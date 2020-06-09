一年后的香港：在希望和恐惧中煎熬

（德国之声中文网）现年37岁的唐女士在医疗卫生领域工作。一年前参加过和平示威游行，她说，今天来看，抗议没有让政府改变什么。那时，人们反对修改现行的引渡条例，呼吁香港实施更多民主。一年后，虽然引渡条例不再讨论修改，但当地的民主状况并没有改善。不仅如此，北京决定制定港区国安法，对香港的自由实施进一步限制。

唐女士有一个三口小家，如今的她不得不从理想主义转向务实主义。"我最担心的还是孩子"，她对路透社说，家里处于安全考虑，已将存款转到海外，"移民可能将是选项"。

抗议者当中，有人失望，有人担心受到惩罚。虽然新冠疫情还没有解除，反对港区国安法的抗议活动已在街头出现。还没有出台的这部国安法将包含严惩叛国、颠覆政权、恐怖主义以及外部势力干预。

一名63岁的女士认为，星火可以燎原，"政府越是打压，我们就越是反抗"。

也许移民是选项

在保险业就职的22岁的大卫告诉记者，为获得国际关注，抗议中必须暴力同和平手段兼备。他说，为抗议活动制作汽油弹和破坏催泪瓦斯罐时，会感到惧怕，但最终还是决定继续下去。

反修例示威游行常常演变成暴力活动，抗议者阻断道路、打砸亲中商铺，向警察扔石头和燃烧瓶，警方则以催泪弹和橡皮子弹相还击。

Isaiah Choy原本在英国读书，去年回香港参加和平示威。21岁的他说，必须放弃暴力。他认为，香港成为中美冲突中的一个棋子令人失望。

香港的抗议活动得到社会的广泛支持，这个拥有750万人口的大都市，大约三分之一的人反对示威。

50岁的Keung属于三分之一的反对者。他说支持国安法，他希望，民主运动不久后将告一段落，因为"邪不压正"，"如果发生去年那样的暴力活动，政府制定法律加强管控是正常行为。"

防爆警察严阵以待

付先生64岁，已退休，他常常念叨运动口号："如果大火毁灭我们，你会跟我們同归于尽！"（if we burn, you burn with us）。他说，因为政治观点，许多儿时以来的朋友都疏远他，但他不后海，"我是强硬派，支持港独。"

Ryan是一名勇武派，抗议活动中，他总是冲在最前列。一年之后的今天，他却害怕被警方抓到。同时为自己告别抗议，深受内心的谴责。作为一名20岁的大学生，Ryan"只想远离政治"。他已经数月没有登录加密的抗议圈了。去年，他首次接受法新社采访时曾说，"我是一名冲锋队员"，战斗在抗议队伍的最前方，组织队伍形成盾牌之势，以对付防爆警察。

去年10月Ryan被捕。他说，关押期间，警员曾踢打过他。后来，Ryan被释放了，没有被起诉。但这次经历给他打下深深的烙印。

他对法新社说，"我谴责自己自私、胆小怕事。我不再发声，我从头到脚都深感歉意。然而，我无法继续了。"他无法预测是否还有继续上街抗争的机会。"也许你可以说，暂时的淡出是为未来积蓄力量。"

林郑：香港承受不起乱局

6月9日当天在香港，有抗议者不顾限聚令举行小规模示威活动。在中环置地广场有约百名人聚集，喊反送中口号。大约10名防爆警员在现场戒备。晚上数百人集结于遮打花园，向上环方向行进。

稍晚，又有百余市民走出中环的多条马路，还有人设置路障，警方称示威非法，因为事先没有向警方申请不反对通知书。据《明报》报道，防暴警察向举着雨伞向前推进的示威者发射了胡椒球弹，一名男子被警方带走。直到当地时间晚9点警力在中环地带的执法仍在持续。

当天，据香港电台报道，特首林郑月娥在记者会上讲到反送中的经验教训时说，过去一年，香港的困难大家有目共睹。她认为，每个人不论政府或是立法会议员，都应汲取教训，强调香港承受不起乱局。

她还说，如果社会每日有暴力事件挑战国家主权等，甚至提出港独自决，会令保就业措施成效大打折扣。林郑呼吁支持全国人大订立港区国安法的决定，批评小部分人借此抹黑，煽动罢工罢课，表示对此极度遗憾及谴责。