一波三折 加拿大驻华大使被炒鱿鱼

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多发表声明称，他已于昨晚要求并接受麦家廉(John McCallum）辞去驻华大使职务。特鲁多没有解释这一决定的原因，但对麦家廉过去20年服务于公共事业表示感谢。麦家廉曾在特鲁多内阁中担任部长。特鲁多还表示，加拿大驻北京的代表将由大使馆公使倪杰民（Jim Nickel）担任。

一波三折

过去几天里，麦家廉有关华为财务长孟晚舟的表态屡屡引起争议。这位大使1月23日（周三）在接受中文媒体采访时表示，美国遣返孟晚舟的申请有问题。他说，引渡孟晚舟应该不会有愉快的结局，“美国总统特朗普之前的一些言论，让孟晚舟现在可能有强力证据去说服法官不将她引渡到美国。”麦家廉还列出了三种解决孟晚舟案的方式。该言论在加拿大引起不小反弹声浪。次日，麦家廉出面表示，后悔前一天针对孟晚舟案的司法程序作出评论，并坦诚失言。加拿大总理特鲁多本人当天未表示是否同意麦家廉的言论，但否认考虑撤掉麦家廉。特鲁多称，撤掉麦家廉并不能对中国早日释放两名加拿大人起到帮助。

事情在周五又起了变化。1月25日，麦家廉在接受《多伦多星报》采访时表示，“从加拿大的视角来看，如果美国放弃其引渡请求，对于加方而言那就太棒了。”他还说，要是美中两国能就贸易争端达成协议，"加拿大应该力争确保该协议也包括释放两名加拿大人。”

麦家廉的表态引起诸多震惊，令人们更加猜测加拿大是否试图向中国释放信号，以减轻压力。

在美国的授意下，孟晚舟于12月初在加拿大被拘捕。美国指责其涉嫌蒙蔽金融机构，违反美国对伊朗制裁决议。美国司法部门同时要求引渡孟晚舟。孟晚舟被拘捕数天后，中国方面抓捕了两名在华加拿大公民，指控其危害国家安全。外界普遍猜测中方是将这两名加拿大人当作人质，要挟加方让步。今年1月，中国司法当局还突然将一名原本被判刑15年的加拿大毒贩改判死刑。孟晚舟目前处于保释中，对其的引渡程序仍在进行之中。

“加拿大政府应该发出一致的、明确的声音"

一年前，麦家廉的另一番言论也曾引起争议。他说，比起和特朗普治下的美国，加拿大和中国的共识更多。麦家廉和中国有密切的私人关系。他本周向中文媒体表示，他的妻子是马来西亚华裔，三个儿媳也均是华裔加拿大人。

加拿大驻华大使麦家廉被要求辞职

加拿大反对党保守派领袖希尔（Andrew Scheer）认为，麦家廉几天前就该被撤掉，因为他的言论引起人们对孟晚舟案政治化的担忧。他说，麦家廉在几天时间里通过不同媒体传达不同信息，有损加拿大的声誉。

加拿大前驻华大使赵普（(Guy Saint-Jacques) 表示，他对麦家廉感到遗憾，但辞职是正确的。他说，现在中国将知道，麦家廉说的话不代表加拿大政府。赵普周五曾批评麦家廉“又犯错误”，但表示撤掉麦家廉并无助于中方释放加拿大人。

特鲁多前外交政策顾问罗兰德·帕瑞斯（Roland Paris）认为，麦家廉的言论不断给加拿大的立场造成混乱。他说，由于事关重大，加拿大政府应该发出一致的、明确的声音。多伦多大学教授伯特维尔（Robert Bothwell)表示，虽然麦家廉可以辩解称，他说的大部分是事实，但不可否认的是，不该由他来说这些话。

前驻华大使赵普透露，他周四已经和中国驻蒙特利尔总领事进行了会晤。后者表示中方对加拿大应美方要求拘捕孟晚舟感到愤慨，并建议加拿大派代表团访问北京进行对话。赵普说，他认为加拿大应该任命特使处理当前的危机。

加拿大总理特鲁多一直强调，加拿大和美国有引渡协议，必须对此予以尊重。 白宫国家安全委员会拒绝对麦家廉一事置评。按照有关法律，美国必须在1月31日前提交要求引渡孟晚舟的书面申请。



乐然／文山（法新社、美联社）