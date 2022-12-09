“一波三峰”下的中国：老人院压力山大

（德国之声中文网）这个周日（12月18日），中国很多大城市的街道格外安静，很多人选择不出门、避免感染新冠病毒。数天以来，中国各地新冠感染病例激增。

路透社报道指出，在北京，新冠的传播已经影响到从餐饮到包裹运送的服务业。这座2200万人口的城市的殡仪馆和火葬场正在全力运转。

中部大城市成都的街道同样空荡荡。当地居民张女士对路透社说，送餐服务有所改善，但想要获得新冠抗原检测试剂盒仍然很困难。

在上海，当局表示中小学从12月19日开始要将大部分课程转移到网上。附近的杭州鼓励中小学提前放寒假。广州教育部门也表示，那些已经在上网课的学生以及学龄前儿童不应准备返校。

今冬预计出现三波疫情

中国疾病预防控制中心的流行病学首席专家吴尊友12月17日在参加第20届《财经》年会时，对今年冬天中国疫情作出“一峰三波”的预判。据中国新闻网报道，吴尊友称中国目前正处于今年冬天预计出现的三波疫情的第一波。

吴尊友说，从今年12月中旬到明年1月中旬将是第一波疫情，第一波以城市为主。第二波是明年1月下旬到2月中旬，春节前的人员流动造成第二波疫情上升。第三波是明年2月下旬到3月中旬，春节后返岗返工。这三波疫情将持续约三个月时间。

这位中国流行病学专家同时表示，中国放宽防疫的 “新十条”之所以此时发布，“主要是在等待新冠病毒的致病性减弱，以及病毒对民众生命健康威胁的下降”。他说经过三年抗疫，中国新冠肺炎疫情的重症、危重症比例逐年下降，“已从2020年的16.47%，显著降至目前的0.18%”。他也建议民众在做好日常防护的同时，尽快接种新冠疫苗加强针，并强调要守住“疫情要防控”这道底线，重点保护好脆弱人群。

养老院正在进行一场艰难的战斗

法新社周日一篇报道指出，在新冠感染潮席卷全国之际，中国很多老人院正在进行一场艰难的战斗。专家们担心，随着中国重新开放推进，数百万尚未完全接种疫苗的老人们可能面临危险。

数周以来，许多中国老人院已经根据当地政府的指令进行封闭式管理。这些机构尽量避免与外界接触，工作人员都在养老院内过夜，同时努力获取药物。

北京一家私营养老院的经理说，随着社会重新开放，老年护理机构现在只能靠自己了。这位不愿透露姓名的经理告诉法新社：“我们完全封闭起来了，只允许食物和生活用品送进来，严格禁止人员出入。”

他说，其养老院已经“高价订购了医疗物品”，但现在距离订购已有一周仍未到达。北京的物流运送网络因送货人员的感染而受到影响。

这位经理也称，想要完全避免病毒几乎不可能。“快递员和送货员几乎都是阳性。即使你消毒或扔掉所有的外包装，也不可能对所有送进来的食物喷洒消毒剂。”

“我们只能强迫自己工作，以维持医院的运转”

根据中国官方数字，在过去一周里，没有人死于新冠。与此同时，中国卫生部门也承认，由于大规模检测要求已经取消，官方数字不再能反映出国内感染的全貌。

北京一家医院一名不愿透露姓名的护士告诉法新社：“我们有数百名病人，其中一些病人来自养老院，而且是90多岁的老人”。

这位护士自己最近也感染了新冠，他仅仅休息三天后就回到了工作岗位。他说，在过去的几天里，他一半以上的同事都被感染了。“我们只能强迫自己工作，以维持医院的运转。那些没发烧以及轻微症状的人正在返回工作岗位。”

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（法新社，路透社等）

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