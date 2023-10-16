「一帶一路」十年：習近平離「中國夢」還有多遠？

（德國之聲中文網）第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月17日至18日在北京舉行，這是繼2017年、2019年之後，中國睽違多年再次舉辦該論壇。中國國家主席習近平將親自出席，迎接來自100多個國家、30多個國際組織代表，為「一帶一路」十週年「慶生」。俄羅斯總統普丁也可能罕見出席，並在莫斯科接受《央視》專訪時再次歡迎該倡議。

對習近平來說，這是「中國夢」的重要時刻。

2013年9月、10月，出任中國國家主席不久的習近平陸續在出訪中亞、東南亞國家期間，提出「絲綢之路經濟帶」與「21世紀海上絲綢之路」。同年底，「一帶一路」倡議被確立為中國「大國外交」的戰略核心，也被視為實現「中華民族偉大復興」以及「中國夢」的重要政策。

如今「一帶一路」規模遠超古代「絲綢之路」，成為習近平任內最標誌性的政策，但它想獲得如昔熱絡的掌聲，似乎比以往任何時候都還面臨更多挑戰。

多成功？

「一帶一路」誕生的機緣背景，務實來看，一方面是為了消化中國當時過剩的產能與勞動力、帶動西部等特定地區發展，另一方面也是為了透過基礎建設等投資開發項目，加強與個別區域國家的經濟合作關係，同時確保中國能源與糧食供給，進而擴大中國的地緣政經影響力。

根據中國官方數據，截至2023年6月，中國已與152個國家、32個國際組織，簽署200多份「一帶一路」合作文件。上海復旦大學泛海國際金融學院「綠色金融與發展中心」則指出，「一帶一路」自2013年以來，至今累計的參與額已經突破1兆美元大關。

台灣淡江大學中國大陸研究所所長、一帶一路研究中心主任陳建甫告訴DW，對於習近平政權而言，透過「一帶一路」實現「中國夢」不只是為了掌握實際國內權力，也是為了與歐美抗衡。他認為，從這方面來看，該倡議「絕大部分是成功」。

陳建甫表示：「一帶一路現在已經進入到非洲了，也進入到中美洲，甚至也進入到東南亞，現在也早就已經到所謂第二島鏈以外的這些南太平洋島鏈，所以它是隨著國際的情勢跟中國的友好關係不斷在演變。一帶一路的變遷也從早期的基礎建設，到能源的掌握，到現在所謂軍事戰略的一個重要據點，所以慢慢也看出它不斷在改變當中，也是摸著石頭過河，希望透過全國之力能夠把它的外交、軍事跟政治的影響力往外推。」

對於不少開發中國家而言，中國資金的挹注也令許多所費不貲的大型基礎建設項目得以實現。美國智庫史汀生中心東亞項目共同主任、中國計畫主任孫韻向DW表示，「一帶一路」取得許多成就，但也並非沒有爭議和批評，是成功還是失敗仍取決於標準，「『中國夢』中的一點，就是幫助還沒有那麼發達的國家發展。有人會說，中國確實做到了這一點。」

例如今年10月剛剛正式通車的印尼的雅萬高鐵，是中國第一項海外高鐵計畫，也是東南亞第一條高速鐵路。這條高鐵連結了雅加達與萬隆兩座城市，將兩地通行時間從3個多小時大幅縮至40多分鐘，被印尼政府寄予了帶動經濟發展、吸引投資的厚望。

但這並不代表「一帶一路」沒有挫敗，甚至在許多層面面臨越來越多的質疑。

多失敗？

本屆「一帶一路」論壇登場前，中國發布了《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，指2013到2022年間，「一帶一路」累計對共建國家的直接投資超過2400億美元，並且「沒有任何一個國家因為參與共建『一帶一路』合作而陷入債務危機。」

陳建甫告訴DW，這份白皮書「已經把峰會大概定調」，但卻低估了債務赤字部分。

過去10年，中國成為許多開發中國家的最大債主，許多歐美國家批評中國透過「一帶一路」進行「債務陷阱外交」，最常見的例子即為斯里蘭卡。

2022年，斯里蘭卡宣布破產，陷入嚴重經濟危機。中國是斯里蘭卡的最大債權人，約占其總債務的52%，約73億美元。斯里蘭卡向中國貸款建設漢班托特港，無力償還債務之下，2017年將該深水港租賃給中國99年。

日前，中國已和斯里蘭卡就涉華債務處置達成初步共識。斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）據信也將出席第三屆「一帶一路」論壇、會面習近平。

另一個例子是印尼的雅萬高鐵。這項「一帶一路」旗艦項目是由中國與印尼國營企業合組的「印尼中國高鐵公司」（PT KCIC）負責興建，部分由中國提供貸款資金，其最終預算從原本約55億美元大幅增至70多億美元，嚴重超支。有意見擔憂，印尼未來可能因此面臨「債務陷阱」，中國也可能討不回債。

學者陳建甫指出，「其實很多東協國家根本就不需要這樣的高速鐵路運輸。因為高速鐵路是運輸商業旅客或人的運輸，他們反而是比較希望一些所謂的基礎建設，就是運貨的鐵路。」

此外，柬埔寨的雲壤海軍基地、老撾的中老鐵路、巴基斯坦的中巴經濟走廊等也都面臨類似的債務隱憂。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴DW，「中國當初願意承擔這樣子的風險，但往後風險管理方面會比以往要謹慎」。

莊嘉穎解釋：「這些已有計劃的一些債務問題還是會存在，中國會設法處理，可是因為這些計劃的本質，它能處理多少是一個問題；往後它可能就會選擇一些比較低風險、或者高回報率的計劃，以避開『債務陷阱』的說法再重新被宣揚。」

不過，「債務陷阱」的說法將在多大程度上對「一帶一路」造成打擊，目前仍難以斷言。美國智庫史汀生中心的中國專家孫韻就認為，「一帶一路」不會就此「脫軌」受阻。

她告訴DW，各國是否會因參與「一帶一路」倡議而陷入債務危機，取決於標準，大多數債務纏身的國家都背負了許多不同債權人的債務，包括多邊開發銀行和國際金融機構，是多種因素共同作用的結果，涉華債務只是其中之一。「100多個國家前往北京參加（第三屆）『一帶一路』論壇，證明世界上大多數國家都不想激怒中國，即使義大利退出也是如此。」

義大利是七國集團（G7）中唯一加入「一帶一路」的國家，過去數月該國多次質疑「一帶一路」成效，並未真正惠及義大利，因而萌生退意。

意大利考虑低调退出一带一路

「大撒幣」到「小而美」？

另一個現實問題是，隨著近年世界局勢動盪，從新冠疫情、俄烏戰爭到最近的以哈衝突，國際經濟情況也蒙上一層陰影，中國經濟更陷入疲軟危機。

根據上海復旦大學泛海國際金融學院「綠色金融與發展中心」最新數據，從建設項目來看，2023年上半年的交易規模是自2013年宣布「一帶一路」以來的最低水平，約為3.27億美元，與2017年的峰值相比，下降了35%。

波士頓大學「中國與全球發展倡議」（GCI）上月發布的論文指出，自「一帶一路」倡議推動以來，中國2021和2022年對非洲的借貸低於20億美元，創20年新低。

新加坡學者莊嘉穎表示，「如果中國經濟發展沒有突然的一些突破的話，這種大撒幣的方式是沒有辦法持續。中國只能做一些調整，風險管理方面，可能會選擇稍微比較低風險的一些計劃，譬如說數位基礎建設，因為需要撥出款項比較小，可能會產生的一些摩擦也會比較小。」

台灣學者陳建甫也認為，中國在2016至2018年「大概是國力最強盛的時候，接下來國力沒有那麼強盛的時候，維持這樣的所謂的合作計畫，就可能口惠而實不至」。

「當中國經濟開始下行的時候，可能內部對一帶一路的檢討聲就會大，變成說它很自然地就會開始檢討那些過去的低質量、大撒幣的『一帶一路』要不要繼續進行下去。」陳建甫指出，從最新發布的「一帶一路」白皮書來觀察，中國將更強調所謂的「高質量共建一帶一路」，轉向所謂「小而美」的方向，而不再是過去以「鐵公基」的大型建設為主。

除了另外發展「電商絲綢之路」的數位經濟，投資項目也會必須有所回收，可能包括「讓中國去開採你的礦產、去掌握你的稀有資源，或是它有所謂的特殊的軍事價值。」

中国对非洲贷款：有赞有弹

「一帶一路」會否被取代？

隨著「一帶一路」受到外界質疑聲音不斷，習近平晚近提出的幾個「全球倡議」概念，正在受到矚目，比如：「全球發展倡議」（Global Development Initiative）、「全球安全倡議」（Global Security Initiative）和「全球文明倡議」（Global Civilization Initiative）。

托尼・布萊爾全球變化研究所（Tony Blair Institute for Global Change）的高級地緣政治研究員、首席中國問題專家奥斯曼（Ruby Osman）在《時代》雜誌撰寫評論，她認為這三項「全球倡議」有可能取代「一帶一路」成為中國未來十年外交框架的核心。

美國智庫史汀生中心的中國問題專家孫韻也認為，隨著這些「全球倡議」成為新的焦點，「『一帶一路』所受到的關注程度已大不如前」，走向下一個階段「是很自然的事」，不過「一帶一路」作為習近平親自提出的國家戰略，卻很難輕易叫停。

孫韻表示：「維持這一戰略非常重要——畢竟它是習近平的偉大戰略，誰又能宣布它是失敗或結束呢？」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。