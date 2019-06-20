 一步之遥：媒体称特朗普曾批准军事打击伊朗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2019

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时政风云

一步之遥：媒体称特朗普曾批准军事打击伊朗

据美媒报道，特朗普曾批准对伊朗进行军事打击，以报复此前伊朗击落美国无人机，但事到临头，这位美国总统又撤销了这一决定。

USA Spannungen mit dem Iran | Trump, Pompeo und Bolton (Getty Images/AFP/M. Ngan)

报道称，特朗普在最后一刻撤销了军事打击伊朗的决定

（德国之声中文网）数家美媒周五（6月21日）报道称，五角大楼建议对伊朗进行军事打击，以报复伊朗击落美国无人机，特朗普一度批准了该决定。

《纽约时报》在内的该报援引参与或了解情况通报的高级政府官员的话称，特朗普起初批准了对雷达和导弹阵地等几个目标进行打击。

USS Abraham Lincoln und Marine Corps MV 22 Osprey Flugzeug (Imago Images/ZUMA Press/T. K. Labuguen)

近来美国和伊朗激烈对峙，美国加强了在中东的军事部署。图为美国部署在该地区的航母林肯号

此前，在被记者问及将如何针对伊朗击落美国无人机做出回应时，特朗普曾表示，"你们会看到的"。

据《纽约时报》报道，对伊朗的军事打击原本定在周五黎明前夕实施。报道援引一位美国政府高级官员称，当撤回的命令下达时，飞机已上天，舰只已就位，但没有发射导弹。

报导还称，目前尚不清楚，特朗普是出于何种原因撤回了军事打击的决定。

德黑兰方面此前表示，被击落时，这架没有搭载武器、价值1.3亿美元的"全球鹰"无人侦察机正在伊朗领空执行间谍任务。伊朗在周五称，"无可争议的"证据证明，这架美国无人机侵犯了伊朗领空，并在伊朗领土找到了该无人机残骸。伊朗外交部还称，已经向联合国安理会提出正式投诉。

美国方面则称，无人机是在国际空域遭到击落。

USA Spannungen mit dem Iran | Symbolbild (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

在美伊冲突升级的背景下，白宫外一些抗议者举着反战的牌子

特朗普：可能是误击

美国方面现在似乎有意淡化其无人机遭伊朗击落一事。据路透社报道，特朗普轻描淡写美国无人机遭击落一事，称怀疑可能是误击，并表示如果机上有人驾驶的话，对他来说"情况则将大不相同"。

"我认为伊朗可能犯了错--我猜想是一个将军还是谁犯了错，击落了这架无人机，"特朗普在白宫对记者说。 他还称，很难相信这是伊朗当局蓄意所为。

路透社分析称，这似乎暗示特朗普无意让这起事件升级。

王凡/凝炼（路透社，美联社等）

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