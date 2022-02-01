 一比三不敌越南 中国队无缘世界杯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

一比三不敌越南 中国队无缘世界杯

在世界杯亚洲区预选赛第8轮的一场比赛中，中国队客场1:3败给了越南队，从而使入围2022年世界杯的希望彻底破灭。越南球迷欣喜若狂，中国球迷则出离愤怒。

中国国家足球队 可能是目前唯一能让群众随意鞭挞的“国字头”（资料图片）

中国国家足球队 可能是目前唯一能让群众随意鞭挞的“国字头”（资料图片）

（德国之声中文网）周二正值中国和越南的大年初一，中国国家队败给越南的消息，令中国球迷大失所望，越南球迷则欣喜若狂。预选赛八轮比赛结束后，中国队排名小组倒数第二，同小组第三澳大利亚队的差距已扩大至八分，彻底失去了小组出线的机会。越南队排名虽然仍是倒数第一，但周二终于取得了小组赛首场胜利。

越南队队长杜雄勇赛后对法新社表示："无论比赛结果怎样，战胜中国一直都是越南努力的方向。因此，我认为，对越南来说，这场比赛的意义要远远超过世界杯本身。"越南队以3：1大胜中国队，也令越南网民们欣喜若狂，球迷 Dinh Trung在脸书上写道："战胜中国的意义要比战胜其他队伍重要得多。"

由于中越两国在贸易、领土和领海问题上一直存在争议，所以这场足球比赛的确被赋予了更深层的意义。

China | Fußball | Super League

足球在中国是最受欢迎的体育项目之一。图为广州恒大队比赛的场面。

越南社交媒体上一片欢呼，但中国社交媒体上则充满了球迷对国家队表现的失望和愤怒。微博上，"中国队为什么老输？"以及"中国队应当给我们一个交代"等都是点击数百万的热门话题。一名网友不无讽刺地写道："中国应当正式退出国际足协，因为我们不能再让国家队给中国丢脸了。"

前国脚范志毅2013年的一段采访视频，昨天开始也在社交媒体上热传。当时中国国家队以1比5输给泰国之后，范志毅表示："再下去要输越南了。泰国队输完输越南，再输缅甸，接下来没人输了。"

足球是中国是最受欢迎的体育项目之一，中国党和国家领导人习近平据称就是一个铁杆球迷，他曾表示希望中国能够主办世界杯赛事，并夺取冠军。但迄今为止，中国国家队一直表现欠佳，仅在2002年得以入围世界杯，但小组赛三场皆输，未进一球。

(法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

2022后中国对台策略解析 01.02.2022

北京近日不断宣传「解决台湾问题总体方略」，各方也传出，2022下半年中共会在二十大对「台湾问题」提出新对策，德国之声专访两位专家，让你用一篇文章看懂未来两岸局势可能发展。

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a speech at the New Year gathering organized by the National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) in Beijing, Friday, Dec. 31, 2021. (Li Xiang/Xinhua via AP)

德语媒体：“万能主席”习近平 15.01.2022

《世界报》关注了极大权于一身的中国国家领导人带来的影响。《法兰克福汇报》则将目光投向中国疫情下的清零政策，包括愈加严厉的惩罚措施。

HOUSTON, TEXAS - AUGUST 13: Laboratory Technician David Salazar analyzes COVID-19 samples, during the polymerase chain reaction (PCR) preparation process, at the Genview Diagnosis lab on August 13, 2021 in Houston, Texas. Across the Houston metropolitan area, testing has significantly increased as the Delta variant overwhelms hospitals, and schools and business's continue to reopen. Houston has seen an upward increase of Delta infections, and research is showing the Delta variant to be 60% more contagious than its predecessor the Alpha variant, also known as COVID-19. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

贸易额骤降 越南呼吁中国速速通关 02.01.2022

越南贸易部日前呼吁中国广西当局采取紧急措施，缓解边境口岸的拥堵。此前，因发现多起输入病例，广西大幅度加强了边境管控，导致跨境物流受阻。