“一带一路”遭质疑：欧企仅获“面包屑”

（德国之声中文网）设在北京的中国欧盟商会周四（1月16日）发布报告称，欧洲企业在"一带一路" 项目中的参与度偏低，主要原因是缺乏清晰、透明的招投标和采购流程。

"一带一路"是由中国在2013年发起的一项倡议，旨在加强中国贸易路径沿线国家的基础设施建设，打造更为高效的贸易区域网络。

如今中国欧盟商会得出的有关该项目的结论是基于对欧洲在华企业的调查和采访。在132家受访的企业中，只有20家企业表示其真正参与了"一带一路"的相关项目，且只有两家企业是通过公开信息找到参与机会的。

欧盟商会在报告中另外指出，很多企业是由于和商业合作伙伴或当地政府的紧密关系才有机会参与到"一带一路"建设中。只有少部分欧洲企业因其能为项目提供了特定技术或在项目落地国的丰富经验，而在"一带一路"中扮演填补角色。但相较于"一带一路"的宏大规模，这些机遇对于大部分受访企业而言不过是"餐桌上的面包屑"。

此份报告由此得出结论：对在华欧洲企业而言，在"一带一路"的参与与其在华营商的总体情况别无二致：他们只能面对现实，争取有限的机会。

欧盟如何应对？

拥有 1700 余家会员公司的中国欧盟商会强调，中国国有企业几乎包揽了"一带一路"从融资、原材料供应到建筑工程服务等众多领域的"一条龙"业务，这对全球竞争产生了消极的抑制作用，更抵消了 "一带一路''倡议下基础设施建设带来的积极影响。报告介绍，与国有企业的竞争一直是外资企业在中国经营时所关注的问题。然而，"一带一路"倡议将这一不平等竞争扩大到了"一带一路"的沿线国家，加上以廉价融资和政策支持为主要形式的国家补贴，在第三方市场的竞争已经变得异常困难。

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）接受德国之声采访时透露，商会已经将该报告提交给欧盟委员会，希望通过立法的途径应对目前的问题。伍德克举例说："我们希望欧盟委员会重新审视自己的项目'欧亚互联'，全世界都知道'一带一路'，但是很少人听说过布鲁塞尔提出的'欧亚互联'，我们希望欧洲能够更好地沟通和宣传这一可行的替代方案。"

在报告中，欧盟商会也提醒到，欧盟不能仅寄希望于中国单方面改进"一带一路"，而应主动研究并建立相应机制，既保障正常的商业往来，又能避免"一带一路"带来的市场扭曲。

中方否认指责

就中国欧盟商会的最新调查结果，中国外交部发言人耿爽周四在例行记者会上回应称："在共建'一带一路'框架下，无论是中方企业还是外方企业，都按照市场规则和公平原则，以公开、透明的方式参与具体的合作项目。有关项目的招投标是公开透明的。哪个企业是否以及如何参与具体项目是企业的市场行为，能否中标也主要取决于企业自身的竞争力。"

耿爽举例补充："共建'一带一路'倡议提出6年来，已经有包括不少欧洲企业在内的各国企业积极参与到共建进程中来。比如，西门子公司已经和上百家的中国企业携手开拓'一带一路'的市场，施耐德电气同中方企业在很多'一带一路'沿线国家的基础设施建设项目中开展深度合作，DHL等大批欧洲企业也积极参与'一带一路'的物流建设。这样的例子还有很多。"

这名发言人最后强调："中国政府会继续鼓励和引导中国企业按市场规则参与共建'一带一路'合作，同时也鼓励他们更多地与项目所在地企业和第三方企业合作，通过共同参与一起获得更大的发展机遇和发展空间。"