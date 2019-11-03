“一次性社会”难以为继

（德国之声中文网）柏林学者柯尼希（Wolfgang König）近日推出的新作《一次性社会简史》探讨了消费社会的种种弊端。"一次性消费"可以说是一个热门话题。谈到环保和气候变暖，就不得不涉及到大众消费话题。环保组织每年都会公布人类"寅吃卯粮"的临界日，也就是说每年的这一天，人类就已经提前耗尽了全球可供人类使用的资源。令人担忧的是，这个"临界日"每年都在提前。以消费大国德国为例，根据官方统计，2017年，德国家庭总共制造了3830万吨垃圾，人均垃圾制造量高达462公斤。与此同时，在德国，每年有1200万吨食品被当作垃圾扔掉。

柯尼希是柏林工业大学技术史专业的教授，在其新著《一次性社会简史》中，柯尼希指出，其实对于"即用即仍"的消费习惯，人们用了很长时间才慢慢适应。书中写道:"以前人们很少会丢掉东西。因为物品都比较昂贵，人们会使用很长时间，修修补补，废物利用是一种常态。"作者认为，当今社会的"一次性消费"模式绝不是长久之计，因为地球上的资源毕竟是有限的。

官方统计：德国人一年扔掉1200万吨食品。

柯尼希通过研究发现，"一次性消费"起源于三十年代的美国，因为美国人坚信，使用周期短的产品是刺激经济发展的保障。六十年代，这种消费观念渐渐进入德国。而随着自选商场、尤其是因特网的普及，人们的消费习惯被进一步改变了。

作者在书中罗列了一系列一次性产品的发展历史，比如一次性打火机、一次性纸杯纸盘刚刚进入市场时，曾经价格不菲，能用得起扔得起的人并不很多。特别是圆珠笔，曾经何时，它曾是英国皇家空军机组人员的专用品，完全是身份的象征，而现在圆珠笔已基本作为广告载体而被免费赠送。

作者在书中坦承，尽管人类的消费狂热引发了诸多批判，但建立起的回收性社会也是不切实际的想法。此外，技术的进步和分享经济的兴起，虽然会起到保护资源的作用，但并不会改变人们的消费习惯。调查显示，汽车的油耗降低之后，人们会倾向于将省下的钱去购买马力更大的汽车。有人批评工业界为了盈利目的，鼓励人们进行"一次性消费"。柯尼希对此并不认同，他以智能手机为例指出，这些智能手机的使用寿命完全可以达到十年，但大多数使用者都会在一两年内更换手机。因此，在一次性消费的问题上，厂家和消费者都负有不可推卸的责任。

柯尼希认为，改变现状的唯一可能性就是人们思想观念的转变。一项民调显示，生活水准达到一定水平后，人们的幸福感和生活质量感不再会因为消费品的增多而提升。在这种情况下，人们如果能够将环境因素作为生活质量的衡量标准之一，改变“一次性”消费习惯就会成为一个可能的选项。

达扬 / 乐然 （基督教福音通讯社）