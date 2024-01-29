一文读懂联合国巴勒斯坦难民救济与工程处

（德国之声中文网）在以色列指控联合国巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA，也称为"联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处"）的数名员工参与哈马斯10月7日对以色列的恐怖袭击之后，包括德国、美国、英国和澳大利亚在内的多个捐助国已经撤回了对这个联合国机构的资助。

联合国秘书长古特雷斯则呼吁捐助国保证联合国巴勒斯坦难民救济与工程处的持续运作。

该联合国巴勒斯坦难民机构的负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）说，加沙有200万人依赖该机构的援助，而这一行动现在正在"崩溃"。

为什么联合国要为巴勒斯坦人设立这个专门机构？

联合国巴勒斯坦难民救济与工程处成立于1949年，当时正值1948年阿拉伯以色列战争（第一次中东战争）爆发后不久。该机构于1950年5月开始正式运作。

1948年，五个阿拉伯国家入侵全新的以色列国，联合国成立了该机构，为在冲突中逃离家园的70多万巴勒斯坦人提供援助。其中一些人是在预料到会发生战争的情况下逃离的；另一些人则是在发现自己陷入交火等原因后被迫逃离的。总之，大规模逃离的原因是复杂的。

这个联合国巴勒斯坦难民机构帮助为约旦、叙利亚、黎巴嫩、约旦河西岸和加沙地带约600万巴勒斯坦难民提供教育、医疗和福利。该机构负责人拉扎里尼在2023年接受DW采访时说："（该机构）被巴勒斯坦难民视为生命线"。

该机构预算的一半专门用于教育。其在2023年5月的一份新闻稿中说，该机构运营着700多所学校，是唯一一个运营完整学校系统的联合国机构。

该机构的资金来源是什么？

巴勒斯坦难民救济与工程处的资金几乎全部来自联合国成员国的自愿捐款。在2022年，认捐总额为11.7亿美元，其中约一半来自欧盟成员国。

2023年1月，该联合国难民机构呼吁将其预算增加到16亿美元左右，但截至2023年5月，认捐额仅为3.64亿美元。

在过去十年里，该机构一直面临资金不足的问题，而且从成立至今一直处于赤字状态。2023年伊始，其赤字约为7500万美元。

其中的部分原因是巴勒斯坦难民人口的不断增长，因为根据国际法，难民后代也可以申请难民身份。

美国长期以来一直是该机构的重要资助者，但在前总统特朗普的要求下，美国于2018年削减了对该机构的资助，因为特朗普对联合国、特别是巴勒斯坦难民救济与工程处持批评态度。不过此后，华盛顿恢复了资助。

目前，美国向该机构提供的资金最多，其次是德国、欧盟和瑞典。

针对这个联合国机构有哪些批评？

美国前总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡等以色列政界人士批评了巴勒斯坦难民救济与工程处对巴勒斯坦难民的定义。

该机构表示，巴勒斯坦难民是指"1946年6月1日至1948年5月11日期间，其正常居住地为巴勒斯坦，并因1948年冲突而失去家园和生计的人"。该难民救济与工程处的网站还称，"巴勒斯坦男性难民的后代，包括领养子女，也有资格登记"。

以色列总理内塔尼亚胡称该机构为"难民永续机构"（refugee perpetuation agency），并主张解散该机构，称这项工作不应由联合国负责。

联合国巴勒斯坦难民救济与工程处则表示，如果该机构被关闭，那些被承认是难民的人"仍将是巴勒斯坦难民，在他们的困境得到公正持久的解决之前，他们仍将保留（联合国）大会第194号决议赋予他们的权利"。

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