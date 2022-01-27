一月七次！朝鲜导弹试射创记录

(德国之声中文网) 平壤方面不久前发出威胁称，如果美方继续其敌视政策，朝鲜就要中止之前五年的克制姿态，重新恢复核武器试验以及远程洲际导弹试射。

目前，美国与朝鲜之间的和谈趋于停滞，平壤方面正在加紧落实金正恩的誓言，大力推动军备现代化，在国际制裁下依然大秀肌肉。

韩国方面则忧心忡忡地表示，如今朝鲜的行为模式与2017年半岛局势剑拔弩张时有些相似，因此确实很有可能在近期重启核武器试验和远程弹道导弹试验。韩国总统文在寅1月30日在接到朝鲜第七次试射导弹的消息后，召开了国家安全委员会紧急会议，指出"朝鲜已经接近撕毁暂停核试验之宣言"。文在寅呼吁朝鲜"停止挑衅"，尽快返回谈判桌。

韩国军方在1月30日早些时候通报称，侦测到一枚中程弹道导弹以较高弹道射向东海(国际通称为日本海)。韩军参联会估计，这枚导弹的弹道最高高度达到了2000公里，飞行跨度约为800公里，飞行时间为半小时。

弹道导弹以高弹道飞行时，会牺牲射程，换取更高的高度以及更快的下降速度，从而加大敌方的拦截难度。

朝中社发布的1月11日金正恩视察朝鲜国防科学院观摩超高音速导弹试验的照片

长年关注朝鲜问题的战略学者奥卡罗尔(Chad O'Carroll)在推特上表示，2017年朝鲜也进行过类似的试验，因此今天的试验很可能是同型导弹的再次试验，但也有可能是全新型号。

朝鲜上一次试射中程弹道导弹还要追溯到2017年的"火星12号"试射。分析人士估测，该型导弹的射程应该足以覆盖美军关岛基地。

日本内阁官房长官松野博一1月30日也说，此次朝鲜试射的导弹应该具有中远射程。

美国国务院一名发言人则对韩联社表示，美方谴责此次试射，认为这明显触犯了多项联合国决议。

这也是朝鲜今年1月的第7次试射，创下了单月试射新高。在之前的六次试射中，朝鲜分别测试了短程弹道导弹、短程巡航导弹以及超高音速导弹。美国方面已经宣布了相应的新一轮制裁措施，而平方方面则发誓要对任何"遏制朝鲜的企图"做出更加"强硬而坚决"的回击。就在上个星期，朝鲜官方媒体刊发了一张领导人金正恩视察"重要军工生产基地"的照片，指出该工厂负责制造"某种主战武器系统"。

(法新社等)

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