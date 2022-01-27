 一月七次！朝鲜导弹试射创记录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

一月七次！朝鲜导弹试射创记录

1月30日，朝鲜试射了2017年以来威力最大的一枚导弹，并且创下了单月试射次数的新纪录：7次。韩国方面担心，接下来，朝鲜还会进行核试验以及远程洲际导弹试射。

韩国电视台播放的朝鲜试射导弹之新闻画面

韩国电视台播放的朝鲜试射导弹之新闻画面

(德国之声中文网) 平壤方面不久前发出威胁称，如果美方继续其敌视政策，朝鲜就要中止之前五年的克制姿态，重新恢复核武器试验以及远程洲际导弹试射。

目前，美国与朝鲜之间的和谈趋于停滞，平壤方面正在加紧落实金正恩的誓言，大力推动军备现代化，在国际制裁下依然大秀肌肉。

韩国方面则忧心忡忡地表示，如今朝鲜的行为模式与2017年半岛局势剑拔弩张时有些相似，因此确实很有可能在近期重启核武器试验和远程弹道导弹试验。韩国总统文在寅1月30日在接到朝鲜第七次试射导弹的消息后，召开了国家安全委员会紧急会议，指出"朝鲜已经接近撕毁暂停核试验之宣言"。文在寅呼吁朝鲜"停止挑衅"，尽快返回谈判桌。

韩国军方在1月30日早些时候通报称，侦测到一枚中程弹道导弹以较高弹道射向东海(国际通称为日本海)。韩军参联会估计，这枚导弹的弹道最高高度达到了2000公里，飞行跨度约为800公里，飞行时间为半小时。

弹道导弹以高弹道飞行时，会牺牲射程，换取更高的高度以及更快的下降速度，从而加大敌方的拦截难度。

朝中社发布的1月11日金正恩视察朝鲜国防科学院观摩超高音速导弹试验的照片

朝中社发布的1月11日金正恩视察朝鲜国防科学院观摩超高音速导弹试验的照片

长年关注朝鲜问题的战略学者奥卡罗尔(Chad O'Carroll)在推特上表示，2017年朝鲜也进行过类似的试验，因此今天的试验很可能是同型导弹的再次试验，但也有可能是全新型号。

朝鲜上一次试射中程弹道导弹还要追溯到2017年的"火星12号"试射。分析人士估测，该型导弹的射程应该足以覆盖美军关岛基地。

日本内阁官房长官松野博一1月30日也说，此次朝鲜试射的导弹应该具有中远射程。

美国国务院一名发言人则对韩联社表示，美方谴责此次试射，认为这明显触犯了多项联合国决议。

这也是朝鲜今年1月的第7次试射，创下了单月试射新高。在之前的六次试射中，朝鲜分别测试了短程弹道导弹、短程巡航导弹以及超高音速导弹。美国方面已经宣布了相应的新一轮制裁措施，而平方方面则发誓要对任何"遏制朝鲜的企图"做出更加"强硬而坚决"的回击。就在上个星期，朝鲜官方媒体刊发了一张领导人金正恩视察"重要军工生产基地"的照片，指出该工厂负责制造"某种主战武器系统"。

(法新社等)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

朝鲜导弹幕后 哪些大脑和机构在研发和运作？

新年以来，朝鲜多次试射导弹，其中包括它自己声称的超高音速导弹。这一连串行动突显这个国家里工程师与科学家正在发挥重要作用，而这批人在平壤政府圈内也许都是些熟悉的面孔，但对外界而言却鲜为人知。  

朝鲜本月六度试射导弹 专家：冬奥前是关键期

韩国军方表示，朝鲜27日早上又发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行体。有专家称，朝鲜一系列的导弹试射，是想对3月初的韩国总统大选进行武力恫吓，但他预期北京冬奥将会影响朝鲜的导弹试验。为什麽？  

美欲增加对朝鲜制裁 中俄出手阻挡

中国与俄罗斯周四在联合国安理会阻挡美国要求对朝鲜实施新制裁的请求，称需要更多时间研究制裁提案内容，并要求美国提供更多证据。朝鲜自2022年初已进行四次导弹试射。  

暗示重启核武试验 朝鲜欲长期抗美

金正恩公开宣布进一步加强军队后，平壤今年一月内已进行4次武器试射，包括高超音速导弹。朝鲜接下来打什么算盘?  

朝鲜证实再射导弹 中国呼吁对话协商

朝鲜18日证实前一天早上向日本海发射短程弹道导弹。这是朝鲜本月以来第四次试射导弹，外界认为朝鲜此举与美国所实施的新制裁有关。  

朝鲜发射两枚导弹 韩国：强烈遗憾

无视美国最新制裁，朝鲜领导人金正恩再次下令试射导弹。韩国军方研判，朝鲜发射了两枚短程弹道导弹。  

金正恩高调视察导弹试射 欧美紧急应对

拥有核武的朝鲜在不到一周就二次试射高超音速导弹，且技术不断进步当中。美国西岸机场还因此发出紧急停飞通知。  

朝鲜疑再试射飞弹 日本首相：极其遗憾

朝鲜上周才正式试验其所称的「高超音速导弹」，不到一周，日韩再次侦测到飞弹发射。虽然美国及其盟友不断发出谴责，但朝鲜领导人金正恩却没有要后退的迹象。  

朝鲜试射高超音速导弹 美批违反联合国决议

在日本与韩国1月5日表示侦测到朝鲜疑似发射导弹後，朝中社6日证实，朝鲜成功试射了一枚高超音速导弹。美国也在第一时间公开谴责朝鲜的行为，重申此举违反了多项联合国安理会决议。  

相关内容

People watch a TV showing a file image of North Korea's missile launch shown during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Thursday, Jan. 20, 2022. Accusing the United States of hostility and threats, North Korea on Thursday said it will consider restarting all temporally-suspended activities it had paused during its diplomacy with the Trump administration, in an apparent threat to resume testing of nuclear explosives and long-range missiles. (AP Photo/Ahn Young-joon)

朝鲜本月六度试射导弹 专家：冬奥前是关键期 27.01.2022

韩国军方表示，朝鲜27日早上又发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行体。有专家称，朝鲜一系列的导弹试射，是想对3月初的韩国总统大选进行武力恫吓，但他预期北京冬奥将会影响朝鲜的导弹试验。为什麽？

flags of United States and North Korea painted on cracked wall

暗示重启核武试验 朝鲜欲长期抗美 20.01.2022

金正恩公开宣布进一步加强军队后，平壤今年一月内已进行4次武器试射，包括高超音速导弹。朝鲜接下来打什么算盘?

People watch a TV screen showing a news program reporting about North Korea's missile launch with a file image, at a train station in Seoul, South Korea, Friday, Jan. 14, 2022. North Korea on Friday fired two short-range ballistic missiles in its third weapons launch this month, officials in South Korea said, in an apparent reprisal for fresh sanctions imposed by the Biden administration for its continuing test launches. (AP Photo/Lee Jin-man)

朝鲜发射两枚导弹 韩国：强烈遗憾 14.01.2022

无视美国最新制裁，朝鲜领导人金正恩再次下令试射导弹。韩国军方研判，朝鲜发射了两枚短程弹道导弹。

广告

媒体看中国

China Peking | Logo der Olympischen Spiele

德语媒体：德国运动员在中国面临两难境地

随着北京冬奥会开幕的时间越来越近，德国奥运代表团所承受的压力也与日俱增。《法兰克福汇报》发表评论称，德国队一方面要在独裁政权面前捍卫民主价值，另一方面还要应付疫情的挑战。他们在这种两难境地之下显得孤立无援。  