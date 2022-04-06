一手好牌如何輸光？剖析香港特首林鄭月娥的五年功過

（德國之聲中文網）香港特首林鄭月娥在特首選舉提名期前夕，於在4月4日宣布放棄競逐連任。香港政圈普遍對此消息不感意外，甚至是許多建制派私下樂見的結果。不過出乎預期的是，中央一週以來都未對她的離任決定作官方回應。相比上一任特首梁振英宣布不連任當天，港澳辦和中聯辦同日發聲明「深表惋惜」，並「高度評價」、「充份肯定」其任內工作，這次北京對林鄭月娥的退場卻冷處理。

即使在檯面上，建制派對林鄭月娥的評價都顯得有保留。最大建制政黨民建聯的元老級人物、現任行政會議成員葉國謙直言，她的作風得罪不少人。其實她上任時與建制派的關係並不差，有與林鄭月娥交手多年的建制派向《德國之聲》表示，她執行力強，令眾人抱有期望。這位不具名建制派人士稱：「她作風高傲囂張，坐上特首之位後，對建制派的態度也很不屑，許多人對她怨聲載道。」建制陣營對林鄭月娥的不滿早已是公開秘密，在經歷社會運動和新冠疫情後更加浮上檯面。

至於民主派，林鄭月娥上場之初銳意「大和解」，高調出席民主黨和教協週年慶。前民主黨立法會議員許智峯形容，當時都感到對方很希望修補前朝遺下的裂痕，但很快就看到只是姿態和形式。他告訴《德國之聲》：「即使閉門會面，她也是講多於聽。即使2019年前，所有涉及原則的政策她一次都不買我們帳，沒有一刻想為香港民意而向北京爭取什麼，所以我們死心。」

許智峯身負多項反修例示威和議會衝突的控罪，正遭通緝，目前已退黨流亡澳洲。他和受訪的建制派人士都認同，2019年反修例風波是林鄭治下的轉捩點，在街頭示威爆發前，議會內外多個界別已極力游說，但最後她只肯微調，堅持推行。許智峯認為這一役突顯她的專橫，最終覆水難收，令朝野決裂變為「敵對關係」，雙方自此亦再無接觸。無論建制或泛民陣營，行政與立法會關係都比五年前更惡劣。

「大和解」不成 撕裂有增無減

林鄭月娥五年前以「同行We Connect」為競選口號，勝選當天她誓言：「我的首要工作，是修補撕裂和解開鬱結。」根據香港民意研究所的調查，林鄭月娥在2017年中以63.6分支持度「開局」，頭一年多都較前任特首梁振英高分，保持合格水平。至2019年初政府提出修訂逃犯條例之後，她的民望持續急跌，最低只剩18.2分，是歷任特首的新低點。盤點反修例運動爆發後至今，她的評分超過一半時間都在30分以下。

香港正出現主權移交以來最大規模的移民潮，總人口連續兩年減少。香港入境處的統計顯示，2021年至今已有超過19萬香港居民淨移出，今年首季更有加速趨勢。這些數字被視為港人「用腳投票」，表達對政府管治的不信任；儘管林鄭月娥和班子多次強調香港前景光明，市民移民只是個人意願。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，曾為多屆政府研究政策，與林鄭月娥在工作上往來逾二十年。周永新向《德國之聲》表示：「市民與政府、貧與富、有權與無權者之間的隔模很明顯。」總結五年，他指香港陷入前所未見的分裂：「香港面對的是價值觀撕裂、對立，是我記憶所及最嚴重的。社會對於民主、個人權利、自由的看法很分歧，這些最基本的價值觀沒共識，所有事情都會受影響。」

從引爆反修例風波到及後頒布《港區國安法》，修改特首及立法會選舉制度。許多反對派政治領袖身陷牢獄，不少異議媒體和公民組織解散。「林鄭是歷史罪人，將香港民主自由完全摧毀的一屆特首。」 許智峯說：「她在政治上的破壞比梁振英大得多，任何民生功績都彌補不到。」

政治生態改變，建制派認為民主派激烈反抗觸及北京底線，也要為此局面負上責任，但是影響卻波及所有政治光譜。有不願具名的建制派告訴《德國之聲》：「建制內部意見也單一化，以往有什麼意見，不同派別都會回應討論，現在很多人不再講，因為有好多聲音會被叫停，也會覺得講也沒人聽、不會帶來影響。」他坦言：「但香港作為多元社會，少了不同的聲音，未必是健康的事。」

經濟民生政策：期望變失望

林鄭月娥憑藉數十年的行政經驗，在上任時提出一系列房屋、勞工福利、教育政綱，各界對於這位資深政務官的能力沒什麼懷疑。周永新認為，她在任內設立針對基層長者的退休津貼，是少數值得肯定的政績，其餘範疇的工作都是失敗多於成就。他說：「中央當初真的好期望林鄭能解決社會深層次問題，尤其她有任職多個部門的經驗，但最終應該令中央很失望。」

對商界來說，林鄭月娥增加了產假、男士侍產假天數等勞工福利，提出取消「強積金對沖」（變相增加僱主對僱員的退休金支出），令營商成本增加。有本地和外資企業認為，林鄭月娥的經濟政策乏善可陳，但是把商界推向臨界點的是，在新冠疫情下「動態清零」政策不見盡頭，長達兩年多的封關孤立香港，致使外資撤走、人才流失。

政治爭議以外，不同政治光譜的人都同樣表示，林鄭月娥的個人作風是施政失敗的主因之一。她以能幹、「好打得」見稱，可是這個強項最終也是導致她觸礁的缺點。

受訪的建制派人士說：「她不是領袖，只是執行者。她或許會把北京的指令執行妥當，但每次自己做決策都會出事。」許智峯認為，林鄭月娥多次判斷失準是其性格導致，反修例風波、抗疫失敗都是例子。周永新憶述與林鄭共事的經驗則說：「她很有自信，但個人太獨斷，不肯放手給下屬，也不太願意吸納意見，一旦方向有誤，別人也無法幫她糾正。」他稱林鄭上任後，官場文化也有所變，以往常與他交流的官員也甚少主動溝通。「她的班子基本上各自為政，沒有團隊精神和溝通合作，所有政策林鄭都想靠個人之力處理，結果樣樣都不行。」

李家超被视为鷹派武官

加速北京治港路線轉向

香港主權移交中國將滿25年，北京所說的「五十年不變」已經走了一半。經歷了四屆特首，商人董建華、政務官曾蔭權和林鄭月娥、專業人士梁振英，沒有一位能連任並做滿最長十年任期。

過去五年香港遭遇巨大的政治、經濟和信心危機，分析相信這觸發北京更快速、更強硬地改變治港方針，影響深遠。有親北京學者的評論指出，在初步整頓政局後，中央希望香港著力經濟和民生發展。但從兩位政務官執政的經驗來看，北京更見其「限制」。對於未來特首的條件，周永新認為，「北京也許會覺得傳統政務官的管治思維跟手法，不是香港往後25年應走的路」。

前政務司司長李家超4月9日已宣布參選特首，很大機會將在沒有競爭之下，成為首位紀律部隊出身的特首。他長年在警隊和保安部門工作，是處理示威和執行港區國安法的主要官員，被視為鷹派武官。受訪的建制派人士認為，這反映北京進一步改變路線，需要一位有絕對的服從和紀律的特首，李家超並非文官出身，不熟悉行政程序反而有助達成任務。他說：「中國以往三十年經濟快速增長，因為『以結果為優先』，政策一到就要配合執行，而非著眼於這樣那樣的程序和監察，所以相信中央要香港用中國那套發展模式。」他認為正因李家超缺乏行政經驗，更願意聆聽意見。

但是對於許智峯和許多流亡海外的香港異議人士來說，這不是個好消息。「香港或會成為警察城市。」他擔心，來屆政府會進一步修改涉及國家安全和社團管制的法例，扼殺公民社會僅餘的生存空間。「未來的打壓也許會更冷冰冰和殘酷，我們更不期望會有任何憐憫，或修補民意裂痕的可能。」

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 开始公务员生涯 香港大学社会学系毕业后，1980 8月18日，年仅23岁的林郑月娥步入社会开始为公共事业服务，由此开始了她长达四十多年的公务员生活。她的第一份工作是在当时英国总督领导下的港府内担任政務主任（Administrative Officer，簡稱AO）。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 平步青云 2000年，董建华担任香港总督期间，林郑月娥被任命为香港第二任社会福利署署长。她自己曾说这是她从政期间最满意的时期，而2003年SARS肆虐则为她改善弱势群体状况带来极大挑战。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 她的家庭 林郑月娥名字中的“林”字是冠其夫姓，林兆波是一名数学教授。1981年，港府派年轻的林郑月娥去剑桥深造，在那里与攻读博士的林兆波相识相爱。两人于1984年在香港结婚，育有二子。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 民望高企的日子 曾荫权上任香港特首后将林郑月娥从英国调回，并任命其为民政事务局常任秘书长。2006年9月，林郑月娥晋升为甲级政务官；2007年升任香港发展局局长，民望高企，负责拆迁和建筑，这个位置奠定林郑今后的仕途基础，也塑造了她“作风硬朗”、“干练洒脱”的行事风格。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 雨伞运动中的林郑月娥 2012年，时任香港特首梁振英提名林郑月娥出任政务长官。在这个位置上，林郑于2016年获得香港奖励为社会做出杰出贡献的最高奖项“大紫荆勋章”。2014年，她以政务长官身份代表港府同“雨伞运动”的学联和学民思潮领袖进行对话。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 第一位女特首 2017年1月，林郑辞去辞去政务长官并宣布参加特首选举，民众支持率明显低于参选的曾俊華（右），但依旧当选后于当年7月1日正式就职香港行政长官，也就是特首。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 推逃犯条例引发抗议浪潮 2019年5月，香港政府全力推动逃犯条例修订草案，引发大规模社会抗议。6月12日，林郑月娥强推立法会二读草案，抗议人群同警方在立法会发生暴力冲突。示威者提出“五大诉求”；6月16日，民阵发起据称有200万人参加的示威游行。9月4日，林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订，但拒绝成立“独立调查委员会”。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 被西方制裁 2020年6月30日，中国人大常委会通过生效《香港国安发》，此前，香港立法会通过了引发社会反弹的《国歌条例草案》。随着香港政治局势进一步收紧，国际社会认为“一国两制”已被破坏，美国宣布取消对香港的特殊待遇地位，并推出《香港自治法》。林郑月娥个人受到制裁，因账户被封，她曾表示有大把现金无法入账。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 不参加下届特首选举 2022年2月以来香港第5波新冠疫情严重冲击社会。香港沿用大陆动态清零政策没有奏效，4月初死于新冠人数已超过八千，医疗资源严重挤兑。林郑月娥再次成为危机中的主角。2月8日，港府宣布推迟特首选举。4月4日，林郑宣布不再参选下届特首选举。



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