一年前，美国国会大厦遭暴力冲击

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2021年1月6日，时任总统特朗普对其支持者发表演讲之后，美国国会大厦遭到暴力冲击，数人死亡，宣布总统选举结果的程序被迫中断。相关调查延续至今。
特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。
在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。
国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。
袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。
首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。
电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。
他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。
在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。
特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。
对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。
围绕德国绿党女政治家贝尔博克的负面新闻最近是接连不断：在之前被指出个人简历“掺水”之后，她本月刚刚出版的一本新书又被人指出涉嫌剽窃。绿党方面坚决驳斥了相关指责，称之为“名誉谋杀”。
《新苏黎世报》评论称，虽然维园守夜被禁，但香港街头仍亮起悼念六四的灯火烛光，显示出港人已做好继续为民主理想奋斗的准备。《世界报》指出，中国独裁的家庭政策相当危险。
德国在台协会处长王子陶发文表示，德国政府曾经尽力协调台湾取得BioNTech疫苗。《世界报》指出，王子陶的发声可能被中国视为一种冒犯，使其面临政治冲突风险。《新苏黎世报》认为，中国必须先改革养老体制才能解决人口危机带来的经济后果。
《星期日世界报》一篇评论关注到北京近几个星期多次对台湾发出军事威胁。文章认为，如果北京的威胁姿态继续下去的话，欧洲应该重新考虑“一中政策”。《法兰克福汇报》则注意到德国经济亚太会议上德企高管对中国的表态。
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