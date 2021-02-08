一年来首次出镜 任正非：信心更大

（德国之声中文网）周二（2月9日），任正非在山西太原出席了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。华为与多家国有企业及山西省政府推出一项5G煤矿项目。这是任正非自去年3月以来首次在媒体露面。

他对记者表示，相信拜登政府在制定针对华为的政策时会考虑到美国的商业利益。任正非呼吁美国政府转向互惠的策略，向华为开放所需产品的供应，称否则将损害美国供货商的利益。他表示相信美国新一届政府会“采取有利于美国企业获益和美国经济发展的开放政策”。

但任正非也表示，他认为让华为移出美国的实体清单将“极其困难”，不过他强调华为仍希望购买“大量”美国设备、元件和材料。

不会出售终端业务

他还补充称，即使移动业务仍面临压力，但他对公司的生存能力有信心。2020年华为的销售收入和利润都实现了正增长。“我的信心更大了，而不是更小了。我们有了更多能克服困难的手段。”

任正非表示，华为公司永远不会出售终端业务。“我们可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务”。

他还表示，华为在半导体元件方面并不寻求自给自足，他说华为不会在这一领域主动投资。“关于芯片我们还是要依赖全球化来解决，不管怎样，我们永远不会放弃全球化理想，不管怎样制裁和封锁，我们坚持全球化不动摇。当全球芯片过剩，有人会找我们来买芯片，我想会有这个时代的。”

东山再起？

分析人士认为，拥有巨大中国国内市场的华为能够继续生存下去，但将面对重大改变。市场咨询机构Canalys 分析师彭路平（Nicole Peng）对法新社表示，华为不会消失，“他们会东山再起，不过需要重新审视业务模式。”

华为曾是仅次于三星和苹果的全球第三大手机生产商。但据产业分析机构IDC的数据，由于供货链受阻，2020年第四季度，华为手机的交货量锐减40%，在全球手机制造商中的排名降至第五，已落后于小米和Oppo。

为了产业链自救，让智能手机品牌荣耀的供货渠道得以延续，去年11月，华为宣布出售荣耀业务资产。这显示出美国限制令给华为业务造成的巨大压力。

同时华为正在加速多元化，涵盖企业和云计算、物联网设备和网络，以及其他与5G网络技术相关的业务领域。

任正非还表示，华为不会拓宽业务领域，主要是拓宽电子系统、软件计算这些系统在不同行业的运用。

谈到女儿、华为首席财务官孟晚舟在加拿大被拘，任正非表示，该案是“美国操纵的政治手段”。 至于加拿大如何实施，还存在一些问题，他说，"我们仍然相信加拿大的法律程序。”

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。