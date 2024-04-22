一桩被掩盖的中国泳坛兴奋剂丑闻？

（德国之声中文网）就在距离巴黎奥运会开幕不到100天之际，一起涉及兴奋剂的潜在丑闻曝光，震动世界体坛。

发生了什么？

据德国电视一台有关兴奋剂调查的编辑部以及美国《纽约时报》报道，2021年1月，在中国石家庄举行的一次游泳比赛中，23名中国游泳运动员被测出违禁药物曲美他嗪阳性。但中国反兴奋剂中心将检测结果界定为并非确切的可疑事件，相关运动员得以继续参加体育赛事。中国反兴奋剂中心所给出的理由是：样本浓度很低，并且数值波动。中国反兴奋剂中心的解释是，这些游泳运动员所入住的宾馆厨房出现“污染”。

德国电视一台调查兴奋剂的编辑部按照中方的说法，在德国一家专业实验室模拟了厨房污染的情形，并进行了检测。结果是：虽然不能排除，但可能性极低。更为可能的是，这些运动员在此前数周就已服用了该违禁药物。

涉及到哪些游泳运动员？

这23位活跃的运动员属于中国国家游泳队，其中一些人如今是世界顶尖选手。其中三人在2021年东京奥运会上摘金：张雨霏甚至成为双料冠军（200米蝶泳、4X200米自由泳接力），汪顺赢得一枚金牌（200米男子仰泳），杨浚瑄获接力金牌（4X200米女子自由泳接力）。此外，2023年四次获得世界冠军头衔的覃海洋也在其中。

三名检测呈阳性的运动员在石家庄检测时仍未成年，其中两人当时15岁，后来成为接力世界冠军：王一春（2023年）和余依婷（2024年）。

涉及的违禁药物是哪一种？

曲美他嗪是治疗心绞痛的药物成分。该物质可以改善心肌的供氧和能量代谢，加强心脏功能。自2014年起，世界反兴奋剂组织（WADA）将其列入违禁清单。特别在需要耐力以及力量的运动项目中，这一物质被作为兴奋剂使用。

2014年，曾在2012年伦敦奥运摘得两枚金牌的中国前游泳明星孙杨被检测出曲美他嗪阳性，被禁赛三个月。2022年北京冬奥会上，年仅15岁的俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃（Kamila Walijewa）也曝出曲美他嗪阳性。国际体育仲裁法庭2024年对瓦利耶娃宣布禁赛四年，回溯四年生效。俄罗斯因此失去了冬奥会上的团体金牌，因这位年轻的运动员当时是团体赛选手之一。

国际反兴奋剂组织是否掩盖了此事？

通常情况下，有服用兴奋剂嫌疑的运动员会立即被暂时禁赛，直到调查清楚为止。而在此次曝光的事件中，相关中国运动员却得以继续参加各类赛事。世界反兴奋剂组织解释说，于2021年6月获得中国反兴奋剂中心的相关通报，并对此事进行了为期数周的审查。该组织称由于新冠疫情无法到当地进行核查。世界反兴奋剂组织称，最终无法反驳宾馆受到污染的理论，称“与资料中的分析数据相符”。运动员被认定没有过错。

如今媒体曝光之后，世界反兴奋剂中心仍坚持在此事件上的科研调查结果以及法律决定，认为没有足够的证据要求展开新的调查。此外，世界反兴奋剂组织还保留对媒体“误导性信息”采取法律行动的权利。

国际体坛反应如何？

美国反兴奋剂机构（USADA）负责人泰格特（Travis Tygart）在德国电视一台的纪录片中表示，相关事件的曝光令人震惊，对所有干净参赛的运动员如同背后捅刀一样。他指责国际反兴奋剂组织和中国反兴奋剂中心掩盖了兴奋剂阳性一事。他认为，相关运动员至少必须暂时禁赛。

运动员代表组织“全球运动员”（Global Athlete）和“公平体育”（Fair Sport）也持同样的看法，并要求迅速澄清此事。两个组织共同发表的声明中称，如果相关指责属实，那么这将是全球反兴奋剂体系的又一次灾难性的失败，并凸显解散国际反兴奋剂组织架构的必要性。

负责体育事务的德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也认为，国际反兴奋剂组织负有责任。“距离奥运会数月时间，有关忽略、甚至掩盖的嫌疑必须尽快全面澄清。”德国游泳联合会（DSV）竞技体育负责人汉斯曼（Christian Hansmann）表示，这样来自中国的消息令人不安，并要求在必要情况下追责，“只有这样才能维护体育的正直”。

中国外交部则称德国电视一台的报道是“虚假新闻”。运动员“无过错、无疏忽”。

这一事件对巴黎奥运来说意味着什么？

只要国际反兴奋剂组织拒绝展开新的调查--这将意味着承认有使用兴奋剂的嫌疑，那么，23名中国游泳运动员理论上将可参加巴黎赛事（7月26日-8月11日）。

目前在中国深圳正在举行全国游泳冠军赛（至周六4月27日）。该赛事不但将产生全国冠军，而且也是参加巴黎奥运的门票。

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