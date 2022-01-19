一开国门，病毒捷足先登

（德国之声中文网）太平洋岛国基里巴斯可以说安然无恙、平稳度过了过去两年，全球新冠疫情大爆发以来，这个拥有12万人口的国家总共确诊了两例阳性病例，是去年5月在一艘渔船出海期间发现感染的。当然，岛国的地理位置有利于隔离，该国自2020年3月以来便封锁了国门，即取消了所有国际航线。

本周三（1月19日）基里巴斯政府告知，中断两年、刚刚恢复的国际航线的第一个航班，带入36例新冠病毒检测呈阳性的乘客。该航班是上周五从斐济起飞，总共只有乘客54人。

基里巴斯政府称，所有乘客在起飞前均经过隔离并在此期间进行了3次检测，所有乘客都接种了疫苗。政府声明还写道，该航班抵达塔拉瓦(Tarawa)机场后，卫生部来人立即对所有乘客再次检测，并把他们按照现有规定送往隔离中心。此外，一名隔离中心的保安人员也染上新冠病毒。

鉴于以上情况，基里巴斯政府决定在部分地区于今、明两天实施宵禁，外出人士必须佩戴口罩，禁止包括娱乐活动在内的社交活动，限制10人以上的聚会。政府呼吁教会领袖、社团负责人以及社区成员在此新情况下，响应政府号召，不鼓励人们聚会。

基里巴斯完整接种了新冠病毒疫苗的比例不足人口的50%。该国于2019年同中华民国断交后同北京建立了外交关系。

(德新社)

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