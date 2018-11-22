一带一路 哪里通、哪里不通？

(德国之声中文网) 其中，"一带"指丝绸之路经济带，基本上沿着古代丝绸之路的走向，涵盖中亚、西亚、波斯湾、俄罗斯、地中海以及中东欧地区。"一路"则指"21世纪海上丝绸之路"，包括从中国沿海港口过南海到印度洋以及到南太平洋两个方向。

但是，中国官方机构却从来没有正式公布过具体的"一带一路"国家名单。官方媒体新华社也只是总结哪些国家处于"一带一路"沿线区域内。这些区域内，也可能存在部分国家没有任何与中国"一带一路"有关的项目。同时，在区域外，也可能有部分国家在"一带一路"框架下与中国签署了相关协议。

比如，位于南亚地区的印度，是中国通往印度洋贸易航线必经的沿岸国家，中国商务部将其称为"一带一路"重要节点。但是，印度官方在过去几年中多次明确表示对"一带一路"的拒绝立场。一方面，印方认为，"一带一路"的旗舰项目"中国巴基斯坦经济走廊"穿越克什米尔地区，涉及印度的主权问题；另一方面，面对中美之间的贸易争端，印度方面试图避免"选边站"。印度国家转型委员会副主席库马尔（Rajiv Kumar）就在今年4月参加印中战略经济对话时明确表达了这一点。

而在拉美地区，尽管离最初定义的"一带"及"一路"相隔万余公里，依然有多个国家表示了对"一带一路"的浓厚兴趣，并且在该框架下签署了双边合作协议。就在本周，中国国家主席习近平在访问巴拿马期间，巴方重申了对"一带一路"的高度支持。两国在2017年就签署了"一带一路"框架下的多个项目合作协议。中方认为，作为连接太平洋与大西洋的交通枢纽，巴拿马可以在"一带一路"建设中扮演极其重要的角色。

截至今年12月，拉美地区已经有12个国家被中国纳入了"一带一路"，签署了相关合作协议。此外，阿根廷、巴西、厄瓜多尔、秘鲁虽然没有在该框架下签署对华合作协议，但是却加入了中国主导的亚投行，并且有许多"一带一路"之外的对华合作项目。亚投行旨在为各国的基础设施建设提供资金，加强中国与各国的经济合作，被认为是"一带一路"的重要配套项目。

许多西欧国家也是以类似的方式参与"一带一路"项目：它们并没有在该框架下与中国方面签署合作协议，但是却与中国一同创建了亚投行。这些国家希望能够通过"一带一路"参与到援建发展中国家基础设施的工作中去，从众多项目中"分一杯羹"，同时，也对中国在对外援助中的一些做法表示怀疑。就在上周召开的中欧汉堡峰会上，德国交通与基建部长朔伊尔(Andreas Scheuer)就代表德国政府对中国的"一带一路"表示欢迎，同时也强调"一带一路应当真正有利于当地民众，且必须在经济、政治、人权、环境等多方面实现可持续发展。在开放、透明、公正的框架下，我们德国的企业也愿意积极参与这个项目，这一合作将有利于各方的发展。"

澳大利亚以及加拿大亦在没有纳入"一带一路"框架的情况下加入了亚投行。

相比西欧，中东欧国家显然在"一带一路"中扮演更为重要的角色。希腊的比雷埃夫斯港以及从希腊经巴尔干半岛抵达匈牙利、奥地利的铁路线，被认为是"一带一路"的重点工程，将在中欧之间货运交通中扮演极其重要的角色。早在2012年，中国就与包括部分欧盟国家在内的中东欧16国展开了"16+1合作"。2013年"一带一路"倡议提出后，也逐渐实现了对中东欧国家的全覆盖。

"一带一路"的触角也遍及非洲、西亚、中亚、东亚等地的重要国家。总共55个非洲国家中，有39个被纳入了"一带一路"倡议框架，其中大多数都在该框架下签署了对华双边合作协议，甚至连利比亚等内战仍未平息的国家也位列其中。值得一提的是，被撇除在"一带一路"之外的非洲国家，大多是内陆穷国。

在中东，所有国家都被囊括入"一带一路"。中亚地区作为古代丝绸之路的沿线，更是成为了"一带一路"的重点。中国也在"一带一路"框架下谋求加强与东亚邻国的合作；尽管出现了马来西亚叫停中资铁路建设项目等事件，但是依然有众多双边合作项目在稳步推进。

国务院"推进一带一路建设工作领导小组办公室"负责运营的"中国一带一路网"，列出了国别投资指南与概况介绍，并且明确表示"本栏目收录国家以'一带一路'沿线国家和与中国签订'一带一路'相关合作协议的国家为主。" 德国之声制作的本套图集，主要参考了“一带一路网”以及亚投行官方网站的数据。

目前，在全球的重要经济体中，即不加入亚投行、也不被纳入"一带一路"倡议的国家只有日本和美国。与中国接壤的朝鲜，由于国际制裁、对华关系微妙、金融体制不达标等原因，也被排除在外。被北京视作分离省份、但实质上的独立经济体台湾，自然没有被中国列入"一带一路"框架。其谋求加入亚投行的努力，也最终因"主权矮化"争议而作罢。

全球各大洲中，尚未被"一带一路"以及"亚投行"染指的只剩下南极洲。即便是北冰洋，也因为全球变暖、北极航道通航价值凸显，而在今年1月被中国列入了《北极政策》白皮书，冠以"冰上丝绸之路"之名。