一年后的香港：在希望和恐惧中煎熬

(德国之声中文网)现年37岁的唐女士在医疗卫生领域工作。一年前参加过和平示威游行,她说,今天来看,抗议没有让政府改变什么。那时,人们反对修改现行的引渡条例,呼吁香港实施更多民主。一年后,虽然引渡条例不再讨论修改,但当地的民主状况并没有改善。不仅如此,北京决定制定港区国安法,对香港的自由实施进一步限制。

唐女士有一个三口小家,如今的她不得不从理想主义转向务实主义。"我最担心的还是孩子",她对路透社说,家里处于安全考虑,已将存款转到海外,"移民可能将是选项"。

抗议者当中,有人失望,有人担心受到惩罚。虽然新冠疫情还没有解除,反对港区国安法的抗议活动已在街头出现。还没有出台的这部国安法将包含严惩叛国、颠覆政权、恐怖主义以及外部势力干预。

一名63岁的女士认为,星火可以燎原,"政府越是打压,我们就越是反抗"。

也许移民是选项

在保险业就职的22岁的大卫告诉记者,为获得国际关注,抗议中必须暴力同和平手段兼备。他说,为抗议活动制作汽油弹和破坏催泪瓦斯罐时,会感到惧怕,但最终还是决定继续下去。

反修例示威游行常常演变成暴力活动,抗议者阻断道路、打砸亲中商铺,向警察扔石头和燃烧瓶,警方则以催泪弹和橡皮子弹相还击。

Isaiah Choy原本在英国读书,去年回香港参加和平示威。21岁的他说,必须放弃暴力。他认为,香港成为中美冲突中的一个棋子令人失望。

香港的抗议活动得到社会的广泛支持,这个拥有750万人口的大都市,大约三分之一的人反对示威。

50岁的Keung属于三分之一的反对者。他说支持国安法,他希望,民主运动不久后将告一段落,因为"邪不压正","如果发生去年那样的暴力活动,政府制定法律加强管控是正常行为。"

防爆警察严阵以待

付先生64岁,已退休,他常常念叨运动口号:"如果大火毁灭我们,你会跟我們同归于尽!"(if we burn, you burn with us)。他说,因为政治观点,许多儿时以来的朋友都疏远他,但他不后海,"我是强硬派,支持港独。"

Ryan是一名勇武派,抗议活动中,他总是冲在最前列。一年之后的今天,他却害怕被警方抓到。同时为自己告别抗议,深受内心的谴责。作为一名20岁的大学生,Ryan"只想远离政治"。他已经数月没有登录加密的抗议圈了。去年,他首次接受法新社采访时曾说,"我是一名冲锋队员",战斗在抗议队伍的最前方,组织队伍形成盾牌之势,以对付防爆警察。

去年10月Ryan被捕。他说,关押期间,警员曾踢打过他。后来,Ryan被释放了,没有被起诉。但这次经历给他打下深深的烙印。

他对法新社说,"我谴责自己自私、胆小怕事。我不再发声,我从头到脚都深感歉意。然而,我无法继续了。"他无法预测是否还有继续上街抗争的机会。"也许你可以说,暂时的淡出是为未来积蓄力量。"

林郑:香港承受不起乱局

6月9日当天在香港,有抗议者不顾限聚令举行小规模示威活动。在中环置地广场有约百名人聚集,喊反送中口号。大约10名防爆警员在现场戒备。晚上数百人集结于遮打花园,向上环方向行进。

稍晚,又有百余市民走出中环的多条马路,还有人设置路障,警方称示威非法,因为事先没有向警方申请不反对通知书。据《明报》报道,防暴警察向举着雨伞向前推进的示威者发射了胡椒球弹,一名男子被警方带走。直到当地时间晚9点警力在中环地带的执法仍在持续。

当天,据香港电台报道,特首林郑月娥在记者会上讲到反送中的经验教训时说,过去一年,香港的困难大家有目共睹。她认为,每个人不论政府或是立法会议员,都应汲取教训,强调香港承受不起乱局。

她还说,如果社会每日有暴力事件挑战国家主权等,甚至提出港独自决,会令保就业措施成效大打折扣。林郑呼吁支持全国人大订立港区国安法的决定,批评小部分人借此抹黑,煽动罢工罢课,表示对此极度遗憾及谴责。