一波三折 马斯克又要“原价”买推特了

（德国之声中文网）马斯克将放弃他与推特（Twitter）的法律斗争，以他最初的提议440亿美元收购这家社交媒体公司。

马斯克在给推特的一封信中给出了该提议。这封信也在周二收盘前提交给了美国证券交易委员会（SEC）。

推特的一位发言人表示，该公司已经收到了马斯克的信，并提交给了美国证券交易委员会。该发言人说，推特打算以“美股54.20美元的价格完成交易”，即马斯克的最初报价。

马斯克和推特公司在今年4月达成了最初收购协议，此后双方开始了数月的法律斗争和公开相互指责。双方本来将于两周后在在特拉华州法庭对簿公堂。

根据这份提交给美国证券交易委员会的文件，马斯克将完成交易，前提是他获得债务融资，并且法院撤销推特提起的、寻求迫使马斯克完成交易的诉讼。

推特股票暂时停止交易

彭博新闻周二（10月4日）率先引用知情者的说法对这一消息进行了报道。这篇报道引起了投资者注意。推特股价在周二停牌前跳涨近13%至47.95美元，朝着马斯克最初提出的每股估值54.20美元攀升。

纽约证券交易所随后停止了推特股票的交易。几个小时后，马斯克给推特的信也在美国证券交易委员会的网站上被公布。

为什么这笔交易一直难产？

几个月来，马斯克似乎一直试图退出这笔交易，还指责推特没有提供关于该平台虚假账户、垃圾账户的足够信息。

推特的股东此前已经批准了这项收购。

推特正式于7月正式就交易案提告，指控马斯克违反双方之前达成的协议。双方之间的庭审原定于10月17日开始。推特寻求通过法律途径迫使马斯克进行交易，而马斯克则在反诉中指责该公司存在欺诈。马斯克原本被安排在本周晚些时候与推特的法律团队进行取证听证，为审判做准备。

如果推特接受马斯克的最新提议，双方将不必继续对簿公堂。

宇宙网红马斯克

马斯克庭审前知难而退？

最近几周，观察家们表示，马斯克似乎面临着一场艰难的战斗，因为他要说服特拉华州法院相信，自4月份以来，关于推特的核心信息发生了很大变化，大到足以证明取消交易是合理的。

一些分析师认为，最新消息显示，马斯克及其周边人员也看到了这一点。投行Wedbush的分析师艾夫斯（Dan Ives）在写给投资者的一份说明中称：“这是一个明显的迹象，马斯克在即将进入特拉华州法院之际意识到，他对推特董事会的胜算非常小”。

这位分析师表示，“在特拉华州进行漫长而丑陋的法庭斗争之后被迫进行交易不是一个理想的情况，相反，接受这条路并推进交易将节省大量的法律麻烦”。

哥伦比亚大学的法学教授塔利（Eric Talley）同样告诉美联社，马斯克的改变并不令人感到意外。他表示，马斯克从法律层面上看不怎么占优势，“这看上去有点像是一个简单的买方反悔的案件”。

推特上的马斯克

马斯克在推特上拥有将近1.08亿粉丝，受到的关注度一直很高。他近日关于俄乌问题的言论也再次引发争议。

马斯克本周一（10月3日）发布了一项民意调查，询问人们是否赞同一份拟议的停火框架，根据该框架，“克里米亚将正式成为俄罗斯的一部分，就像该地自1783年以来（直到赫鲁晓夫的错误）一样”。另外，最近在其他被占领地区举行的所谓全民公投将在联合国监督下重新进行， “如果这是人民的意愿”，那么俄罗斯就应该离开。

马斯克写道：“这极有可能是最终的结果——问题只是在达到该结果前有多少人丧生。”

该帖子引起了乌克兰方面的强烈不满。即将卸任的乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）写道，“我对你外交辞令般的回应是Fuck off（滚）！”乌克兰议会的推特账户则简明扼要地回应：No。

(美联社，德新社，路透社)

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