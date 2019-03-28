一年之后，被错误遣返的维吾尔人在哪里？

（德国之声中文网）2018年4月3日，一名22岁的维吾尔族男性被巴伐利亚当局遣返回中国。当时，他的第二次政治避难申请还在审批过程中，听证会尚未举行。联邦移民难民署曾经向慕尼黑外国人管理局发送过传真，告知其审批程序还在进行，但是外管局事后却宣称，从来没有收到过这份传真。

这名维吾尔人2013年抵达德国时只有17岁，尚未成年。2016年，他的首次政治避难申请被驳回。联邦移民难民署当时认为，该难民是持有效中国护照从中国出境的，因此很可能没有被中国当局追捕或迫害。他本人则声称，中国当局指控他参与了2009年的新疆骚乱、指控他犯有杀人罪。

遣返发生后，德国政府通过外交渠道作出过努力，试图将这名维吾尔难民再接回德国，甚至默克尔去年5月访华期间也提起过此事。但是德国外交部表示，中方没有就此作出任何回应。

这一事件被媒体曝光后，被批评为德国官僚机构的一大失职丑闻，并引起舆论对中国维吾尔少数民族人权状况的进一步关注。此后德国有关部门开始谨慎认真对待对维吾尔难民的申请。2018年8月，德国内政部证实，已暂时停止遣返维吾尔人以及其他中国的穆斯林少数民族避难申请人。

德国联邦议院人权专员科夫勒（Bärbel Kofler）指出，鉴于中国目前的人权状况，特别是穆斯林少数民族的境况，将逃亡维吾尔人遣返中国的做法是不能接受的。

新疆的人权状况饱受诟病

"关你德国什么事"

过去几个月中，以"再教育营"为焦点的中国新疆人权问题在国际社会引起震惊和反响。据联合国和人权组织的估计，已有100万人被先后关押在新疆各地的"再教育营"，以维吾尔人为主的穆斯林少数民族受到严格的监控和人身自由限制。在此背景下，德国舆论也持续关注有关议题。

据德广联报道，德国外交部去年12月证实，这名维吾尔人被遣返后，被中国当局拘押。据科夫勒了解到的信息，这名维吾尔人很可能被控从事分裂活动。以此罪名，被告可能被判处长年徒刑。对这名难民的指控之一是，他在德国曾参加流亡维吾尔人的示威活动。对他的司法审理程序已于去年10月开始。

虽然联邦政府表示将继续努力争取让其返回德国，但科夫勒对此已不抱太大希望。她表示，中方不肯透露这名维族人的确切下落，并暗示此人并非德国公民，因此德国无权过问。

去年10月份，联邦移民和难民署（BAMF）对中国作为庇护申请来源国的审批规定做出了修改，并依照新规对现有的维吾尔人的避难申请进行重审，包括已被拒绝的申请。

据巴伐利亚广播电台援引难民署报道，2018年共有68名来自中国的维吾尔人在德国提出庇护申请，今年以来有29人。其中大多数的难民身份已获承认。也有少数被拒的案例，涉及例如当事人虚报身份、宗教等关键信息。