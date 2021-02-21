一德国市长涉嫌抢先接种疫苗遭停职

（德国之声中文网）本周一（2月22日），警方搜查了德国中部城市哈勒的市长办公室，早先有报道称，该市官员提前接种冠状病毒疫苗。全德国眼下正尽力保障优先安排卫生工作者、老年人和有先天性疾病者接种免疫。疫苗供不应求。

检方表示，对涉事官员可能的指控是非法挪用国家提供的疫苗。根据联邦关于剩余疫苗的政令，优先接种疫苗对象应是被认为更易感染COVID-19新冠病毒者。

萨克森-安哈尔特州政府指责哈勒市长维甘德（Bernd Wiegand）在至少585起接种案中违反了规定。

维甘德市长否认抢先接种

维甘德市长本人上周末全面驳斥相关指责，他称，上月，由于一时无法联系到最优先级的接种者，他本人及拥有 "中心法定职能 "的其他官员接种疫苗是正确的。他告知，接种者中包括市议会和危机管理小组的29名成员。

疫苗来自萨克森-安哈尔特州？

本周一，该州州长哈泽罗夫（Reiner Haseloff）对媒体表示，萨克森-安哈尔特州位于前东德，将是德国的疫苗生产中心之一。该州现已有３个疫苗生产基地，提供BioNTech-辉瑞和阿斯利康疫苗。

哈泽罗夫称，鉴于与前苏联打交道的经验，该州居民对在当地建立俄罗斯卫星五号疫苗的生产线不持异议。

他还表示，在上世纪60年代初的冷战时期，受惠于苏联与美国科学家阿尔伯特-萨宾（Albert Sabin）的一次罕见合作，东德人得以较早接种小儿麻痹疫苗。后来一段时间里，由于冷战的意识形态，导致西方国家政府否认这一更佳疫苗方案，不过，西方最终还是采用了该方案。

凝炼／李鱼（德新社、路透社）

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