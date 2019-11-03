 “一次性社会”难以为继 | 科技环境 | DW | 03.11.2019

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科技环境

“一次性社会”难以为继

”一次性社会“里，消费者不再关注产品是否经久耐用，而是是否时尚方便，于是就有了”一次性餐具“”一次性内衣“，即便是价格不菲的智能手机，也很难熬过一年一次的换代压力。但专家认为，这种消费模式是在消耗地球的未来，因此必须尽早改变。

Deutschland Mehrwegbecher Deutsche Umwelthilfe (DUH/Sascha Krautz )

堆积如山的一次性咖啡杯

（德国之声中文网）柏林学者柯尼希（Wolfgang König）近日推出的新作《一次性社会简史》探讨了消费社会的种种弊端。"一次性消费"可以说是一个热门话题。谈到环保和气候变暖，就不得不涉及到大众消费话题。环保组织每年都会公布人类"寅吃卯粮"的临界日，也就是说每年的这一天，人类就已经提前耗尽了全球可供人类使用的资源。令人担忧的是，这个"临界日"每年都在提前。以消费大国德国为例，根据官方统计，2017年，德国家庭总共制造了3830万吨垃圾，人均垃圾制造量高达462公斤。与此同时，在德国，每年有1200万吨食品被当作垃圾扔掉。

柯尼希是柏林工业大学技术史专业的教授，在其新著《一次性社会简史》中，柯尼希指出，其实对于"即用即仍"的消费习惯，人们用了很长时间才慢慢适应。书中写道:"以前人们很少会丢掉东西。因为物品都比较昂贵，人们会使用很长时间，修修补补，废物利用是一种常态。"作者认为，当今社会的"一次性消费"模式绝不是长久之计，因为地球上的资源毕竟是有限的。

Mülltaucher holen ihr Essen aus Abfalltonnen (picture alliance)

官方统计：德国人一年扔掉1200万吨食品。

DW.COM

环保人士警告称，现在有越来越多的塑料垃圾被排入大海。作为拥有全世界最长海岸线的加拿大也打算采取更多措施减少塑料垃圾。 (16.06.2019)

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德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。 (22.05.2019)

柯尼希通过研究发现，"一次性消费"起源于三十年代的美国，因为美国人坚信，使用周期短的产品是刺激经济发展的保障。六十年代，这种消费观念渐渐进入德国。而随着自选商场、尤其是因特网的普及，人们的消费习惯被进一步改变了。

作者在书中罗列了一系列一次性产品的发展历史，比如一次性打火机、一次性纸杯纸盘刚刚进入市场时，曾经价格不菲，能用得起扔得起的人并不很多。特别是圆珠笔，曾经何时，它曾是英国皇家空军机组人员的专用品，完全是身份的象征，而现在圆珠笔已基本作为广告载体而被免费赠送。

作者在书中坦承，尽管人类的消费狂热引发了诸多批判，但建立起的回收性社会也是不切实际的想法。此外，技术的进步和分享经济的兴起，虽然会起到保护资源的作用，但并不会改变人们的消费习惯。调查显示，汽车的油耗降低之后，人们会倾向于将省下的钱去购买马力更大的汽车。有人批评工业界为了盈利目的，鼓励人们进行"一次性消费"。柯尼希对此并不认同，他以智能手机为例指出，这些智能手机的使用寿命完全可以达到十年，但大多数使用者都会在一两年内更换手机。因此，在一次性消费的问题上，厂家和消费者都负有不可推卸的责任。

柯尼希认为，改变现状的唯一可能性就是人们思想观念的转变。一项民调显示，生活水准达到一定水平后，人们的幸福感和生活质量感不再会因为消费品的增多而提升。在这种情况下，人们如果能够将环境因素作为生活质量的衡量标准之一，改变“一次性”消费习惯就会成为一个可能的选项。

达扬 / 乐然 （基督教福音通讯社）

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