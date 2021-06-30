一年前，美国国会大厦遭暴力冲击

特朗普重返华盛顿？

对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。