫害新疆维吾尔人一事，对四名中国官员及新疆公安厅进行制裁。这是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。专家认为，此举可能代表美国政府接下来将提升对中国人权议题的关注度。 (10.07.2020)

据路透社等媒体报道，该警告还称："（中国）安保人员可能因为某位美国公民发送对中国政府持批评态度的电讯而对其进行拘押并且/或者驱逐。"不过，这其中并没有给出实例。美国国务院也没有解释发布安全警告的具体原因。

一段时间以来，中美双边关系日渐吃紧。两国在新冠疫情、贸易、港版《国安法》以及新疆维吾尔人权问题等多个领域存在分歧和冲突，导致外交紧张持螺旋式上升。不久前，华盛顿和北京都针对对方的官员发布限制入境等制裁

在港版《国安法》颁布生效后，澳大利亚方面也提醒本国公民，谨慎前往中国，以免面临"肆意拘留"的风险。当时，中国外交部发言人赵立坚驳斥称"只要守法就不用害怕前往中国"。

对于美方发布安全警告，多家中国媒体也进行了报道。其中官媒"环球网"以《"五眼联盟"反华攻势又开始？》为题报道了此事，其中将"五眼联盟"另一个成员澳大利亚本月初发布赴华旅行提醒与美国此次发布安全警告联系在一起。报道称，这不是美国第一次针对中国发布"所谓的警告"，并称该提醒"经不起推敲"。

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中美科技未來會不會脫節?

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