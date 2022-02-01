一比三不敌越南 中国队无缘世界杯

（德国之声中文网）周二正值中国和越南的大年初一，中国国家队败给越南的消息，令中国球迷大失所望，越南球迷则欣喜若狂。预选赛八轮比赛结束后，中国队排名小组倒数第二，同小组第三澳大利亚队的差距已扩大至八分，彻底失去了小组出线的机会。越南队排名虽然仍是倒数第一，但周二终于取得了小组赛首场胜利。

越南队队长杜雄勇赛后对法新社表示："无论比赛结果怎样，战胜中国一直都是越南努力的方向。因此，我认为，对越南来说，这场比赛的意义要远远超过世界杯本身。"越南队以3：1大胜中国队，也令越南网民们欣喜若狂，球迷 Dinh Trung在脸书上写道："战胜中国的意义要比战胜其他队伍重要得多。"

由于中越两国在贸易、领土和领海问题上一直存在争议，所以这场足球比赛的确被赋予了更深层的意义。

越南社交媒体上一片欢呼，但中国社交媒体上则充满了球迷对国家队表现的失望和愤怒。微博上，"中国队为什么老输？"以及"中国队应当给我们一个交代"等都是点击数百万的热门话题。一名网友不无讽刺地写道："中国应当正式退出国际足协，因为我们不能再让国家队给中国丢脸了。"

前国脚范志毅2013年的一段采访视频，昨天开始也在社交媒体上热传。当时中国国家队以1比5输给泰国之后，范志毅表示："再下去要输越南了。泰国队输完输越南，再输缅甸，接下来没人输了。"

足球是中国是最受欢迎的体育项目之一，中国党和国家领导人习近平据称就是一个铁杆球迷，他曾表示希望中国能够主办世界杯赛事，并夺取冠军。但迄今为止，中国国家队一直表现欠佳，仅在2002年得以入围世界杯，但小组赛三场皆输，未进一球。

(法新社等）

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