“一带一路”重塑老挝小镇磨丁

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磨丁（Boten）曾经是老挝北部一个破旧的小镇。由于中国政府“一带一路”中的高速铁路投资，这个小镇已经被彻底改变。
目前，老挝磨丁镇居民中有80%是中国公民。其中许多是建筑工人，还有一些人在商店和餐馆工作。但变化还远不止这些。
2002年，磨丁建了一个大型赌场，开始吸引许多中国游客。2011年，老挝政府应中国政府的要求关闭了该赌场，导致磨丁经济衰败。
当中国政府宣布将老挝-中国高速铁路项目纳入其“一带一路”项目时，磨丁的命运突然发生了变化。该项目于2016年开工，五年后竣工。这条连接中国西南部城市昆明和老挝首都万象的跨境铁路全长1035公里，其中422公里位于老挝境内。
中国的投资涌入以后，即使在首都万象也不多见的高楼大厦在这座边境小镇雨后春笋般矗立起来。
在磨丁，用人民币而不是当地货币基普支付已经成为一种普遍现象。普通话是该镇中国和老挝居民之间的主要交流语言。
随着中国投资的进入，小镇繁荣起来。然而，该镇的老挝特色却渐行渐远。如今，磨丁的大多数企业都由中国人经营或拥有。在这里，以红汤火锅为特色的中餐馆比供应如腊肉和糯米饭等主食的老挝餐馆更为常见。
“这里是老挝，但感觉不像老挝，也许将来它会成为中国的一部分”，一位老挝工人说。从中国国酒茅台到带有中国标签的软饮料，磨丁的商店里摆满了中国产品。
政治学者张俊华认为，一带一路十周年之际，看着中方和西方的媒体，感觉就是双方大多陷入一个自己给自己设计的圈套内，一方极力赞美，另一方无情批判。 但实际上，中国政府已开始悄悄改变自己的做法。现在是到了全球重新思考一带一路的时候了。
《新苏黎世报》评论认为，“一带一路”对中国而言是一个成功故事，至少在地缘战略层面上。《南德意志报》则分析了十年后这一倡议面对的困境。
《慕尼黑水星报》分析认为，中国经济之所以没有在疫情结束后迅速复苏，是因为其面临的问题来自深层次的结构弊病，而北京惯用的以基础设施投资来刺激景气的手段，已经不再适用于当下。《法兰克福汇报》则关注到，比亚迪正准备在欧洲设厂，选址锁定了在欧盟内相对“亲中”的匈牙利。
这个取名为三方经济走廊的大型基建项目在很多人眼中是冲着中国的“一带一路倡议”而来。专家认为，关键是需要快速施工、快速投入运营。
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